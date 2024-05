Atletas de Sonora abren fuerte el Macro Regional en Culiacán Sinaloa

El lunes inició el certamen en la pista del ISDE en la capital sinaloense, en donde 16 sonorenses se colocaron entre los tres primeros lugares

Redacción Entorno Informativo

En la primera jornada del atletismo en la etapa Macro Regional, con sede en Culiacán, Sinaloa, la delegación sonorense coló a 16 competidores entre los tres primeros lugares, en ruta a los próximos Nacionales Conade de la especialidad.

Sonora sumó tres primeros sitios (que debido a liderar la fase macro-regional consiguieron el boleto directo a los Nacionales 2024 a efectuarse en Guadalajara, Jalisco), además de 6 segundos y 7 terceros, en la apertura del evento la tarde noche del lunes en la pista del ISDE, en donde compitieron atletas de ambas ramas en las categorías Sub 18 y Sub 20.

Los tres primeros lugares sonorenses fueron en la categoría Sub 20 en la pista, al ganarlos Alejandra Urías, en los 100 metros planos (11:88); Nayla Figueroa, en los 5,000 metros (18:27’05); y Sarah del Moral, en los 400 (56:91).

Mientras que los segundos lugares los consiguieron: Pablo Iván Félix (salto de longitud en la Sub 20 con 6.99), Adrián Monjarás (400 metros en la Sub 20 con 49:57), Marco Yocupicio (salto triple en la Sub 18 con 13.17), Manuel Macazani (400 metros en la Sub 18 con 50:31), Jaqueline Ávila (400 metros en la Sub 18 con 57:29) y Alessandra Morales (100 metros en la Sub 18 con 12:59).

Los terceros lugares los obtuvieron: Juan Francisco Ibarra (400 metros en la Sub 18 con 50:62), Monserrat Camarena (400 metros en la Sub 18 con 57:92), Lídice Riveros (1,500 metros en la Sub 20 con 4:54’82), Roxana Almada (lanzamiento de disco en la Sub 20 con 38:95), Mauricio Félix (salto con garrocha en la Sub 20 con 2.90), Alana Paola Armenta (impulso de bala en la Sub 18 con 12.01) y el equipo de relevos mixto 4X400 (Sub 20 con 3:39’92).

Las competencias se reanudarán este martes en la pista y campo de la instalación del ISDE, con actividades vespertinas a partir de las 5:00 de la tarde, en la segunda de tres fechas de las categorías Sub 18 y Sub 20.

Comparte esto: Facebook

X