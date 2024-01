Sin medias tintas

+ Auxilian a vagabundos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Auxilian a vagabundos…Quienes una vez más “se pusieron las pilas” para hacerle frente a la actual ola fría son los del Ayuntamiento de Hermosillo, como lo confirmara el Coordinador Municipal de Protección Civil Municipal, Sergio Orlando Flores, al ventilar que desde el pasado fin de semana a la fecha le han dado albergue a más de un centenar y medio de personas en situación de calle. ¡De ese vuelo!

Con ese fin es que Sergio Orlando manejara que esas instalaciones de atención permanecerán abiertas para brindarle asistencia a quienes deambulan sin rumbo fijo; así como a las familias que lo soliciten para protegerse del bajón que hoy por hoy registra el termómetro en la Ciudad del Sol, y que ya ha sido catalogado como atípico, por lo extremo del mismo, por ser de esos representan un peligro. ¡Tómala!

Ya que con los parámetros de riesgo que contempla la Comuna hermosillense, de los 5 grados centígrados para abajo ya amerita el implementar esos protocolos de prevención para la protección de la población más vulnerable, como ya se ha estado haciendo, porque desde el domingo anterior les empezaron a dar cobijo y resguardo en los centros hábitat de La Café Combate, colonia Solidaridad, y en el Poblado Miguel Alemán.

O séase que así se ha puesto de manifiesto de nuevo la sensibilidad de la actual administración municipal de la Capital, por como están socorriendo a quienes viven de milagro, o a la buena de Dios, y sobre todo a quienes padecen alguna afectación mental, y que sólo sobreviven por el instinto, en lo que es un humanismo que sí está de reconocerse, por esa empatía con los que nada tienen, y ya no se diga donde guarecerse.

Por ser una estrategia de auxilio con la que les otorgan una protección temporal, como es un techo donde pasar las frías noches, así como alimentos calientes para hacerle frente a lo que han sido los estragos de la cuarta tormenta invernal que ha permanecido más de lo esperado, y es por eso de esa helada extraordinaria.

“Amarrarán” $ub$idio…Ahora sí que como “papelito habla”, resulta y resalta que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya anunció ayer la buena nueva de que el Gobierno del Estado abogará para “amarrar” el acuerdo que pactara a finales del año pasado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para extender el subsidio de energía eléctrica para el próximo verano. ¡Ese es el plan!

Tan consideran que ya es un hecho ese convenio que se hiciera de palabra en el 2023, que suponen que sólo le estarán dando formalidad, como lo adelantara el Ejecutivo Estatal, y para prueba está que revelara que para mañana “juebebes” tiene agendada una reunión con el director general de la (CFE), que es el dinosaurio ex priísta de Manuel Barlett Díaz, para definir los términos de esa nueva subsidiada. ¿Cómo ven?

Y para quien dude lo anterior es por lo que en su conferencia mañanera de los martes el “Gober” señalara que: “Ya tenemos cerrado prácticamente el acuerdo para ampliar de seis a siete meses la tarifa especial para el Estado de Sonora, vamos a seguir en las gestiones para mejorar la tarifa del resto de los meses”, ante lo que se concluye que únicamente se trata de las definiciones de los términos, para que eso “se lleve a buen puerto”.

Con todo y que es algo que se hace necesario que se precise, por como la “Comisión” ya dio a conocer el alza que tendrá la electricidad en el 2024, en base al porcentaje inflacionario de poco más del 4% anual, pero lo que es hasta hoy no han abordado el caso de la ardiente región sonorense, tocante a esos ajustes subsidiarios que se harán, y que fueran provocados porque el año anterior se fueron de paso en los cobros. ¡Vóitelas!

Aun así lo que es Durazo sostiene que en lo referente a “la luz”, así como en el caso de los energéticos, solo han tenido un incremento similar al de la inflación, por lo que a su juicio, y en términos reales, el gobierno federal ha cumplido el compromiso de inicio, como es el de no aumentar su costo real, aunque la expectativa radica en ver en qué términos quedará con Barlett Díaz, en esa encerrona que tendrán este jueves de enfrente.

