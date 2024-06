Sin medias tintas

Sigue temor por apagones

Más hallazgo de osamentas

“Espaldarazo” a la del INE

¡No se resigna “candidato”!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sigue temor por apagones…Como una cosa lleva a otra, ahora sí que con la llegada de los intensos calores pudieran intensificarse los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es por lo que los de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) ya están en un estado de zozobra, y constante monitoreo en las zonas donde tienen presencia, como lo ventilara su presidente, Jesús Gámez.

No obstante y que Gámez García reconociera que en lo que va del año no han resultado tan afectados, por las medidas de prevensión que ha implementado, a diferencia del 2023, cuando las fallas eléctricas que tuvieron lugar les ocasionaron pérdidas de alrededor de 5 millones de dólares a ese sector industrial que representa, y es por lo que están están a la expectativa, y casi casi “cruzando los dedos”. ¡De ese pelo!

Eso porque están conscientes de que la temporada veraniega apenas empieza, por lo que el comportamiento que ha tenido el suministro de electricidad, de alguna manera les da un panorama de la situación que podrían enfrentar en los meses que están por venir, derivado de que en las plantas crece el consumo de “luz” al encender los aires para mantener un ambiente confortable para el personal. ¿Cómo ven?

La verdad que no es para menos el que estén en esa incertidumbre, como también lo están el resto de los ámbitos productivos, después de que ya quedara más que demostrado, que en los periodos “pico”, o de mayor consumo la CFE no ha tanido la capacidad para garantizar el abasto de “corriente”, y es por lo que hace varias semanas atrás ya se suscitaron “cortes” simultáneos en varios Estados, y más los que faltan. ¡Así el déficit!

Y una evidencia más de ello es que el de Index revelara que hace unos días hubo suspensiones de la “Comisión” en la zona residencial de Guaymas, pero sin que pasara lo mismo en el área industrial donde está el parque de Maquilas Tetakawi, pero aun así el riesgo está latente, porque como nunca será todo un reto el que mantengan la operatividad, ante la posible falta de ese servicio que les es vital para su producción.

En lo que son crisis, o faltantes de energía eléctrica que podrían agudizarse con las olas de calor como la registrada en Sonora en la presente semana, con unas ardientes temperaturas récord de hasta de 49.5 grados centígrados, que tuviera lugar el pasado miércoles, y que hasta parecía que estaban “tirando con lumbre”, porlo que así han estado esos “tiros de calentamiento”, y eso que todavía faltan los meses de julio y agosto.

Más hallazgo de osamentas…Con todo y que ya no es ninguna novedad, pero las que sigue demostrando que no necesitan escarbarle mucho para encontrar restos humanos, son las del colectivo Madre Buscadoras de Sonora, liderado por Cecilia Flores, y para evidencia están los que ahora descubrieran en la localidad de Pesqueira, donde también hallaron varias prendas de vestir, como para que no quedaran dudas.

Toda vez que en base a esos hallazgos que ahora localizaran días atrás, en una zona despoblada, con un fuerte olor a putrefacto, al parecer se trata de un crematorio clandestino que hay en un área desértica, en medio de matorrales, por como estaban esos vestigios, que a todas luces son de personas, lo que estaba por confirmarse, y los cuales ubicaron en medio de unos carbones y cenizas, es decir, incinerados. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que mostraran algunas de las ropas descubiertas en ese terreno de esa municipalidad, por si alguien reconoce una hebilla de cinto que exhibieran, así como una camisa azul marino marca Polo, además de un pantalón Dicky azul, una “tira hueso” blanca, un bóxer y tenis negros, y recomendando acudir al Laboratorio Científico Forense de la Fiscalía Estatal, para que apliquen una prueba de ADN. ¡Mínimo!

Así es como han continuado realizando esa titánica y macabra labor, que aún a estas alturas no se sabe por qué no la ha asumido el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, un tal Javier Díaz Ballesteros, ya que hasta la fecha nomás se ha dedicado a acciones de acompañamiento, cuando es quien debería de ir al frente escavando, que para eso le pegan, y muy bien, pero aun así se mantiene replegado.

Y por cierto que en torno a ese tétrico descubrimiento no se han dado mayores datos, aun cuando inicialmente se manejara que se trataba de un panteón que estaba en la clandestinidad, pero esperar a que Díaz Ballesteros aporte más información es como “tirarle pedradas al sol”, porque una y otra vez “se ha lavado las manos”, al siempre canalizar a la Fiscalía Estatal, cuando está en una instancia que debería hacer las veces de mediadora.

