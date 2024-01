Sin medias tintas

Vuelven a fallar camiones

Por Martín Romo (El Verdugo)

Vuelven a fallar camiones…Y se volvió a repetir la misma historia de cada regreso a clases, como es la de que nomás no se dan abasto los camiones urbanos que ponen a circular, como una vez más lo denunciara el vocero de la organización civil Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, al sólo estar en operación unos 350, cuando se necesitan mínimo 420, ante lo que hay un déficit de más menos unos 80. ¡Ups!

Pero lo que es el fantasmal titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, ya casi casi mandó a decir: ¡Y háganle como quiera!, luego de que mediante un escueto comunicado informarán que serán alrededor de 340 rulteros los que brindarán el servicio para atender el retorno a las escuelas de los alumnos de Educación Básica y Superior, y es por lo que volvió a vivirse un caos.

Derivado de lo anterior está de más el apuntillar que es una enésima falla de Sosa Castañeda y sus operadores, con la que a todas luces se demuestra que nomás no han aprendido la lección, por como a pesar de los pesares y de las crecientes quejas que hay, aun así siguen considerando que ese número de vehículos es el requerido para llevar a cabo esa actividad transporrteril de manera adecuada. ¡De ese pelo!

Ya que por más denuncias que afloran en ese sentido, referente a la falta de ese transporte de pasaje, y que se hace más notoria cuando aumenta la demanda en periodos extraordinarios como el actual, con la vuelta del alumnado a las aulas, lo que es Carlos y compañía simplemente se resisten a hacer cambios en horarios o rutas asignadas, cuando menos para ver si así reducen los tiempos de las esperas. ¡Ya mero!

En lo que cabe aclarar que es un faltante que ayer no se percibió en toda su magnitud, por el marcado ausentismo escolar que se registró en la mayoría de los planteles de Hermosillo, por lo de la onda de frío que se está presentando, porque de lo contrario los “chines y jotas” habrían sido “píores”, pero aun así hubo muchísimos usuarios que estuvieron titiritando en las paradas, como consecuencia de esa insuficiencia.

Porque a partir de los cálculos realizados por López Villa, asegura que: “Contemplamos un estimado entre 30 mil a 40 mil usuarios que se van a reincorporar a partir del lunes -ayer-, lo cual obviamente sobrepasa la capacidad de la flotilla existente”, de ahí que asevera que: “Esto puede ocasionar retardos en las llegadas a clases por los tiempos de espera”, por lo que así está esa reiterada irregularidad. ¡Ñácas!

Ante lo que está de más el apuntillar que así le erraron de nuevo los del Imtes, y al parecer con alevosía y ventaja, por no creerse que sen tan “guajes”, por no decir más feo, como para que no poder hacer ese tipo de estimaciones que son de lo más elemental, o de sentido común, porque igual la “cajetearon” en lo que fue el 25 de diciembre y 1 de enero, al también fallidamente reducir ese camionerío. ¡Pácatelas!

Faltan policías en Cajeme…Ahora se entiende porque Cajeme es una de las localidades más violentas e inseguras de México y el mundo, y como no, sí hoy por hoy la Policía Municipal de Obregón tiene un faltante de entre 300 y 400 agentes, derivado de la carencia de recursos económicos para contratarlos, por lo que los supuestos reforzamientos de la seguridad de los que tanto hablan son puras falsas promesas. ¡Zaz!

Y para evidencia está lo que trascendiera en el marco del pasado Día del Policía, que se celebrara el sábado anterior, de que al menos son necesarios unos $100 millones de pesos más por año en el presupuesto del Ayuntamiento, a fin de canalizarlos a esa deficitaria corporación, y de esa forma poder sufragar y solucionar esa falta de personal policíaco, que hoy en día no llega ni a los mil elementos. ¡De ese vuelo!

Aunque por si eso fuera poco también se le agrega el que actualmente están enfrentando lo que es una proceso de certificación de unos 700 polizontes que están en activo, y que según esto ya lleva un avance del 80%, lo que ha implicado un proceso de depuración, por lo que con eso han ido quedando menos; aunado que como están las cosas, cada vez hay un menor interés de la población para inscribirse en la Academia de Policía.

No obstante, y por encima del fracaso en ese ramo del alcalde cajemense, Javier Lamarque Cano, ya adelantó que está pensando en pedir licencia para buscar la reelección por las siglas de Morena, como si se lo mereciera, y es por eso del sentir que hay entre las mayorías, de que a eso se le llama el no tener vergüenza, al solamente andar en busca del “hue$o”, sin importarle el que no le ha cumplido lo prometido a los ciudadanos.

