Emplaza Sindicato a huelga a la UES para el 30 de abril

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora, Martín Terán Gastélum, dijo que la autoridad vulnera los derechos del gremio y ha incumplido con acuerdos de negociaciones anteriores

Redacción Entorno Informativo

El Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora (Sutues), entregó este jueves ante el Tribunal Laboral la demanda para el emplazamiento a huelga prevista para el 30 de abril próximo

El secretario general del gremio, Martín Terán Gastélum, manifestó que, con esta medida legal, expresada por los trabajadores se defienden sus derechos laborales, debido a que hasta el momento no se ha llegado a un entendimiento satisfactorio con la autoridad, que no solo no ha respetado los derechos de los trabajadores, sino que ha incumplido acuerdos previos.

Insistió que la institución ha violentado de manera reiterada el Contrato Colectivo de Trabajo, mediante la contratación excesiva de personal de confianza, el pago fuera de tiempo de prestaciones y el otorgamiento de indeterminaciones y nombramientos sin observar la normatividad vigente.

Hizo un llamado a la base trabajadora de la UES, para mantenerse firmes y unidos y, agregó que de no llegar a un convenio antes de la fecha señalada se tienen previstas otras series de acciones tendientes a lograr las legítimas exigencias de los trabajadores, señaladas en el contrato Colectivo y en la Legislación Laboral.

Reiteró a la base trabajadora que el Comité Ejecutivo, continuará luchando de manera permanente para que se respeten los derechos de sus agremiados y dijo confiar en que el gobierno del Estado tenga un papel activo para evitar llegar al estallamiento de la huelga

Comparte esto: Facebook

X