Suma Sonora 13 medallas más en Atletismo en la sexta fecha de los Nacionales Conade

En la capital jalisciense, dentro de la jornada del jueves, los sonorenses ganaron dos oros, cuatro platas y siete bronces



Redacción Entorno Informativo

Una sexta jornada de 13 medallas, dos doradas, cuatro platas y siete bronces, fue la que recopiló el atletismo sonorense en acciones celebradas la tarde noche del jueves en los Nacionales Conade 2024, con sede en la pista y campo del Polideportivo CODE Revolución, ubicado en la capital jalisciense.

El resultado lo lideró el 1-2-3 en lanzamiento de martillo Sub 23 varonil, en donde el seleccionado nacional José Eduardo Chávez (64.65 metros) ganó el oro seguido de sus compañeros Miguel Trevizo (53.47) y Ángel Anduaga (47.24), quienes lograron la plata y el bronce.

El otro metal del máximo color lo conquistó el relevo 4X400 Sub 23 femenil (compuesto por Mariana Monjarás, Nicole Armenta, Yéssika Jorquera y Silvia Duarte), ya que cruzaron la meta con un tiempo de 49:81, superando a Nuevo León (3:50’20) y a Puebla (3:50’72).

En el lanzamiento de jabalina Sub 23 femenil, Sonora marcó el 2-3, gracias a los disparos de Karen Castañeda (42.45) y Jennifer Álvarez (42.28), que aseguraron la plata y el bronce, respectivamente, siendo el oro para la regia Xóchitl Montoya (44.95).

Dentro de los 100 metros planos Sub 20 femenil, Daniela Flores (12:39) terminó segunda para levantar la presea plateada, lo mismo que consiguió Julio Jaramillo (6,240 puntos) en la desgastante prueba de decatlón Sub 20.

Las otras cinco preseas broncíneas fueron para: Juan Macías (disco Sub 20 con 47.64), Álvaro Karim Salazar (400 metros Sub 20 con 48:19), Sara del Moral (400 metros Sub 20 con 56:13), Yéssika Jorquera (100 metros Sub 23 con 12:12) y el equipo de relevos 4X400 Sub 23 varonil (3:18’78 integrado por Héctor Camacho, José Cantú, José Rodríguez y Christian René Valdez).

