Llaman a prevenir incendios forestales; Autoridades de Protección Civil

Redacción Entorno Informativo

Un llamado a extremar cuidados para la prevención de incendios forestales, hizo la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora a la ciudadanía, principalmente de las zonas rurales del estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, no arrojar colillas de cigarro, no acumular basura en zonas naturales, así como no encender fogatas o braseros, es importante en esta época de calor y de ausencia de lluvias, para evitar el inicio de los incendios forestales.

También es fundamental no arrojar botellas de vidrio en el monte, ya que pueden generar el efecto lupa con el Sol e iniciar un fuego.

Al evitar el comienzo de incendios forestales, se limita el riesgo de la flora y la fauna, así como de la población.

Este año se han registrado 33 incendios forestales en Sonora, mientras que el año pasado al mes de junio se contabilizaron 90 incendios de este tipo.

Para mantener a la baja la cifra de incendios forestales, es fundamental contar con el apoyo de la sociedad, ya que el 90 por ciento de los incendios forestales se generan por la actividad humana.

A los productores ganaderos y agrícolas, propietarios de grandes y pequeños ranchos, se les hace un especial llamado a sumarse a las medidas de prevención de incendios forestales, así como a las personas que hacen actividades turísticas o de paseo en zonas naturales.

