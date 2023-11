Implementarán operativo de seguridad en el Centro

Autoridades municipales; Se busca que automovilistas y peatones respeten límites de velocidad, así como cruces a fin de evitar accidentes

Ivanova de los Reyes

Para mantener la seguridad en los comercios y visitantes al primer cuadro de la ciudad durante las festividades decembrinas, se implementará un operativo por parte de Tránsito Municipal para cuidar el flujo vehicular y la circulación peatonal.

Ovier Quintero Pérez, vocero del Departamento de Tránsito Municipal, dijo que para este operativo se destinarán 26 elementos, siete motocicletas y dos patrullas eléctricas, que trabajarán en los recorridos y apoyo vial a los visitantes al primer cuadro de la ciudad.

Precisó que el operativo se implementará desde la calle Matamoros a partir de la avenida Sonora hasta la Aquiles Serdán, y desde la Juárez hasta el bulevar Luis Encinas, asimismo, desde la calle Guerrero desde la Monterrey al Luis Encinas.

Quintero Pérez mencionó que en cada de las esquinas estará un oficial con conos y apoyando en la vialidad, en el cruce peatonal, brindando la seguridad a los visitantes.

“Como recomendación a la audiencia, les pedimos ser organizados en la cuestión de los tiempos, buscar no estacionarse en áreas prohibidas o cocheras, y no obstruir banquetas para no exponer a los peatones”, subrayó.

“Recuerden que un vehículo que obstruye una acera obliga al peatón a descender de ella y lo que queremos es evitar un siniestro como un atropellamiento”, agregó.

