Samuel García Retira su Candidatura Presidencial para Regresar como Gobernador de Nuevo León

En una declaración realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, Samuel García ha anunciado su decisión de retirarse de la contienda electoral para la presidencia de la República. El político compartió un extracto de un documento que respalda su determinación de no participar en la carrera presidencial, consolidando así su elección de abandonar la contienda.

En el comunicado, García especifica que planea reintegrarse a sus funciones como gobernador de Nuevo León, estableciendo que este cambio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, expuso.

La validez de la licencia solicitada por Samuel García para separarse del cargo de gobernador ha sido confirmada por Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León. De acuerdo con un comunicado citado por Milenio, Guerra Villarreal aclara que la suspensión previamente otorgada a García por el Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de dejar sin efecto la licencia, ha quedado anulada. Esto se debe a la asunción oficial de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, designado por el Congreso para ocupar dicho cargo.