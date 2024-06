Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un Alcalde contrastante…Ahora sí que el que ayer “pintó” un panorama que contrasta con la realidad es el recién reelecto alcalde morenista de Obregón, Javier Lamarque, en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, y es que a nivel general sigue imperando una muy mala percepción de esa municipalidad, al grado de que continúa siendo una de las ciudades más violentas e inseguras de México. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y a pesar de los pesares, Lamarque Cano logró repetir en el cargo, después de que en el pasado proceso electoral 2024 logrará una votación del 61% de las preferencias del electorado, lo que para los conocedores resultó sorprendente, partiendo de lo gris que ha sido su trienio, al que por cierto ya se reincorporó, y es por eso que se dice que lo que le ayudó es la marca de Morena. ¡Así la percepción!

Y es que al margen de los números alegres que Carlos Javier expusiera sobre la mesa, lo cierto es que dan cuenta que nomás no cuadran con las deficiencias que enfrentan los obregonenses en todos los ámbitos, con todo y que dijera que se ha mejorado en seguridad, porque según él se han reducido los asesinatos dolosos, que son los que más alteran la paz social, además del resto de los principales delitos. ¿Será?

Aunado a que manejara que también ha estado rescatando las principales vialidades que estaban destrozadas, así como la red de agua potable y los servicios más prioritarios, después de que su antecesor del mismo partido, Sergio Pablo Marsical Alvarado, simplemente fuera un fiasco, como lo dejara entrever, con lo que dio a entender que los primeros tres años han sido de reconstrucción. ¡De ese tamaño!

Aun así Lamarque en todo momento habló de avances, que dicen que los cajemenses no han visto claros, pero no todo debe de ser malo, como para que hayan votado con esa mayoría por su candidatura, al alcanzar 102 mil sufragios, y es que sólo se le escuchó hacer castillos en el aire, en cuanto a posibles proyectos, pero sin aclarar con qué “lana” los hará, a partir de que los presupuestos cada vez están más restringidos. ¡Mínimo!

Es por lo que igual adelantara en que tiene esperanzas de que les vaya mejor con la virtual nueva presidenta, Claudia Sheibaum, por ser otras las condiciones en la que estará llegando al poder presidencial, a diferencia del “Prejidente”, Manuel López Obrador, que arribó a contracorriente, y es que también presumió ser muy amigo de ella, lo que habrá que ver si se refleja en los hechos, pero sobre todo en materia presupuestal.

Ese es el ánimo renovado con el que se le escuchara a Lamarque Cano, después de que triunfara para estar otros tres años en la Presidencia Municipal, y en cuya primera gestión que ya está por terminar en el venidero septiembre, sí que ha tenido más oscuros que claros, pero con todo y eso los ciudadanos volvieron a reelegirlo, de ahí que tendrá una segunda oportunidad para hacer mejor las cosas. ¡Ese es el reto!

Casi por nada es que desde ya se descartara como posible candidato a la gubernatura en el 2027, y no es para menos, por sus supuestos resultados no estar como para echar las campanas a vuelo, o aspirar a eso, y es por lo que dejara en claro que no tiene más aspiración que la de hacer un buen gobierno en Cajeme, como casi casi diciendo que ya “lo dieran por muerto” en ese terreno, y con sobrada razón. ¡Ni más ni menos!

Solapan al tráfico pesado…Y al que siguen sin pararle el alto es al tráfico pesado y es por eso que continúa entrando y transitando por sectores de Hermosillo en los que no existen las condiciones para que lo haga, y para prueba está el que nuevamente el conductor de un tráiler derribara unos ocho postes de energía eléctrica y telefonía en la colonia Sahuaro Indeco, dejando sin “luz” a ese sector habitacional. ¡Zaz!

Pero hacen saber que ya es tal imupunidad de dichos chafiretes, ante la aparente complacencia de los operadores del Departamento de Tránsito Municipal, que en está ocasión los vecinos le pidieron al chofer que detuviera su marcha para que no dañara los cables, sin embargo hizo caso omiso, o “le valió”, y es por lo que sobrevino ese enésimo desastre, ocurrido en la Calle 4, entre José María Mendoza y Alberto Gutiérrez. ¡Ups!

Ya que luego de ignorar el llamado de alerta que le hicieron los habitantes de ese barrio, localizado al Poniente de la Ciudad del Sol, arrastró el mencionado posterío, uno de los cuales sostenían un transformador que se vino abajo; otro que estaba en la barda del ITH fue derribado con todo y pared; y uno más cayó sobre dos vehículos estacionados, y otro par de carros también resultaron dañados por el cablerío caído. ¡Ñácas!