Les cumplen con puente…A los que después de añales finalmente les están haciendo realidad una demanda muy sentida, es a los de la colonia Antorcha Campesina, como es la construcción de un paso peatonal en el Poniente del arroyo Lázaro Cárdenas, con el que ya no peligrarán a la hora de cruzarlo en la época de lluvias, y para prueba está que el alcalde, Antonio Astiazarán, acudiera a supervisar esa obra. ¡Órale!

No en balde es por lo que Astiazarán Gutiérrez, en el marco de esa checada que hiciera, resaltara que: “Va a ser un puente de primer mundo para una comunidad también de primera, como lo es la de La Antorcha”, y es que junto a residentes de ese sector del Norponiente de la “Capirucha”, presenció el vaciado de concreto en esa infraestructura que tendrá 28 metros de largo, y 5.25 metros de altura. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que el líder en Sonora de Antorcha Campesina, Bernardino Domínguez Cruz, destacara que: “A los Gobiernos hay que evaluarlos por sus hechos y este es un hecho”, después de las largas que les dieran durante varios trienios a las gestiones que hicieran para que les construyeran ese pasadizo, ya que cuando “llovía a cántaros” se quedaban incomunicados, porque representaba un riesgo el pasar ese canal.

Eso explica el porque Domínguez Cruz le expresara públicamente su reconocimiento a la gestión municipal que encabeza “El Toño” Astiazarán, por estar concretando ese proyecto que era todo un anhelo para los habitantes de esa área, por el beneficio que les representará para mejorar su calidad de vida, y con plena formalidad, ya que su edificación implicará una inversión de $4 millones 328 mil 998.91 pesos. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que en ese lugar dicho afluente llegó al punto de arrastrar hasta gentes que se aventuraban a llegar al otro lado cuando estaba lloviendo, al igual que carros y todo lo que se atravesara, y es por eso de la trascendencia de ese puentecito que les vendrá a hacer la diferencia para bien. ¡Así el acierto!

Coloca manta buscadora…Y a querer y no, pero la que vaya que le ha seguido “pisando la cola al león”, en su pretensión por llamar la atención de los grupos del crimen organizado, es la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, luego de que ahora le diera por colocar un letrero en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, el cual simuló ser una “narcomanta”. ¡Pácatelas!

Toda vez que en esta ocasión así estuvo esa enésima protesta de Flores Armenta, ahora en la Capital del País, contra la violencia que sufren esas mamás rastreadoras, con la finalidad de clamar la consideración de las bandas delincuenciales por las crecientes víctimas que hay de las desapariciones forzadas, derivado de que los diferentes niveles de gobierno no hacen nada para apoyarlas como lo demandan las circunstancias. ¡Palos!

Como lo exhibiera el que a Cecilia Patricia ahora se le viera posando de tarde noche en el Paseo de la Reforma, junto a una manta en la que se leía: “Usan mantas para mandar mensajes, yo arropaba a mis hijos hoy ausentes. Pido piedad a los cárteles, no maten ni amenacen a las madres buscadoras, sólo queremos quitar el frío a los nuestros y un lugar para que descansen”, por el “abrazos, no balazos” no haber dado resultados.

Rematando con un: “No queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz”, además de que la activista también le propuso a las autoridades federales y sociedad abrir el diálogo sobre la crisis de desapariciones de ciudadanos para visibilizar el problema y así encontrar alternativas pacíficas ante la escalada violenta que enfrentan en la toda la República Mexicana. ¡Ñácas!

Más menos así es como La Cecy Flores aprovechó su estancia en Guachilandia para manifestarse, a donde acudió para presentar un libro autobiográfico, aun y cuando no es la primera vez que se le propone una tregua a las mafias delictivas en México, ya que el año pasado Delia Quiroa, cabeza del grupo de rastreadoras 10 de Marzo de Tamaulipas, hizo algo parecido al promover un alto al fuego como ese, pero sin tener eco. ¡Glúp!

