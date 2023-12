Recibe Policía Municipal certificación Certipol

Solo 10 corporaciones del país la tienen; A nombre de la Policía y Tránsito de Hermosillo, el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán recibió el documento que otorga el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el cual hizo llegar a los agentes de la corporación

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, recibió la certificación por parte del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE) de que la Policía Municipal de Hermosillo cuenta con procesos institucionales de operación conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales que se establecen en la metodología de Certificación Ciudadana Certipol.

“Tuve el honor de recibir a nombre de la corporación este certificado y quiero extenderles a ustedes, como elementos de la Policía y de Tránsito Municipal, todo mi reconocimiento, toda mi gratitud por hacerlo posible, porque el día de hoy este logro es una muestra de que cuando trabajamos en equipo internamente como corporación y equipo con la sociedad, no hay imposibles, no hay metas que no podamos alcanzar juntos”, aseguró.

Astiazarán Gutiérrez destacó su orgullo porque Hermosillo es una de las 10 corporaciones en el país que han alcanzado este certificado y una Policía Estatal.

“Alcanzar este objetivo no fue fácil, pero sin duda alguna solamente fue posible con la participación de la sociedad organizada y quiero en especial reconocer y agradecer mucho la participación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública”, comentó.

Sophie Anaya Levesque, presidenta del Consejo de INSyDE, felicitó a los ciudadanos por comprometerse con un proceso de largo plazo de fortalecimiento de su Policía, que es una de las claves para recomponer el tejido social y mejorar la situación de seguridad en el país.

“La verdad se necesita tener una visión de largo plazo para hacer este tipo de iniciativas porque no son tan visibles ni tan llamativas como otras. Los resultados, siempre son de mediano y largo plazo, y entonces me parece muy admirable que hayan decidido hacerlo, sin ninguna duda van por el camino correcto”, manifestó.

El presidente del Comité de Evaluación Certipol, Julio Villavicencio Meléndrez, reconoció el esfuerzo del Presidente Municipal y su administración por transformar las condiciones de la seguridad pública de la ciudad.

“Vemos con buenos ojos el esfuerzo que se realiza para el fortalecimiento de infraestructura de equipamiento, de armamento, de comunicaciones, de unidades, entre otras; pero en esta ocasión es muy importante reconocer la intención que se plasma en este evento de fortalecer la relaciones cívico-policiales y esto definitivamente se basa y surge desde el mejoramiento de la perspectiva que el ciudadano tiene con su Policía”, expresó.

El Comisario general de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, dijo que están muy satisfechos en casi dos años de ardua labor que se llevó a cabo de una manera interna a través de los 57 estándares que se desarrollaron con el apoyo INSyDE y ante los ojos del comité evaluador.

En el evento estuvo Miguel Garza Flores, director de INSyDE México; la regidora, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en Cabildo, Zulma Galaz Angulo, así como elementos de la corporación.

El certificado de cumplimiento de estándares es efectivo desde el 17 de noviembre de 2023 por un periodo de dos años.

