De nuevo se manifiesta Defensoría de Derechos Universitarios en Unison

Ivanova de los Reyes

De nueva cuenta, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora (Unison), María Auxiliadora Moreno Valenzuela se manifestó en el edificio de rectoría para externar su inconformidad por la falta de respuesta de las autoridades a las peticiones hechas a las autoridades para la contratación de personal para atender denuncias que llegan a la defensoría.

Fue el pasado miércoles 22 de noviembre que Moreno Valenzuela se manifestó para exigir a las autoridades universitarias la asignación de recursos para la contratación de dos psicólogos y una abogada para atender denuncias por acoso sexual, discriminación y violación de los derechos humanos.

Al respecto, la máxima casa de estudios dio a conocer mediante un comunicado que la Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano autónomo y dentro de sus facultades, esta el solicitar apoyo a instancias como el Bufete Jurídico, el Laboratorio de Apoyo Integral de Atención a la Comunidad (Laiac), el Programa Institucional de Bienestar Psicológico (Pibip) y el Programa por la Equidad de Género (PIEG) para atender y solventar sus problemas.

La titular de la DDU, señaló que la Universidad debe proporcionar recursos para la contratación de personal para fortalecer la capacidad de la defensoría en la resolución de casos de denuncia por casos de acoso sexual, hostigamiento, discriminación o violación a los derechos humanos a estudiantes, docentes y trabajadores.

“La Defensoría es un órgano autónomo, pero eso no significa que no esté dentro de la estructura universitaria, que no tenga un presupuesto, y que no rinda cuentas al Colegio Universitario. Antes era al Colegio Académico y hoy depende del Colegio Universitario directamente; entonces, si la rectoría no está dando respuesta, solicitaremos la intervención del Colegio Universitario”, puntualizó.

Agregó que, de no recibir una respuesta favorable del Colegio Universitario, continuará con sus protestas, como un paro de labores o plantón permanente en los próximos días.

