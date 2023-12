Llaman a revisar autos antes de viajar para prevenir accidentes

El docente de la Licenciatura en Seguridad Pública en la Unison, Netzahualcóyotl Cabrera Murrieta, dijo que se deben verificar también las condiciones meteorológicas

Redacción Entorno Informativo

Antes de viajar, se debe de planificar el viaje con anticipación, especialmente en épocas decembrinas, ya que organizar una salida ayudará a evitar accidentes de tránsito porque se podrá establecer una ruta de conducción, pues en este rubro, Hermosillo es la segunda cuidad a nivel nacional con más accidentes de tránsito terrestre, según datos de 2022.

Netzahualcóyotl Cabrera Murrieta, docente de la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad de Sonora, dijo que otro consejo útil es revisar la predicción meteorológica para tomar precauciones en caso de lluvia o nevada, además de verificar que el vehículo funcione de forma óptima “hay que procurar no viajar de forma inesperada y de un día para otro”, recomendó.

“Revisar el vehículo antes de salir, verificar las condiciones de los limpiacristales, la batería, niveles de aceite y líquido de los frenos y no olvidar inspeccionar todas las luces del coche que se encuentren en buen estado, ya que permitirá ver el camino y que otros conductores también te perciban”, detalló.

“No olvidar revisar los niveles de aire de los neumáticos, no ignorar las señales o sensores en el tablero del vehículo, no conducir cansado, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar las distracciones”, agregó.

Hay que actuar en el tema de movilidad

Cabrera Murrieta indicó que, según datos de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, el municipio de Hermosillo se ubicó entre los 10 municipios con más muertes por accidentes viales en 2022; además información generada por el Inegi citó que la capital del estado registró un total de 12 mil 711 percances de tránsito, colocándolo en segundo lugar a nivel nacional, superado por Monterrey, con 28 mil 974 accidentes.

“El año pasado se registraron 60 muertes de personas que participaron en accidentes, colocando en la casilla nueve de los 10 municipios con más víctimas fatales en accidentes de tránsito”, reveló.

Sobre las acciones para crear políticas públicas que impacten a este problema, el profesor universitario mencionó que el pasado 13 de julio, Hermosillo ¿Cómo Vamos? entregó una propuesta a la Comisión de Movilidad y de Seguridad Vial, del Congreso del Estado, para impulsar el parlamento abierto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Sonora.

Algunas de sus problemáticas, precisó, la calidad de vida se afecta debido a una deficiente movilidad de las personas, Hermosillo cuenta con grandes rezagos en seguridad vial, en los últimos años, se observa una regulación deficiente de las concesiones del transporte público, y finalmente se considera que la legislación en la materia no se realizó con base en evidencia, fallas al incentivar su cumplimiento y se ha generalizado su inobservancia sin que haya sanciones ejemplares.

Resaltó algunos datos de la organización no gubernamental, entre ellos, que Hermosillo sufre una crisis por la saturación vehicular, lo que genera congestionamientos y siniestros en el espacio público. Entre 2017 y 2022, creció un 88.2 por ciento el parque vehicular, al pasar de 316 mil 451 vehículos a 595 mil 628.

Se tiene un sistema de transporte público con altos tiempos de espera, por lo que cada vez hay menos usuarios. En 2022, sólo el 22 por ciento de los hermosillenses usaban el transporte público como principal opción de movilidad, una reducción de 12 puntos porcentuales en tres años.

En 2022, más de 60 hermosillenses murieron por hechos en vialidades. Entre 2017 y 2021, 91 peatones y 30 ciclistas murieron en las calles de Hermosillo, expresó.

Comparte esto: Facebook

X