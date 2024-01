Reinicia Toño Astiazarán Miércoles Ciudadano

Se reúne con vecinos de la colonia Café Combate; Personal y directivos de más de 20 dependencias estuvieron al servicio de la ciudadanía en el campo deportivo de la colonia, donde cuatro familias más recibieron títulos de propiedad

Redacción Entorno Informativo

Con la satisfacción de obtener la certeza jurídica de sus patrimonios cuatro familias recibieron por parte del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán títulos de propiedad en el desarrollo del programa Miércoles Ciudadano de la colonia Café Combate qué reinicia en 2024 sus ediciones semanales.

Con una sonrisa en su rostro, Francisca Bermúdez Ruiz de la colonia Insurgentes, explicó las facilidades brindadas por personal de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo que tres meses hizo posible el sueño de contar con el título de su hogar.

“Hace mucho estaba esperando este momento, durante seis años estuve dando vueltas y vueltas, iba a preguntar a las oficinas del gobierno pero no me explicaban. Me acerqué a Promotora Inmobiliaria, me asesoraron y después de tres meses tengo mi título”, destacó.

Toño Astiazarán, acompañado por Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, director de la dependencia, entregó los títulos de propiedad que forman parte del compromiso de la actual administración municipal con la seguridad del patrimonio de las familias.

Brindan atención personalizada

El Presidente Municipal Toño Astiazarán reanudó el programa Miércoles Ciudadano en la colonia Café Combate donde familias recibieron atención personalizada en temas como regularización de terrenos, bolsa de trabajo, consulta y pago de predial y servicios de salud gratuitos.

“Yo mismo como Presidente Municipal estaré a sus órdenes para atender cualquier solicitud o gestión que tengan. Nunca se nos olvida quién nos puso, para quienes estamos y es para ustedes”, mencionó.

La jornada que se realizó en la cancha de fútbol ubicada en calle Chapala contó con la presencia de directivos de dependencias y personal quienes atendieron a familias de Café Combate, Insurgentes y San Luis.