A ese punto señalan que está el fiasco y la desfachatez de Carlos Javier, luego de que se ha filtrado que ha dejado para segundo término la problemática más sentida de los obregonenses, que es la de la inseguridad, dizque para distribuir la “lana” que hay en el mejoramiento de las calles, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, entre otros ámbitos, aun y cuando tampoco se le ha visto nada claro en esos apartados. ¡Palos!

Da el “Gober” buen saldo…Contrario a lo que podría pensarse, sí que es muy revelador del dato ventilado por el gobernador, Alfonso Durazo, de que con motivo de las festividades de fin de año, lo que es el flujo de visitantes repuntó en Sonora, principalmente del 21 de diciembre del 2023, al 3 de enero del 2024, lo cual generó en el Estado un impacto positivo en lo económico y turístico. ¡De ese tamaño!

Pues en base a las cifras manejadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), se asienta que, del 1 de diciembre del año pasado, al 5 de enero del 2024, por la caseta de cobro de Estación Don pasaron 329 mil 337 automóviles, con un incremento del 78% el 21 y 23 de diciembre, y un promedio de 13 mil 607, con lo que de alguna forma se hizo valedero el eslogan turistero de que: ¡En Sonora te espera la Aventura! ¿Cómo ven?

A lo que se le suma el que por Magdalena de Kino cruzaron 400 mil 328 vehículos en ese mismo período de tiempo, con un incremento del 46% en el Norte de la Entidad, y un promedio entre el 21 y 23 de diciembre de 15 mil 440; mientras que en ese lapso por el punto de peaje de Hermosillo transitaron 558 mil 110 unidades automotores, aumentando 54% entre el 21 y 23 de diciembre, y promediando de 22 mil 359. ¡Órale!

A tal grado imperó esa tendencia viajera por estas latitudes, como lo diera a conocer Durazo Montaño, que por el estilo hacen saber que incrementó la circulación por Fundición, con 482 mil 308 autos; a la vez que Esperanza contabilizó 259 mil 238 carros; en tanto que Guaymas registró 404 mil 740, en lo que fuera el último mes del año pasado, y los primeros cinco días del actual. ¡Qué tal!

Y en lo que toca la vía aérea no se hicieron malos quesos al respecto, como lo refleja que el Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó que el flujo de viajeros se disparó un 12.6% en el 2023, con referencia al año anterior, con un total de 2 millones 189 mil 900, contrastando con el millón 945 mil 400 del 2022, con lo cual la región sonorense se consolida como un destino atractivo para la actividad turística. ¡Mínimo!

Empezará muelle de Kino…Como lo prometido es deuda, dan cuenta que en el presente mes ya proyectan poner manos a la obra, en lo que serán los trabajos de reconstrucción del muelle de Bahía de Kino, con una inversión de $22 millones de pesos, y que contemplan terminar para el venidero 27 de marzo, en la mera Semana Santa, para que los visitantes disfruten de ese pasadizo sobre el mar y del paisaje natural.

Toda vez que de acuerdo a lo anunciado por la coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruíz, ya se tiene listo el proyecto, y es por lo dijera que: “Vamos a empezar con dos etapas, ahorita en la que estamos en proceso de licitación es lo que viene siendo el cuerpo del muelle, es lo que está adentro del mar, es lo que más nos lleva en la elaboración”, es decir, los cimientos y estructura.

Así que después de la cimentación ya en febrero procederán con la edificación en sí, que conectará con el andador, y que, en base a lo planeado por el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, tendrá un diseño más resistente y atractivo para el turismo, con un mejor acceso peatonal, iluminación, y además hasta con una Ancla de los Deseo en honor a Manuel Uruchurtu, el hermosillense que muriera en El Titanic.

Eso luego de que en su momento Astiazarán señalara, que a raíz de que las precipitaciones que se tuvieran un año anterior, y que afectaron esa área de caminado, se optó por hacer un estudio por medio de Protección Civil, con el que determinaron que ya no era apto para funcionar, por lo que se restringió el acceso para que nadie estuviera en riesgo, aunado a que se empezó a trabajar en la elaboración de un proyecto ejecutivo.

Razón por la cual es que se trata de una rehabilitación que empezará a ser toda una realidad, y la que “El Toño” Astiazarán ha anticipado que contará con una temática que enriquecerá la experiencia de los visitantes, por lo que hasta con eso estará haciendo la positiva diferencia en su trienio. ¡Ni más ni menos!

