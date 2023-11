Reúne IV Feria de las Mujeres a 150 emprendedoras en la Plaza Hidalgo

Con motivo de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres el Ayuntamiento de Hermosillo organizó las actividades

Con la participación de 150 emprendedoras en la Plaza Hidalgo se llevó a cabo la IV Feria de las Mujeres que el Ayuntamiento de Hermosillo preparó como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que cada 25 de noviembre se conmemora.

Marisela Espriella Salas, titular de la Dirección de Atención a la Mujer, dio la bienvenida a mujeres que a través de sus stands de venta ofrecieron una variedad de productos y servicios con la finalidad de fortalecer su independencia económica.

“Desde la primera feria que hemos tenido iniciamos en su momento con 30 mujeres que decidieron sumarse a este proyecto donde les dimos un espacio para promover sus productos y servicios. Ahora me da mucho gusto decir que somos 150 mujeres, que esto sea un empuje para esto que están emprendiendo”, agregó.

La IV Feria también contó con un conversatorio sobre atención a las mujeres que viven violencia y la presentación del libro “Los Zapatos de Carolina” que narra testimonios de víctimas en situación de refugio.

Espriella Salas, junto a Guadalupe Martínez, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer donde se asesora y brinda atención, platicó sobre los programas de apoyo y capacitación a mujeres que el Ayuntamiento de Hermosillo ofrece como “Camina segura”, “Maxi Apoyo”, “Biciclando”, entre otros.

Es una oportunidad para obtener un ingreso extra

Al igual que decenas de participantes de la IV Feria de las Mujeres, Olivia Soto López colocó sus productos con el objetivo de generar un ingreso extra, en su caso, con la venta de ropa y camas para mascotas que ella confecciona.

La residente de la colonia Las Lomas recordó sus inicios en este proyecto que inició como un pasatiempo para arropar a sus mascotas hace cinco años y que con el tiempo fue cobrando popularidad entre compañeros de trabajo y familiares.

“Empecé haciendo ropa para mi perrito chihuahua y la gente me empezó a pedir para sus mascotas también y así empecé. Me traen las medidas y yo hago su ropa que me genera dinero extra”, agregó.

Olivia Soto quien anteriormente ha participado en la Feria de las Mujeres reconoció la importancia de este tipo de espacios para ofertar sus productos en un concurrido evento.

La IV Feria de la Mujeres también contó con la participación de organizaciones como He For She, Centro de Formación para la Mujer (CEFORMA), Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Vida y Familia México (VIFAC) y Piel con Vida.

