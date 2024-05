Las mujeres de Hermosillo son parte del Plan C de Celida y Froylán

Los candidatos por el Partido del Trabajo (PT) al Senado, Celida López y Froylán Gámez, consiguieron la aprobación y el impulso de más de 250 mujeres representantes de los distintos sectores de la capital del estado.

Celida López destacó que faltan solo cinco puntos para lograr el Plan C de la Dra. Claudia Sheinbaum en Sonora y recordó a los presentes que con votar por el PT y su fórmula es apoyar a la 4T y significa impedir que Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, candidatos prianistas, lleven la corrupción a la Cámara Alta.

“Es una senadora ausente que se dedica al golpeteo. Lilly Téllez dice representar a nuestro estado, pero desde los 90 no vive aquí. Debería reunirse con vecinos, con los agricultores, pescadores y productores, pero no lo hace”, criticó la candidata Celida López, quien, además, compartió la noticia de que Téllez recientemente fue reprendida por el INE, por violar la ley de proceso electoral.

Respecto a Beltrones: “Fue senador 12 años y legislador otros 12, y en esos 24 años nunca se reunió con los papás y las mamás de ABC”, señaló López Cárdenas.

En la reunión matutina, Froylán Gámez reiteró su compromiso, como futuro senador de reivindicar a las mujeres y saldar la deuda histórica que se tiene con ellas, a través de propuestas y proyectos, como transporte escolar gratuitos y programas sociales.

