Realizarán Caminata por la Discapacidad; Será el domingo

Con el fin de que la inclusión sea una realidad, el próximo domingo tres de diciembre se efectuará la Caminata por la Discapacidad, en esta capital, en la que será la séptima edición, la cual es organizada por diversas organizaciones sociales.

Será a partir de las 10:00 horas que partirá el contingente desde el Parque El Mundito ubicado en el Centro de la ciudad, y culminará en el Congreso del Estado, informó en rueda de prensa, Cervando Flores Castelo, presidente de la Asociación Autismo Sonora.

Indicó que al llegar al recinto legislativo se busca entregar una solicitud de mayores recursos para atenciones médicas y terapias de rehabilitación, “si no se reflejan en recursos asignados a programas, si no hay hechos, si no hay recursos, (la inclusión) se queda con palabras”, apuntó.

Agregó que a la fecha se requiere de varios apoyos para generar una verdadera inclusión, que ésta sea una realidad, entre ellos contar con intérpretes para personas sordas en las instituciones educativas, en todos sus niveles.

“Cada discapacidad tiene su propia necesidad, entonces esta jornada que nosotros hacemos trata de plantar posturas respecto a hacer conciencia y hacer realidad la inclusión”, aseveró Flores Castelo.

