Acopia Sonora 54 medallas en Atletismo en los Nacionales Conade

Después de ganar un oro, dos platas y un bronce, Sonora termina con un total de 54 medallas en la justa de la disciplina disputada en Jalisco

Sonora cerró con cuatro medallas su participación en el atletismo de los Nacionales Conade, ya que registró dos preseas de oro, una de plata y una de bronce, en la jornada final de actividades en Guadalajara, Jalisco.

El par de preseas doradas de la selección sonorense fueron en pruebas combinadas, pues resultaron campeones nacionales Abimalec Zamorano (decatlón Sub 23) y Camila Arvizu (heptatlón Sub 20), mientras que la de plata la obtuvo la velocista Sara del Moral (200 metros Sub 20) y el bronce lo consiguió Víctor Gabriel Galaviz (200 metros Sub 23).

Abilemec Zamorano encabezó el puntaje del decatlón Sub 23 después culminar las diez disciplinas que componen la recia prueba; el sonorense totalizó 7,066 puntos dejando en segundo y tercer puesto a Alejandro Galván (6,658) y Antonio Gómez (6,114), de Tamaulipas y Baja California, respectivamente.

Por su parte, Camila Arvizu comandó el listado de competidoras tras las siete pruebas del heptatlón Sub 20, luego de totalizar 4,454 puntos, superando a la bajacaliforniana Stephanie Miranda (4,376) y a la aguascalentense Karla Camino (4,006).

En el caso de los velocistas de 200 metros planos, Sara del Moral (Sub 20) quedó segunda para ganar la plata (24:83), mientras que Víctor Galaviz (Sub 23) se ubicó en la tercera posición (21:65).

En resumen, tras la actuación en ocho jornadas del atletismo en los Nacionales Conade 2024, con sede en la Perla Tapatía, la delegación sonorense logró un total de 54 medallas, divididas en 15 oros, 17 platas y 22 bronces.

