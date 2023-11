Sin medias tintas

Rebasa límites el “Narco”

¡No reacciona la Rectora!

Checa programa “Gober”

Persiste maltrato animal

Por Martín Romo (El Verdugo)

Rebasa límites el “Narco”…Y cuando se creía que ya se había visto todo en cuanto a la narcoviolencia que azota a Sonora, resulta que ahora la noche del pasado lunes colgaron y quemaron vivo a un hombre en la plaza de Benjamín Hill, a un costado del monumento ferrocarrilero, y al lado del cuerpo en llamas los criminales dejaron un narcomensaje dirigido a “Los Deltas” y “Los Pelones”. ¡Zaz!

Así estuvo ese horrendo e impactante suceso ocurrido en esa población, ubicada a 130 kilómetros de Hermosillo, y muy cercana al retén militar del Precos, toda vez que entre sus habitantes se vivieron momentos de terror, angustia y desesperación, luego de que esa inédita, violenta y pública ejecucción extrema que grabaran en video y difundieran ampliamente en las redes sociales. ¡De ese pelo!

A ese grado perpetraron ese espeluzante asesinato que ni en los Estados más violentos del Sur del País, y que es por lo que se convirtió en una nota no sólo nacional, sino también mundial, por lo macabro del hecho, en lo que es una evidencia más del como las bandas del crimen organizado ya están rebasando todo tipo de límites, y sin que nadie les pare alto, por como otra vez no fueran detenidos. ¡Ni más ni menos!

Aunque a la clásica la Fiscalía Estatal ya salió con que se investiga un probable “ajuste de cuentas” entre grupos delictivos rivales, ante lo que especulan que la víctima podría haber tenido vínculos como sicario con alguno de los bandos en disputa, y es por eso que lo mataron de esa manera tan despiadada; mientras que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, “ni sus luces”. ¡Palos!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que con ese dantesco homicidio, que ni en el Viejo Oeste, se demuestra el como los diferentes niveles de “autoridad”, incluido el Ejército y la Guardia Nacional, ya han sido rebasadas por el “Narco”, como lo refleja el que con la mayor facilidad e impunidad pueden irrumpir en una localidad para cometer una atrocidad como esas, sin que nadie se los impida, y todavía huyan. ¿Qué no?

Y es que todavía suena a burla el que digan que montaron un operativo en conjunto los tres órdenes de Gobierno, pero ni así lograron ubicar, y muchos menos arrestar a los presuntos responsables de ese sonado crimen, cuando ni siquiera se habían dado por enterados, hasta que los mismos ciudadanos “les dieron el pitazo” al reportarlo, por lo que para cuando llegaron ya se habían “pelado como Baltazar”, el del corrido.

Esa es la cruda realidad del narcotráfico en la Entidad, que a estas alturas ya hace y deshace, como una y otra vez ya se ha puesto de manifiesto con las recurrentes y violentas irrupciones que últimamente han hecho en Altar, Oquitoa, Caborca y la misma municipalidad ex rielera de Benjamín Hill, para sostener enfrentamientos armados y pelearse por esos territorios para el cruce de drogas, ilegales y demás. ¡De ese tamaño!

Sin embargo algo así ya se veía venir, si se analiza que recientemente ya habían emboscado hasta a los mismos soldados y los policías estatales, con un saldo de varios heridos, e incluso muertos, de ahí lo “inexplicable” del que sea hora de que todavía no han “blindado” esas zonas para que eso no ocurra, como lo denota el que ni siquiera están teniendo el más mínimo poder de reacción. ¡Increíble, pero cierto!

¡No reacciona la Rectora!…Sí que una vez más se está haciendo valedero aquello de que ¡Al sordo hay que gritarle!, Por como la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora (Unison), María Auxiliadora Moreno Valenzuela, se volviera a manifestar ante Rectoría para expresar su inconformidad por la falta de respuesta a sus peticiones sobre la contratación de personal. ¡Qué tal!

Porque a la por algo tachada de insensible rectora de la Unison, María Rita Plancarte Martínez, a todas luces “le han entrado por un oído y salido por otro” la solicitud que le ha hecho Moreno Valenzuela, para que les aprueben la contratación de dos psicólogos y un abogado para atender más eficientemente los casos de denuncias por discriminación, violación a los derechos humanos y acoso sexual. ¡Pácatelas!

