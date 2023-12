Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Impera impunidad entre automovilistas irresponsables

Lamentable parece que se está haciendo costumbre la irresponsabilidad de conductores que tras embestir a una persona se dan a la fuga, porque saben que en la mayoría de los casos lograrán su objetivo de permanecer impunes.

En la edición de este viernes en Entorno Informativo damos a conocer otro hecho doloroso en el que una persona falleció atropellada en la salida sur de la ciudad, metros adelante del puente que une la colonia Altares con Villas del Sur, el cual cruza sobre la carretera federal número 15.

Al parecer el hombre, quien no fue identificado, de entre 55 y 60 años, andaba ejercitándose cuando fue embestido por el vehículo que se dio a la fuga.

Ni siquiera me puedo imaginar cómo alguien es capaz de cometer este tipo de hechos, que sabemos que son accidentes, que no fue planeado y que no detengan su marcha para ayudar al peatón.

En este caso, la persona fallecida vestía de oscuro, y suponiendo que el accidente fue en las primeras horas del día, la falta de luz en el lugar pudo ser uno de los factores, sin embargo, eso no exime de la responsabilidad y tampoco es una justificación para dejar a una persona tirada en la carretera como si fuera cualquier cosa.

También es reflejo de que no existe respeto a las normas de tránsito y que la gente irresponsable se siente segura de que lograrán evadir a la justicia, sobre todo ante hechos recientes, cuyos conductores por más identificados que están no han sido alcanzados por las autoridades tras quitarle la vida a personas inocentes o dejar lesionados con secuelas físicas y sicológicas.

Ojalá que quien cometió el atropellamiento y acabó con la vida de esa persona asuma su responsabilidad y se entregue a las autoridades, aunque sabemos que es un sueño guajiro.

Cuatro ciudades de Sonora destacan en competitividad en el país

Hermosillo, Guaymas, Nogales y Ciudad Obregón, lograron colocarse entre las 20 ciudades más competitivas del país, de acuerdo con el índice de competitividad urbana que dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como IMCO.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer la buena nueva y destacó que ello es resultado de que en su gobierno se han facilitado las condiciones para que Sonora destaque en varios rubros que le permitieron colocar a cuatro de las grandes ciudades en ese índice de competitividad urbana.

El que Hermosillo se encuentre dentro del mismo no es sorpresa, sobre todo tomando en cuenta el desarrollo que ha tenido en los últimos años y el intenso trabajo que ha realizado el presidente municipal, Antonio Astiazarán en infraestructura, atracción de capitales y seguridad.

En cuanto a Nogales, por ser una ciudad fronteriza, de gran movilidad y que cuenta con grandes inversiones extranjeras, tampoco causa sorpresa, al igual que Guaymas que ha recibido una millonaria inversión en el gobierno de Durazo Montaño.

Sin embargo, lo que si llama la atención es que en el listado se encuentre Ciudad Obregón, considerado un municipio por demás inseguro y con graves problemas en su infraestructura, pero algo deben haber visto los evaluadores, que nosotros desconocemos… De cualquier forma, es bueno destacar en algo más que violencia.

