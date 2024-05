Sin medias tintas

Mensaje para la Rectora

¡Hay tiro! por el distrito 9

¡Xóchitl llega repuntando!

Traen escolta canadidatos

Mensaje para la Rectora…A la que prácticamente ya le mandaron a decir que “no se haga pato”, y que mucho menos intente “lavarse las manos” es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, referente a la huelga que enfrenta del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), que ya va para 20 días, sin que se vea para cuando puedan levantarla, por como están trabados en el diálogo. ¡Zaz!

Eso luego de que el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo, señalara con todas sus letras, que una cosa es que el Gobierno estatal respalda en todo lo que pueda, pero que es a la Unison a quien les corresponde buscar una negociación para que se quiten las banderas rojinegras que la mantienen paralizada, por ser a la que le compete resolver ese conflicto laboral, es decir, a Plancarte Martínez y sus fallidos operadores. ¡De ese pelo!

Para el caso es que apuntillara que: “Las negociaciones son con la Universidad, que es el patrón responsable. Obviamente el Gobierno del Estado está apoyando en todo aquello que está a su alcance. Yo he recogido algunos de sus planteamientos, pero obviamente corresponde a la Universidad llegar al acuerdo que permita levantar cuanto antes, la huelga”, pero sin que sea a costa de los derechos de los trabajadores. ¡Tómala!

En esos términos es que Durazo Montaño “le pusiera el dedo en la llaga” a la tachada de insensible e informal de María Rita, después de la petición que le hiciera la dirigente del Steus, Lourdes Rojas Armenta, para que mediara en ese lío que se ha empantanado, ante la cerrazón que ha mostrado la susodicha, tan es así que ha llegado al grado en que les ha enviado las propuestas por medio del WhatsApp. ¡Así la informalidad!

Casi por nada es por lo que el “Gober” exhortara a las partes involucradas en ese paro del Alma Mater, como son las autoridades universitarias y sindicales, para que asuman la responsabilidad que les toca, en eras de que a la brevedad lleguen una solución, y se reanuden las actividades que hoy por hoy afectan a más de 45 mil universitarios, y que es lo que Plancarte ha estado pasando por alto. ¡De ese tamaño!

Por no entenderse de otra forma la ligereza con la que ha llevado a cabo esas negociadas, y es por eso que el llamado de Durazo, casi casi adquiriera tintes de ser un “jalón de orejas”, por de a como no ha exhibido una voluntad para sentarse a la mesa a dialogar como lo demandan esas paralizadas circunstancias, y con tacto tratar convencer del por qué sólo les ofrecen un alza salarial del 5%, y 2% y cacho en prestaciones. ¿Qué no?

Y sí que doña María no tiene un panorama “píor”, después de que el pasado martes los profesores afiliados al Staus, apenas por 24 votos no se enhuelgaron también, al optar por aceptar un 4% al salario, 2.4% en prestaciones, y 0.5% de aumento a tabulador, cuando pedían 10% y 5%, pero viendo el de a cómo les está yendo a los del Steus, mejor prefirieron hacer valedero aquello de que ¡Más “marrao”, más seguro!

Aunque aun así sigue imperando una histórico escenario enhuelgado, por como por primera vez hay dos universidades diferentes en esa condición, luego de que la Universidad Estatal de Sonora (UES) también está cerrada, a raíz de otro rector por el estilo, como es Armando Moreno Soto, por igual fallarle “la mano izquierda”, a pesar de pertenecer a la instancia estatal, al punto de que ya está promoviendo su inexistencia.

¡Hay tiro! por el distrito 9…Donde vaya ¡Hay tiro!, como dijera Julio César Chávez, es en la disputa por la diputación del distrito 9 local, que abarca un área de la zona Sur de la Capital hermosillense, entre los candidatos de Morena, el cetemista de Oscar Ortiz Arvayo, y el del frente conformado por el PRI, PAN y PRD, Luis Miguel Vargas, por ambos ser identificados como de los que “tienen barrio”. ¡Palos!

