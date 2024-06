Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Está rebasada la CFE ante demanda del fluido eléctrico

Apenas en la entrega de este jueves comentábamos sobre la deficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en la cúspide las altas temperaturas como ocurrió el miércoles que llegamos casi a 50 grados, no tuvo la capacidad de atender la demanda lo que generó la explosión de transformadores.

Y para tener una idea de la problemática, la Unión de Usuarios de Hermosillo señaló que han recibido más de 200 reportes de agremiados de apagones en distintos sectores de la ciudad, así como de explosiones de transformadores, varios de los cuales hemos dado cuenta en las páginas de Entorno Informativo.

Al respecto, el dirigente de la agrupación, Ignacio Peinado Luna externó su preocupación por la visión que tiene la empresa “de clase mundial”, ya que deja en una situación de vulnerabilidad al usuario.

Asimismo, lamentó que la CFE no está anticipándose preventivamente en cuanto a revisar su infraestructura.

Y efectivamente es lamentable que la empresa en lugar de ir avanzando y preparándose para los efectos anunciados del crecimiento de la demanda ante el aumento en las temperaturas derivadas del calentamiento global, presente tales deficiencias como si estuviéramos en un país ya no de tercer mundo, sino de cuarta y no me refiero a la transformación.

De ahí que es importante respaldar la lucha de los usuarios para que se considere un derecho humano el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en una entidad, como la nuestra con temperaturas extremas.

Y nada más para poner en contexto justamente el miércoles cuando Hermosillo alcanzó los 49.5 grados centígrados, a la sombra, o sea que a la intemperie rebasamos los 50 grados, nuestra capital fue el lugar más caliente del mundo, así es, del mundo, en cinco distintas horas que se tomaron los valores.

Así que es urgente que la CFE se ponga las pilas y nos garantice el suministro sin apagones que solo causan daños a nuestros equipos.

Acumulan bomberos 72 llamadas de broma en lo que va del año

Y hace unos días destacábamos la intensa labor que han registrado los elementos de Bomberos, con una cantidad extenuante de servicios por incendios de casas, automóviles, edificios, maleza, fugas de gas, niños encerrados en autos, choque, derrames de combustibles y un largo etcétera.

Realmente los integrantes del cuerpo de Bomberos, de las distintas bases, no tienen tiempo para descansar entre uno y otro servicio, por lo que es deplorable que encima tengan que sortear a “chistosos” que les gusta bromear con siniestros, como ocurrió este jueves cuando se alertó de un incendio en una escuela secundaria y resultó ser una broma.

Por un lado, que bueno que se trató de una broma, nadie quiere que ocurra una tragedia, pero es deleznable que hagan ese tipo de llamados porque ocasionan gran movilización de los cuerpos de auxilio, que pueden dejar de atender una emergencia real… Además, moverse les cuesta dinero, porque las unidades no se desplazan con aire, sino con gasolina.

De acuerdo con Juan Francisco Matty Ortega, en lo que va del año se han registrado 72 llamados falsos, así que ya sabrá lo que representa en horas hombre, movimiento de vehículos y gasto de gasolina, pero sobre todo, el riesgo de desatender una verdadera emergencia… Tache para los bromistas de mal gusto…

