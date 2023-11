Sin medias tintas

“Andan crecidos” en MC

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Andan crecidos en MC”…Los que dieron muestras de andar “muy alzados” son los actuales regenteadores del Partido Movimiento Ciudadano (MC), como se evidenciara en la comparecencia que ayer tuvieran ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, por como en todo momento asumieron una actitud a la defensiva, como creyéndose intocables y la última naranja en el desierto. ¡De ese pelo!

Ante lo que se deduce que tal parece que ya cayeron en la “línea” y política de su meme de precandidato presidencial, Samuel García, por la arrogancia, agresividad y petulancia con la que se condujeran en ese encuentro los diputados Ernesto “El Pato” De Lucas, Jorge Russo -o iluso- Salido, Rosa Elena Trujillo, Natalia Rivera, y el coordinador estatal de ese partidito de la chiquillada, Jesús Manuel Scott Sánchez.

O séase que así de “crecidos” andan, por la forma en que dieran visos de creer tener la verdad absoluta para todo, al grado de que hasta se enojaron cuando escucharon opiniones contrarias, por la manera en que evidenciaran estar cerrados a la crítica, porque según ellos “a todos les duele” lo que está haciendo MC, cuando está claro que no son más que unos títeres del Dante Delgado, el dueño de ese instituto político.

Pero el primero que adoptó una actitud de jactancia, es el ahora renegado ex priísta, De Lucas Hopkins, al de entrada asegurar que tiene la voz completa y no se arrepiente de su pasado, o de haber chapulineado para llegar a ese nuevo “barco” político, en el que ahora ya lo “premiaron” con la candidatura al Senado, después de que saltara desde la dirigencia del PRI, y es por lo que de traidor no lo bajan. ¡Pácatelas!

Y precisamente “El Pato” De Lucas es el que de inicio se “enchiló”, porque le echaron en cara que que operó para que “bajaran” a Luis Núñez, quien también se había registrado para hacerle la competencia por la senaduría, y aunque lo negó, ya después Scott prácticamente lo reconoció, al asegurar que no permitirán la infiltración de otros grupos políticos, cuando dicen estar abiertos a la participación de todos los ciudadanos.

En lo que es una postura impositiva y de cerrazón con la que se demostró que en Sonora ya han formado algo así como una cofradía, con el fin de repartirse “el pa$tel”, o las candidaturas, tan es así que Scott Sánchez confirmara que la postulación senatorial ya estaba apartada para De Lucas, como si el resto de la escasa militancia con la que cuentan no importara. ¡Ni más ni menos!

Por cierto, que el mismo Ernesto denotó que podrá ser muy aventado y atrabancado, pero que no come lumbre, por como a la hora en que lo cuestionaran sobre el predestape del ex gobernador, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al puesto con el que él sueña, a todas luces “se arrugó”, al simplemente limitarse a decir que es una decisión del PRI y el PAN, por lo que así hizo valedero aquello de que ¡Zacatito pa´l conejo! ¿Qué no?

En tanto que por el estilo de bravucón se le escuchó Russo Salido, por no estar abiertos a escuchar otra versión que no sea la de ellos, pero que otra cosa puede esperarse de un perfil frontal y cegado, si hasta se puso a defender a Dante, cuando está tachado de ser un esquirol de la grilla, o de esos que se bandea con el mejor postor, pero a su “juicio” es un “patriota”, por lo que así están de cerrados a una manipualda realidad.

Aunque para quien dude lo anterior, ahí está lo revelado por Rivera Grijalva, de que según esto desde su llegada a MC no ha tenido que “dar maromas”, por lo dizque congruentes que son, cuando sólo es cuestión de que se vea en el espejo de la Lola del Río, a la que en el pasado proceso elctoral Delgado Rannauro la hizo a un lado para colocar como candidato a Ricardo Bours, por lo que así dicen que “la vendió en canal”. ¡Zaz!

Alarma caso de migrante…Vaya que se sigue demostrando el peligro contagio que representan los migrantes que cruzan por Sonora con destino hacia los Estados Unidos para buscar “el sueño americano”, y una nueva evidencia de ello es que ahora inspeccionaran el albergue de “Ministerios Nana” de Nogales, después de que un salvadoreño que ahí se encontraba muriera al parecer infectado de SIDA. ¡Vóitelas!

Motivo por el que la dirección de Salud Municipal de esa frontera procediera a realizar una verificación para descartar otro posible caso del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), después de que el migrante fallecido fuera trasladado al Hospital IMSS Bienestar, tras presentar dificultad para respirar, para minutos después dejar de existir por una neumonía, por el cuadro de enfermedad que presentara. ¡Órale!

