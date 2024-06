Celtics se coronan en la NBA; Hacen historia al ser el equipo más ganador

Vencieron 106 a 88 a los Mavericks de Dallas, que solo ganaron un juego en esta final, en la que el equipo de Boston, logró el título tras 16 años de sequía

Agencias

Justo 16 años después de su último título, los Celtics de Boston se volvieron a coronar en la NBA tras imponerse 106-88 en el Juego 5 a los Mavericks de Dallas (4-1), celebrando ante su afición en la duela del TD Garden.

Con este título obtenido, la quinteta de Boston rompe la igualada histórica con los Lakers de Los Ángeles y se convierte en la franquicia más ganadora en la historia de la NBA (18 títulos).

Jayson Tatum brilló con 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, llevando a los Celtics de Boston a vencer a los Mavericks de Dallas 106-88 y conquistar su 18º título.

Jaylen Brown aportó 21 puntos y fue nombrado el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA. El regreso emocional de Kristaps Porzingis, después de dos partidos de ausencia por lesión, sumó cinco puntos en 17 minutos, dando un impulso clave a los Celtics.

Con un récord de 80-21 en la temporada y un impresionante porcentaje de victorias del .792, los Celtics dominaron los playoffs con un récord de 16-3. El entrenador de segundo año, Joe Mazzulla, se convirtió en el más joven en llevar al equipo al campeonato desde Bill Russell en 1969.

A pesar del esfuerzo de Luka Doncic con 28 puntos y 12 rebotes, los Mavericks no pudieron extender la serie, cayendo ante el dominio de los Celtics. Kyrie Irving, ex jugador de Boston, no logró evitar la derrota y ahora tiene un historial desfavorable de 13 derrotas en 14 enfrentamientos contra su antiguo equipo.

El juego fue un festival de dominio para los Celtics, quienes mantuvieron el control desde el principio y se apoyaron en la energía de su afición. Destacaron con ráfagas ofensivas imparables, incluyendo un emocionante tiro sobre la bocina de mitad de cancha de Payton Pritchard.

La presencia de leyendas como Jeannine Russell, viuda de Bill, y su hija Karen en el TD Garden para celebrar a los nuevos campeones resonó con la historia de una franquicia icónica. Tatum y Brown, seleccionados gracias a la franquicia de Garnett y Pierce, han culminado una temporada excepcional liderando a los Celtics hacia la gloria.