“Espaldarazo” a la del INE…Y la que muy seguramente que debió haber dicho “no me ayudes compadre” es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ante el espaldarazo que esta semana le diera el “Presi”, Manuel López Obrador, por la operatividad que realizara en los comicios del pasado domingo 2 de junio, al resaltar que está muy complacido con su proceder. ¡Órale!

Pues “el cebollazo” que le diera Andrés Manuel, en el marco de su conferencia mañanera, se vio como una respuesta a los señalamientos de falta de credibilidad que previamente le hicieran los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro “Alito” Moreno y Marko Cortés, al aseverar que a su juicio: “Ha actuado bien la presidenta del INE, me ha gustado la actuación de la presidenta del INE”. ¡A ese grado!

Y más porque además AMLO remató diciendo que: No sé si esté presionada o no, yo estoy muy satisfecho de su desempeño. Si fuese por el INE o por el Tribunal no tendríamos democracia, la democracia la tenemos por el pueblo y se gana cuando el pueblo decide”, y por si eso fuera poco todavía agregó: “Estoy contentísimo le va a ir muy bien al País, mejor, mucho mejor”, por lo que así estuvo la buena señal para Taddei Zavala.

Ciertamente, y por encima de los peros que puedan ponérsele a la arrolladora victoria de la hoy virtual primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una cifra récord de casi 36 millones de votos, y es por lo que se hablara de fraude, la verdad que la sonorense de Guadalupe, sí que sacó la chamba, por la titánica operación que hicieran con un padrón de 90 millones de votantes, y casi estando recién llegada el puesto.

O séase que contra todo lo que pueda decirse, pero de acuerdo al sentir general que hay, es que puede concluirse que a la hora de la hora Taddei sí que pasó la prueba, por simplemente haber sido mínimas las impugnaciones, y hasta cierto punto intrascendentes, por lo que prácticamente ya quedó lista pa´ la otra, o la del 2030, por aquello de que fuera designada para estar siete años en ese alto cargo electoral. ¡Qué tal!

¡No se resigna “candidato”!…Aun y cuando ya era una decisión “muy cantada”, al que finalmente dejaron con ganas de que le entregaran la constancia de ganador de la elección a la alcaldía de Rayón del 2 de junio, es Heriberto Grijalva, luego de que participara como candidato no registrado y obtuviera el respaldo de la mayoría de los votantes de ese municipio, pero son votos que al final no contaron. ¡Palos!

Lo anterior como resultado de que el Consejo Municipal Electoral de ese municipio determinó asignarle ese documento a Alejandro Grijalva, el abanderado del PAN, PRI y PRD, quien de esa forma obtuvo su reelección como alcalde, aun y cuando quedó en segundo lugar, pero así lo marca la Ley, por ser de los que se registró en tiempo y forma, y es por lo que fuera reconocido como triunfador. ¡Ese es el criterio legal!

De ahí que tras manifestar su inconformidad por esa resolución, Grijalva Vázquez señaló que el siguiente paso será presentar un recurso de impugnación contra ese esperado fallo del citado organismo electoral, por encima de que en los pasados comicios del 2021 también se suscitó una situación similar, y resolvieron de la misma forma, como ya lo había aclarado el del Instituto Estatal Electora, Nery Ruiz Arvizu. ¡Así el dato!

Por encima de eso lo que es Heriberto está dando visos de estar amachado, o contra lo que de antemano marca la normatividad, y una seña de ello es que advirtiera que: “Impugnación, sigue la impugnación, vamos ante el Tribunal, primero vamos a hacerlo ante el Consejo, vamos a dejar ahí un documento. Ahorita apenas estamos teniendo contacto con los abogados y nos van a ir diciendo qué paso es el que vamos a seguir”. ¡Es el plan!

En esos términos señalan que seguirá “dando la pelea” para que le reconozcan la victoria, pero precisando Grijalva que sus acciones serán por los canales institucionales, descartando que pudieran realizar movilizaciones de protesta, tanto en la población que buscaba gobernar, como ante las instancias electoreras en las que seguirá a abogando junto a sus partidarios, aunque de antemano sea como “tirarle pedradas al sol”.

