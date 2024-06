Sonorense es líder de bateo en Mundial de Softbol; Logró promedio de .476

Christian del Valle, originario de Caborca pegó además dos jonrones en la justa mundial disputada en esta capital

Redacción Entorno Informativo

El receptor sonorense Christian del Valle demostró su gran potencial ofensivo al coronarse como campeón bateador de la Copa del Mundo de Softbol Varonil con un promedio de .467 milésimas.

Del Valle conectó de 15-7 en los cinco encuentros que disputó la selección nacional, para ser el mejor en ese departamento en su segundo Campeonato Mundial enfundado en la casaca de México en menos de un año, pero primero con la selección mayor, ya que, en noviembre del año pasado, también en Hermosillo, formó parte del Tricolor Sub 18.

Incluso, el originario de Caborca conectó dos cuadrangulares para producir tres carreras en el triunfo de México 4-0 sobre República Dominicana, victoria que metió a la novena azteca a la semifinal del torneo, sin embargo, Del Valle fue muy humilde sobre su actuación en la capital sonorense.

“Es un gran orgullo jugar con México”, asentó, “sobre todo porque yo soy primerizo en esta categoría, se siente muy bonito estar recibiendo desde las gradas el apoyo de toda la gente”, dijo después de que la selección mexicana terminó en el cuarto lugar del Grupo “A” de la Copa del Mundo de Softbol Masculino.

La tremenda ofensiva que tuvo el caborquense en el certamen mundialista con sede en Sonora, le valió también liderar el departamento de slugging (.939), mientras que quedó segundo en cuadrangulares (2) y tercero en porcentaje de embasado (.529).

Obvio que, para llegar a esos niveles de competencia, el catcher del equipo mexicano reiteró el gran esfuerzo que han hecho desde hace varios años una gran cantidad de jóvenes softbolistas originarios de Caborca, bajo las órdenes del profesor Carlos “Mochomo” Parra Trujillo (coach de México), a quien resaltó por su capacidad y experiencia.

“Él es mi mánager de toda la vida, me conoce desde niño y me ajusta cuando tenemos que entrenar para mejorar los resultados”, agregó, “de hecho, aparte de nosotros todavía nos faltó un compañero más: Manuel Zepeda (juega primera base) quien también pasó de la Sub 18 a la selección Mayor, pero no pudo integrarse al equipo mexicano”.

En total seis jugadores sonorenses alinearon con México en la Copa del Mundo de Softbol Varonil en Sonora, los otros cinco fueron: Carlos Menchaca (.267 de promedio, 0 jonrones y 1 producida), Junior Flores (.188, 1 y 2), David Díaz (.000, 0 y 0), Héctor García (.000. 0 y 0) y el lanzador Carlos Parra (1-3 y 3.39 con 35 ponches en 20.2 innings).