Y como era de esperarse, el cafre del volante intentó “pelarse”, o huir del lugar de los hechos, pero a partir del reporte que hicieran los testigos, posteriormente elementos de la Policía lo ubicaron, detuvieron y regresaron a la zona del desgarriate, para que se hiciera responsable de los destrozos que ocasionara, y que fueron cuantiosos, además del calorón que causó entre los moradores de esa área por la falta de “corriente”.

No obstante la pregunta que sigue quedando en el aire, es el por qué no implementan un operativo para prevenir esos percances que se han suscitado una ya otra vez, cuando de acuerdo al reglamento son unidades de carga que no deben circular por ciertos sectores, aunado a que hay un horario específico para ello, por lo que ahí está la pregunta para el Jefe de Tránsito hermosillense, Pánfilo Ramírez, y sus subalternos. ¿Qué no?

Tragedia en una alberca…La que sí que ocurrió en un mal momento es la inesperada e increíble tragedia registrada la tarde del pasado lunes en Puerto Peñasco, en uno de los complejos turísticos privados de los llamados resort, cuando un hombre de origen estadounidense murió al electrocutarse en área de albercas, y su acompañante resultó lesionada, al igual que otra persona. ¡De ese vuelo!

Pues si bien una muerte siempre será lamentable, la cuestión es que el deceso de Jorge “N”, de 43 años, cuando se bañaba en el interior de un jacuzzi, junto a Lizeth “N”, y recibieron una descarga eléctrica, tiene lugar en una de las temporadas vacacionales altas para ese balneario, y es por eso que la víctima fatal había llegado procedente de Texas, Estados Unidos, para perecer en ese desenlace que está de no creerse. ¡Ouch!

Sobre todo porque es un trágico acontecimiento que generó un alto impacto, luego del video que se difundiera a través de las redes sociales, en el que se observa como otros turistas vivieron momento de terror e intentan alertar a los presentes sobre el peligro que están enfrentando los afectados, y es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente. ¡Pácatelas!

No en balde es por lo que el secretario de Turismo del Estado, Roberto Gradillas, confirmara que ya se están llevando a cabo las indagaciones, y para lo cual el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal realiza los análisis de campo, a fin de identificar el origen de la falla eléctrica que provocó ese letal hecho, porque todas las posibles causales todavía se manejaban de manera extraoficial. ¿Cómo ven?

Con todo y eso Gradillas Pineda aseguró que: “Es una situación lamentable. Nosotros invitamos a los turistas a que vengan a nuestros destinos. Estas cosas, lamentablemente, suceden y estamos averiguando qué es lo que sucedió”, aunque lo que es la consternación y mal mensaje ya quedó; por lo que la Unidad de Protección Civil Estatal deberá iniciar una revisión preventiva en ese sentido en esos negocios de hospedaje. ¡Cuando menos!

Prometen más camiones…Con todo y que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ojalá y que sea cierta la buena nueva que acaba de anuciar el director del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa Castañeda, de que a partir del próximo mes de agosto proyectan poner en operación 18 nuevos camiones urbanos en la Capital, para lo cual ya está en proceso la respectiva licitación. ¡Órale!

Toda vez que, en base a lo anunciado por Sosa Castañeda, de entrada, con esos vehículos pretenden reforzar las rutas que cubren las zonas de Pueblitos y el Parque Industrial, por en la actualidad ser de las que tienen una mayor demanda, y con ese número de unidades en servicio se pasaría de 332, a 350, con lo que reducirían los tiempos de espera de los usuarios, por lo que así estarían atendiendo la reiterada petición que ha habido.

Para el caso es que Carlos aclarara, que serían unos ruleteros con “todos los poderes”, es decir, que mínimo contarían con sistema de aire acondicionado, así como tecnología digital, y sí que estarían entrando en operación en un muy buen momento, por los ardientes calorones que se enfrentan por esas fechas, como lo pone en evidencia que, desde el presente mes de junio ya casi se están “rozando” los 50 grados centígrados.

Más menos en esos términos está la proyección que ventilara el funcionario estatal, en lo que es un reforzamiento de esa actividad transporteril, que igualmente incluiría a Obregón, a la par de que señalara que por el estilo ya cuentan con concesionarios que están interesados en incorporarse con nuevas líneas en esa ciudad, por lo que así estaría el crecimiento y la modernización de ese parque vehicular. ¡Qué tal!