Prueba de ello es que Ortiz Arvayo, en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, se definiera como un obrero que busca llegar al Congreso del Estado para abogar por la causa de ese sector, en su calidad de dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Hermosillo, después de iniciar como trabajador de la Planta Ford, hasta llegar a ese liderazgo. ¡Así la trayectoria!

Y es por lo que entre las propuestas que planteara que impulsaría en caso de ganar la próxima elección del 2 de junio, está la de promover la vivienda, por en la actualidad ser alrededor de 240 mil créditos lo que están sin ejercer, por no haber oferta de casas que comprar; e igual adelantó que se pronunciaría porque haya un presupuesto con justicia social, si es que llegado el momento no se convierte en un “levantadedos” más.

Porque no hay que olvidar el fiasco en que se convirtió la última legisladora perteneciente a esa central obrera, como es la cabecilla del sindicato de Agua de Hermosillo (Aguah), Rosy Martínez, que pasó con más pena que gloria, de ahí la oportunidad para que Oscar haga la diferencia, lo que todavía estaría por verse, porque primero tendría que llegar a esa Cámara de Diputados, lo que consideran que no estará nada fácil.

Pues aun y cuando Ortiz presume ser de rancho, y llegado a la ciudad, para de sembrar la tierra pasar a liderar trabajadores, Vargas Delgado no se queda atrás en eso de ser cercano a la gente, por como en el pasado ha participado en varios movimientos sociales, el más sonado el de los llamados “Malnacidos”, cuando en el sexenio del ex gobernador, Guillermo Padrés, lograron que se eliminara el cobro de la tenencia vehicular.

Xóchitl llega repuntando…Y la que en el pleno Día del Trabajo sí que llegó con los bonos al alza, a su gira por Sonora, y en especial a la Ciudad del Sol es la candidata a la Presidencia de la República por el Frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, por el repunte que ha tenido en las encuestas, que hasta ya se habla de que ahora está por arriba de la abanderada morenista, Claudia Sheinbaum. ¡De ese vuelo!

No en balde es por lo que a Gálvez Ruiz se le viera por demás motivada, en el evento que el miércoles por la tarde encabezara en la explanada del Estadio “Fernando Valenzuela”, y sin la presencia de acarreados, por no detectarse ningún camión en los que tradicionalmente los trasladan, y es por lo que dejara entrever que ya está donde quería estar, para intentar hacer valedero el conocido dicho de que ¡La que alcanza gana!

Al Xóchitl resaltar que ya rebasó a su contrincante, después de venir de atrás, no obstante y que empezara tarde su campaña, y es por lo que los expertos han hecho hincapié en que todavía tiene la opción de crecer, en tanto que Sheinbaum ya llegó a su tope, y ahora empezará a decender, y es por lo que consideran que ya está cayendo en la desesperación, a un mes de la celebración de los comicios. ¡Así el dato!

De ahí que entre gritos y aplausos de los cientos de asistentes la hidalguense dijera: “¿Saben qué? El día de hoy, ya amanecimos arriba de la Sheinbaum ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Dónde están los Xóchiloveres? Bueno, esos Xóchiloveres mandan hacer su publicidad, hacen sus camisetas, hacen sus gorras, ellos se mueven, ellos hacen un trabajo, al igual que los partidos, desde la ciudadanía. ¡Órale!

O séase que así está el posicionamiento alcanzado por Gálvez, quien ayer anduvo por Guaymas, y después en Obregón, y que muy seguramente es resultado de lo bien librada que saliera del segundo debate presidencial que tuviera lugar el pasado domingo, y que ha hecho que aumenten sus posibilidades de triunfo, y es por lo que está intensificando las reuniones y encuentros, como los realizados en su recorrido por la Entidad.

Razón por la cual les reiterara a sus que simpatizantes, que en la presente elección está en juego la Patria, el futuro de las próximas generaciones y la paz del País, y es por lo que convocara a salir a votar, por ser la única forma en que se podrá triunfar; a la par de que también se solidarizara con los trabajadores de la Unison y UES que están en huelga, por lo que así “le tiene tomado el pulso” a la problemática sonorense. ¡Mínimo!

