Una estrella en ascenso: Thiago Tirante crece entre los gigantes

Es una de las promesas del tenis argentino, entrenó con Roger Federer y el español Rafael Nadal

En el 2019, el argentino Thiago Tirante ganó el Orange Bowl, uno de los torneos más prestigiosos del tenis juvenil.

Su victoria a los 18 años le otorgó el número uno del ranking mundial y una invitación a ser sparring en las Nitto Finals de ese año, torneo de la ATP que reúne a las ocho mejores raquetas, entre ellos: Rafael Nadal y Roger Federer, del quien guarda uno de los mejores recuerdos en su carrera.

Fue una de las semanas más importantes en mí. No platican mucho, son muy cerrados en su equipo, muy competitivos y ninguno te quiere dar un secreto porque todos te quieren ganar, el tenis es muy individualista. El que mejor me cayó fue Federer, el más simpático de todos, cuando iba a tomar agua en los descansos se cruzaba de piernas tomaba agua y me decía “¿Ahora que torneos vas a jugar, qué ranking tienes? Eso me relajaba porque estaba nervioso, eran figuras que siempre había visto en la televisión y de repente los tenía ahí entrenando conmigo”, mencionó Tirante en entrevista con Excélsior.

El orgullo de La Plata, una provincia a 60 kilómetros de Buenos Aires, se enamoró del tenis gracias a su familia. Su abuelo y sus tías desde pequeño le mostraron el deporte blanco y aunque el futbol y el golf le apasionaban, se dio cuenta que el talento en el tenis lo traía en la sangre.

Mi abuelo tiene un club de tenis con dos canchas y mis dos tías fueron mis entrenadoras hasta los 17 años, así que fue mucho por el tema familiar, mis tías querían que jugara al tenis porque ellas eran profesoras en ese momento y siempre me inculcaron el amor al tenis. Cuando tuve que decidir más o menos a los nueve años a qué deporte le quiere meter más, me di cuenta que era mucho mejor jugador de tenis que de futbol, y eso capaz que me incentivó”, reconoció el actual 108 del mundo.

Después de eliminar al británico Oliver Crawford, Tirante jugará hoy las semifinales en el México City Open, torneo Challenger 125 de la ATP, y una de las frases que más lo ha acompañado en su vida es: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Incluso la tiene tatuada en las costillas.

Siento que son palabras que me representa mucho, que los momentos más importantes o cuando estoy en un bajón de ánimo siempre me hace levantarme y seguir adelante. Es una una frase que todos deberíamos seguir o tenerla por lo menos en la cabeza, siento que es una frase muy positiva que te mantiene a seguir”, sentenció Thiago Tirante.