En lo que es un deceso registrado el pasado 24 de noviembre, ante lo cual el alcalde, Juan Francisco Gim Nogales, ordenara una revisión de los albergues que hay en esa localidad fronteriza, y que es a los que llegan hasta indocumentados de diferentes nacionalidades, aun y cuando manejara que regularmente lo hacen, pero que, ante ese presunto hecho contagioso, ahora las intensificaron. ¡Así la reacción de prevención!

Sin embargo, y en tanto que en ese municipio nogalense atienden esa emergencia sanitaria, todo hace indicar que el que ni por enterado se ha dado es el pintado secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, por como no se pronunciara al respecto, pero eso sí ayer acudió a “hacer bola” a lo que fue el arranque nacional de salida del Operativo Especial de Invierno 2023, celebrado en la Explanada del Centro de Gobierno.

Ya que al igual que otros funcionarios estatales y federales, a Alomía Zegarra se le vio con bandera en mano dando el banderazo, al igual que a otra por el estilo, como es la encargada de la oficina de Atención a Migrantes, Bernardeth Ruiz Romero, que tampoco ha dicho “está boca es mía” sobre ese suceso. ¡Palos!

¡Ootro aplazo a Mercado!…Y el que ni duda cabe que con tanto aplazamiento de cierre corre el riesgo de derrumbarse, es Mercado Municipal No 1 en Hermosillo, luego de que por cuarta ocasión postergaran el reinicio de las obras de rehabilitación de ese inmueble, esta vez por declararse desierta la licitación porque las constructoras participantes no cumplieron con los requisitos para llevarla a cabo. ¡De ese tamaño!

A ese grado es que el titular el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (Cecop), Jesús David Mendoza, no ha podido sacar adelante esa chamba, como es la de por fin concretar el rescate de ese edificio histórico que ya se ha estado cayendo a pedazos por lo viejo que está, porque cuando no es Chana, ha sido Juana, pero no han logrado suspender su operatividad para realizar esos trabajos de reconstrucción. ¡Tómala!

Tan es así que ahora la presidenta de los locatarios, o los comerciantes que cuentan con un puesto de venta en ese punto, Migdelina Castillo, revelara que continuarán operando en el lugar hasta el 24 de diciembre, y que será del 25 al 28 de ese mismo mes, cuando ahora sí comenzarán a retirar el mobiliario de sus locales, para que finalmente el 29 empiecen con esa modernización, si es que no les salen con otra postergación. ¿Será?

Si se parte de que una y otra vez esos anuncios que han quedado en nada, o en puras promesas, como lo fuera el del 4 de octubre; para después recorrerse al 4 de noviembre; y luego el del 3 de diciembre; y ahora casi en enero, de ahí que a como han estado esos incumplimientos de la Cecop y Mendoza Rivas, lo más probable es que el inicio se recorra hasta el 2024, aunque ya quién sabe. ¡A ese punto está ya la desconfianza!

Eso si se analiza que tendrán que hacer ooootra licitada, en aras de seleccionar a una compañía que sí cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria, para que “las cosas se hagan bien hechas”. ¡Ajá!

Ya hay titular para el Istai…A la que es más que evidente qué ni tan solo le están dando el beneficio de la duda, es a la nueva comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (Istai), Karem Lucía Valles Sampedro, según esto por no tener una experiencia probada en ese ramo, con todo y que se ha desempeñado en el ámbito de la violencia contra la mujer. ¿Cómo ven?

Casi por nada es por lo que con 26 votos a favor y siete en contra los legisladores del Congreso del Estado aprobaron la designación de Valles Sampedro, por lo que hoy “juebebes” estará rindiendo protesta para asumir el cargo por un periodo de siete años, después de que determinaran que cumple con el perfil para desempeñar esa función, al margen del “pero” que le han puesto por estar ligada a Morena. ¡Eso dicen!

Porque cabe aclarar que Karem Lucía surgió como parte de una contienda en la que participaron otros 13 suspirantes a ese “hue$o”, o a presidir el Istai, mediante un proceso de auscultación, ante lo que se saca por conclusión que los diputados tuvieron la posibilidad de evaluar a cada unos de los cuadros que se registraron, y para el caso se seleccionó a quien logró la mayor cantidad de sufragios de aprobación. ¡De ese vuelo!

Aunado a que Valles tendrá a su favor el que contará con el coucheo de su hermana, Lorenia Iveth, quien funge como directora del Sistema DIF-Sonora, aun y cuando hay quienes quieren ver esa relación como un hándicap en contra, a pesar de que hasta ahora han presentado eficiencia y resultados en cada uno de los cargos públicos que han ocupado, y es lo que muy seguramente que sopesaron los congresistas. ¡Qué tal!

