FGR refuerza operativos y detiene a 17 personas en cateos

Ivanova de los Reyes

Al menos 17 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad, fue el resultado de tres cateos realizados el pasado fin de semana en diferentes municipios, para prevenir enfrentamientos armados, tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, presunto responsable de la seguridad del cartel Los Chapitos, en Sinaloa, informó Francisco Sergio Méndez.

El delegado en Sonora de la Fiscal General de la República (FGR), señaló que las órdenes judiciales se giraron en viviendas de Sonoyta, San Luis Río Colorado y Guaymas, donde también aseguraron 26 vehículos, armas largas y drogas.

Francisco Sergio Méndez especificó que, el municipio de Átil, se logró el aseguramiento de 29 fusiles de asalto, entre ellos uno de calibre 50 y una ametralladora Browning.

“Quiero insistir, y volver a insistir y no me voy a cansar de decirles a los padres de familia, por favor, vigilen a sus hijos. Son niños de 12, 13 años que no tenemos ni dónde tenerlos; ahí los tenemos en las oficinas administrativas porque no podemos meterlos a los separos de la fiscalía”.

“Son cuatro menores, pero esos menores traían un fusil en sus manos”, expresó el funcionario federal.

Los 13 adultos detenidos quedaron en prisión preventiva justificada y están en proceso de ser vinculados a proceso, agregó.

Comparte esto: Facebook

X