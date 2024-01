Entrega Toño Astiazarán rehabilitación a parque en la colonia Santa Fe

La obra ganadora del Presupuesto Creces es resultado de la voluntad ciudadana que hizo posible las mejoras tras décadas de anhelo

“Tengo 36 años en la colonia y es la primera vez que veo este espacio en buenas condiciones”, expresó el ciudadano Jesús Tapia al Presidente Municipal Antonio Astiazarán en la entrega de rehabilitación del Parque Santa Fe.

Familias de Santa Fe agradecieron el apoyo de la ciudadanía y el Gobierno Municipal que hizo posible esta obra ganadora del Presupuesto Creces con 243 votos y una inversión de 416 mil 144 pesos.

La obra, a cargo de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), consta de diez bolardos LED del programa Camina Segura, rehabilitación de juegos existentes, andador, ejercitadores y parque para mascotas propuestos por la ciudadanía durante la votación del presupuesto participativo.

Toño Astiazarán reconoció la voluntad de la ciudadanía que salió de sus hogares para votar por sus prioridades durante las pasadas elecciones del Presupuesto Creces, muestra de lo mucho que se puede lograr cuando se trabaja de la mano con el Gobierno Municipal.

“Qué bonito ver cómo la voluntad ciudadana hizo posible esta obra que hoy estamos inaugurando. No me canso de decir que cuando la gente trabaja de la mano con el Gobierno no hay imposibles y hoy estamos siendo testigos de lo mucho que se puede lograr cuando trabajamos juntos”, agregó.

La entrega de rehabilitación contó con la presencia de Astarté Corro Ruiz, titular de Cidue y Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana quienes compartieron detalles de la obra.

Presentes la regidora Zulma Galaz; Gerardo Togawa, director de Infraestructura de Cidue e integrantes del Comité Creces de la colonia Santa Fe.