Casi por nada así está esa segunda exhibida que le “pegaran” a Plancarte Martínez, y con sobrada razón, luego de que el pasado jueves se “lavara las manos” mediante un comunicado que enviara con su corre ve y dile, o vocero sin voz, Luis Mendoza, para justificar que la Defensoría de Derechos Universitarios es un organismo autónomo, por lo que como tal tiene la facultad de solicitar el apoyo de otras instancias. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que ya le reviraran que: “La Defensoría es un órgano autónomo, pero eso no significa que no esté dentro de la estructura universitaria, que no tenga un presupuesto, que no rinda cuentas al Colegio Universitario. Antes era al Colegio Académico y hoy depende directamente del Colegio Universitario. Entonces, si la Rectoría no está dando respuesta, solicitamos la intervención del Colegio Universitario”.

Razón por la cual es que, ante esa reiterada evasiva de María Rita, que ha sido su política para sacarle la vuelta a los problemas, al esconder la cabeza como el avestruz, y sólo emitir escuetos boletines, es por lo que María Auxiliadora ya la advirtiera que en caso de que “siga montada en su macho”, en los próximos días continuarían con sus protestas, que incluirían el paro de labores, y hasta un plantón permanente. ¡Tómala!

Checa programa “Gober”…Quien anduvo por rumbos del Norte es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para realizar una gira de trabajo y supervisar los avances del proyecto llamado Minera III en Cananea, que es un plan para abatir el rezago de vivienda, al adquirirse el predio a un precio razonable, y el gobierno estatal introduce los servicios, y ya los trabajadores tramitan el crédito de Infonavit para construir.

En esos términos está ese programa que de primera mano checara el “Gober”, y en el que invertirán $35 millones de pesos para la urbanización de 323 lotes, y que cuenten con “luz”, agua y lo necesario para la edificación, y cuyos trabajos concluirán el próximo mes de enero, para que los obreros mineros tengan su casa bajo la modalidad línea 3 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Eso luego de que Durazo Montaño reconociera que hay déficit de “cantones” para ese tipo de empleados, y es por lo que refrendara que tiene un compromiso social, como lo ratificara con la propuesta de presupuesto social que ya enviara al Congreso del Estado, para aportarle a esa clase de problemáticas, como en esta ocasión en la que con ese esquema estarán beneficiando a unas 123 familias. ¡Cuando menos!

Más menos así está esa evaluación que acudiera hacer el Mandatario Estatal a ese Ciudad del Mineral, en el marco de ese evento que encabezara, y en el que por cierto se dio una muy buena “enfríada”, porque tuvo lugar a campo abierto, o en el pleno llano, y donde también llevó a cabo acciones en materia de educación, y de lo que tiene que ver con el Plan de Justicia para ese municipio minero. ¡Así el dato!

Prueba de ello es que el Ejecutivo emanado de Morena entregara 212 becas para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cananea; e igualmente a beneficiarias del programa Niñas Adelante, con una inversión de un millón 270 mil 500 pesos, por lo que así de benéfico estuvo ese “pisa y corre” que hiciera en martes por esas latitudes, antes de que caigan las primeras nevadas pronosticadas para el fin de semana.

Persiste maltrato animal…Y otro acontecimiento de alto impacto que ha sido muy comentado y condenado es el ataque que sufriera un perro que se encontraba dentro de una vivienda y con el cerco cerrado en la colonia Villa Sonora en Nogales, al ser rociado con ácido por un sujeto desde la calle, por lo que se encuentra en riesgo de perder la vista, ante las lesiones sufridas en el rostro. ¡Vóitelas!

En lo que es una agresión que fuera captada por una videograbación, y es por lo que manejan que ya tienen identificado al atacante, que presumen que es residente de la misma rúa del mencionado complejo habitacional de la frontera nogalese, después de que los propietarios del can llamado Sbanch, interpusieran la respectiva denuncia ante la Fiscalía Estatal, que es la que habrá de proceder en consecuencia. ¿Será?

A ese punto es que hay quienes continúan incurriendo en el maltrato animal, a pesar de que ya se ha legislado para castigar con cárcel a los que cometan ese delito, pero por lo visto ni eso ha detenido a quienes es más que evidente que tienen un instinto sanguinario, como para llegar a esos niveles de crueldad con esas especies, y “píor” en este caso en que el sabueso no andaba suelto, sino que estaba resguardado. ¡Así la agravante!

De ahí que sea una enésima maltratada, y generalmente contra los chuchos, que vuelve a evidenciar la falta de una estrategia preventiva de parte de la fantasmal directora de Protección y Bienestar Animal estatal, Carolina Araiza, en aras de tratar de inhibir esas prácticas caverarias, por como hasta ahora ha seguido sin vérsele nada claro en ese sentido, contrario a cuando era la promotora de la asociación Pata de Perro. ¡Es la impresión!

Con todo y eso, y al parecer en cuanto “le tiraron” con ese “hue$o” a Araiza Sánchez, se “le olvidó” la misión que la había distingudo, como era el promover la defensa del sector animalero. ¡De ese vuelo!

Correo electrónico: [email protected]