Traen escolta canadidatos…Para que vean el como está lo de la inseguridad, que el Instituto Estatal Electoral ya ha recibido nueve solicitudes de seguridad para candidatos a puestos de elección popular, que corresponden a candidaturas de alcaldías y diputaciones locales, como lo revelara su titular, Nery Ruiz Arvizu, pero sin revelar los nombres de los que han hecho el requerimiento, como tampoco los municipios.

A ese extremo ya está el “tu tu” que hay, porque con todo y que en esas peticiones no manifestarán haber sido objeto de actos violentos, sí reconocen el temer por su integridad, y es por lo que cada una de ellas ha sido atendida, por lo que ya cuentan con medidas cautelares, a partir de que “el miedo no anda en burro”, y es por lo que a esa casi decena de aspirantes a un “hueso”, ya les asignaron escoltas policiales. ¡Vóitelas!

Tan es así que Ruiz Arvizu confirmara que: “En cuanto a seguridad por ejemplo de candidatos, son nueve las solicitudes que hemos recibido, se están atendiendo de manera inmediata, el protocolo nos señala que cuando nos la solicitan el propio candidato o candidata o los partidos políticos avisamos inmediatamente a la Secretaría de Seguridad, a la Mesa de Seguridad”, por lo que así está ese blindaje. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que precisara que: “Hasta donde vamos ahorita, no hemos tenido problemas, de los que yo les he mencionado siempre, la parte de Altar, Pitiquito hacia El Sáric esa no es que sea un problema como tal, estamos operando en los consejos municipales de esa región en esos cinco, en su momento, pero sí hemos advertido que pudiera generarse algún problema en donde no nos permitan funcionar de manera común”.

En lo que es un ambiente de temor que confirma que hasta esa libertad ya se perdió, como es la hacer labor proselitista sin estar temiendo sufrir un probable atentando, sobre todo en los territorios más inseguros, como las del desierto Norte, además de Guaymas, Empalme y Cajeme, donde por cierto el pasado proceso electoral mataron al candidato a la alcaldía de MC, Abel Murrieta, y es por eso que así está la zozobra. ¡Órale!

¿Siguen tapando violencia?…Dan cuenta que los sí que corren el riesgo de que les digan ¡¡Brujos!!, por como están “suponiendo” lo que es una obviedad, son los miembros de la Mesa Estatal de Seguridad, luego de que salieran con que los cinco ejecutados que fueran abandonados en la carretera Caborca y la Y Griega, pudieran estar relacionados con la Delincuencia Organizada, por las armas empleadas. ¡Ajá!

Ante lo que vuelve a quedar en claro, que no hay peores ciegos que los que no quieren ver, que esas constantes matazones son consecuencia de los “ajustes de cuenta” entre las bandas del crimen organizado, por las características de las mismas, pero pues de esa manera quieren minimizar esa creciente narcoviolencia, ahora representada por esos cinco cuerpos hallados con huellas de tortura y varios impactos de bala. ¡Ups!

Más menos así estuvo esa enésima matanza, ahora registrada a la altura del kilómetro 25, a unos metros del camino de acceso al ejido Siempre Viva, donde dejaron apilados los cadáveres, pero contra todo lo esperado hubo un sexto involucrado que logró salvarse, aun y cuando recibió un balazo en la cabeza, pero con todo y eso pudo hacerse el “muertito”, y es por lo que viviera para contarla. ¡Pácatelas!

Así que ocultando su identidad, es quien relatara que días antes fueron “levantados” por las latitudes de Puerto Peñasco, y que luego de varias horas de tortura, sus secuestradores decidieron ejecutarlos a todos para abandonarlos la mañana del pasado miércoles en el lugar donde fueron encontrados, pero que él en todo momento permaneción inmóvil para no ser descubierto, y es por lo que todavía este con vida. ¡Glúp!

Lo anterior una vez que fuera auxiliado por los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también con varias costillas fracturadas, y con lo que una vez más se demuestrara que si no detienen a nadie es porque no quieren, al intuirse que dicho rescatado podría darles santo y seña de los agresores, pero sin pasarse por alto que por algo los debieron haber plagiado, por entre ellos mismos tenerse ubicados.

