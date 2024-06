Plan Hídrico garantiza abasto de agua en Sonora y Hermosillo

Ivanova de los Reyes

El Gobierno de Sonora amplió el presupuesto del Plan Hídrico a 391millones de pesos para combatir la sequía en la entidad, incluido un bypass en el Cerro de la Cementera de Hermosillo para llevar agua del sur al norte de la ciudad, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal dijo que con este presupuesto se han rehabilitado 21 pozos de poblaciones rezagadas en el tema de agua, se han perforado 34 y equipado 36, entre otras acciones.

“Particularmente, en Hermosillo estamos ya por concluir un Bypass para llevar agua del sur de la ciudad al norte, de tal manera que, lo que llega del Acueducto, sin modificar la cuota de extracción, se pueda distribuir equitativamente con el norte, con una inversión de 78 millones de pesos”, resaltó.

Señaló que en Hermosillo el bypass se está haciendo en el Cerro de la Cementera, era una tubería que ya estaba en existencia sin utilizar y se está aprovechando.

“Se está iniciando la construcción de un tanque para reserva de tres mil 500 metros cúbicos, para que por ninguna circunstancia estemos padeciendo del líquido. Esta obra concluirá máximo en 10 días y estará en posibilidades de operar; además de esta obra, se esta apoyando al municipio con tres pozos profundos, con una inversión total de 100 millones de pesos al sistema de agua en la ciudad”, puntualizó.

En otro tema, el gobernador de Sonora, resaltó su reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa el pasado lunes ratificó su compromiso con el Plan Sonora, que es fundamental para el futuro y desarrollo económico de Sonora.

Mencionó la meta de llegar a 5 Giga Watts (GW), para lo cual la meta es construir cuatro plantas adicionales a la de Puerto Peñasco u ocho de medio giga cada una, de tal manera que puedan sembrar de manera equilibrada el estado de plantas de paneles solares.

Por otra parte, comentó que la carretera Guaymas-Chihuahua, hay un tramo de Chihuahua que ya es de cuatro carriles, se arreglaron dos tramos de 20 kilómetros cada uno, quitaron las curvas y suavizamos la carretera pero sigue siendo de dos carriles.

Para ello, estaba programado una inversión de mil 680 millones de pesos y se generaron ahorros, invirtiendo en total mil 520 millones de pesos.

“Esos tres tramos están terminados, no está terminada la carretera, se requieren 13 mil millones de pesos para convertirse en carretera de cuatro carriles. No bajo la guardia, sigo tocando puertas para que tengamos el próximo año otro tanto, lo importante es que no se detenga el proceso de mejoramiento, es una infraestructura que nos va a permitir acercarle clientes al puerto de Guaymas”, subrayó.

Finalmente, se pronunció a favor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial y consideró viable su análisis entre sectores sociales, como lo propuso la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Resaltó que la justicia debe ser accesible para todos los mexicanos y no solo para aquellos particulares que pueden pagarla.

“Es un derecho, no un privilegio derivado de tu condición económica. También me parece sumamente razonable la apertura que ha expresado la doctora Sheinbaum, en el sentido de someterla al análisis, debate y enriquecimiento, no solo de los diputados, sino también a través de un parlamento abierto, consultando a los organismos vinculados con la procuración y administración de justicia”, apuntó.

“De tal manera que este rediseño del Poder Judicial responda de manera más eficaz a la demanda de justicia de las y los mexicanos”, agregó.

