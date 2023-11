Podría jugar Randy Arozarena con Mayos

Revela el presidente del Club, Víctor Cuevas; El cubano-mexicano que ha brillado en las grandes ligas, mostró interés en vestir la casaca de la tribu

Agencias

El regreso de Randy Arozarena a México convertido en una superestrella a nivel nacional podría coronarse en la recta final de este año pues es muy probable que el jardinero de los Tampa Bay Rays en la MLB está vuelva a jugar con los Mayos de Navojoa en la recta final de la Temporada 2023-24 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Víctor Cuevas, presidente del Club Mayos, recientemente reveló que ha estado en pláticas con el jugador cubano-mexicano, quien puso sobre la mesa la propuesta de volver a uniformarse para accionar en la Liga del Pacífico. “Tenemos rato en pláticas”, aseguró Víctor Cuevas, presidente de los Mayos, en una entrevista con Nación Beisbol.

“Cuando él me dijo que quiere venir a jugar fue como un ¡wow! La verdad es que yo solo quería traerlo un fin de semana para unos autógrafos con los aficionados, cuando él me dijo ‘¿Y no vas a querer que juegue?’ Yo pensé que estaba vacilando”.

Arozarena tiene un periodo entre el 15 de diciembre al 15 de enero para resolver las negociaciones del permiso con la directiva de los Rays, por lo que podría ponerse el uniforme de los Mayos durante la recta final de la temporada y al inicio de los playoffs.

Mayos llegó con Randy a la Serie Final de la Liga del Pacífico durante 2018, quedándose a un solo out de conquistar el campeonato que finalmente levantaron los Tomateros de Culiacán entonces dirigidos por Benjamín Gil. Ese año fue el mejor para él en todos los sentidos pues lideró la liga en jonrones (14) y dobles (25); también fue el segundo con más carreras anotadas (49) en todo el circuito.

Elegido como el Novato del Año de la Liga Americana durante 2021, Randy siguió acumulando éxitos este año después de su participación con México en el Clásico Mundial de Béisbol. Llegó a la final del Home Run Derby y fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez en su carrera meses antes de recibir la nominación al Bate de Plata.

Una vez terminada su participación en las Grandes Ligas, el cubano nacionalizado mexicano ha pasado las últimas semanas en territorio mexicano. Visitó la Ciudad de México para celebrar el Premio Nacional del Deporte del que fue merecedora la Selección Mexicana de Beisbol por su destacada actuación en todo el año, iniciando en el Clásico Mundial.

Se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y días después partió a Mérida, Yucatán, donde tiene su residencia y fue el protagonista del Randyfest, un evento con diferentes actividades.

Comparte esto: Facebook

X