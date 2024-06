Acopia judo sonorense tres bronces tras culminar etapa nacional

Alán Gámez, Ashley Leyva y Daniel Aldrete fueron quienes consiguieron las preseas de tercer sitio en el certamen nacional en Campeche

Redacción Entorno Informativo

El judo sonorense finalizó con tres medallas de bronce su participación en los Nacionales Conade 2024, deporte que se realizó en Campeche, Campeche.

Las preseas de tercer sitio fueron para Alán Gámez (Sub 21 en más de 100 kilogramos), Ashley Leyva (Sub 21 en más de 78) y Daniel Aldrete (Sub 18 en los 90) quienes consiguieron subirse al podio tras caer en sus respectivas semifinales.

En la primera fase, Gámez terminó con récord de 1-1 –le ganó al neolonés Érick García- para avanzar a la siguiente etapa, la semifinal, en donde el sonorense se midió con el oaxaqueño Ihan Boch, con quien terminó perdiendo.

En el caso de Leyva, ganó tres combates, ante la regia Eva Márquez, la chiapaneca Nahomy Velasco y la quintanarroense Zaira Chávez; posteriormente no pudo con la veracruzana Fernanda Landa. Ya en semifinales perdió contra la jalisciense Mónica Alemán.

Por su parte Daniel Aldrete ganó dos de tres combates que sostuvo en la fase inicial, y en su semifinal cayó ante el tapatío José Gutiérrez, quien posteriormente ganó el oro, por lo tanto, el sonorense se quedó con una de las dos medallas de bronce en los 90 kilogramos en la Sub 18.

