Sin medias tintas

Una extraña desaparición

¡Exhibe tacto el del STJE!

“No le falta” a La Sauceda

Advertencia por chocolates

Por Martín Romo (El Verdugo)

Una extraña desaparición…Y la que se presta para pensar lo “píor” es la supuesta desaparición de la líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, tras ser reportada como “perdida” durante las primeras horas del pasado lunes, para posteriormente ser encontrada en una casa de seguridad en Querétaro, de esas destinadas para darles protección a los activistas que están amenazados.

Toda vez que la nueva “perdida” que se diera Cecilia Patricia, sí que está más rara que ni “El Chupacabras”, por no ser la primera vez que se les sale del radar a sus familiares, porque ya antes ocurrió algo similar en su natal Sinaloa, y es que ahora después de haber presentado un libro el domingo en Coyoacán, Ciudad de México, se trasladó a la localidad queretana, donde luego, dizque la encontraron semiinconsciente. ¡Zaz!

Porque a decir de sus más allegados, después del mencionado evento editorial abordó un vehículo Uber para viajar al mencionado inmueble en el que estaba alojada, y al que sabían que llegó, pero ya después se “desconectó”, al no poderse entablar comunicación con ella por más de 20 horas, y es ahí donde radica lo extraño, porque sí sabían a que lugar había arribado, por qué inicialmente no la buscaron en ese espacio.

Es decir, que dejaron pasar bastante tiempo, hasta que la ubicaron, y presuntamente con un “cuadro médico delicado”, por lo que se manejaba que sería hospitalizada, al presentar una descompensación y deshidratación por la falta de alimento, según esto porque por el cansancio que tenía se durmió, pero también dicen que al ingresar a la vivienda se golpeó la cabeza, y es lo que igual pudo influir para que se quedara “dormida”.

En esos términos están las lagunas informativas que hay alrededor de esa “desaparecida” que “se pegara” Flores Armenta, y que no por nada es por lo que ya se especula que podría tratarse de un montaje, para hacerla aparecer como la mártir de los colectivos de buscadoras, por como cundiera el escándalo a nivel nacional, y no es para menos, a partir de que una y otra ha ventilado que ha sido amagada. ¡De ese pelo!

Pero por encima de los asegunes que hay, lo más importante es que a Ceci Flores la hallaron con vida, y ahora sí que “lista pa´ la otra”, en caso de que decida seguir con esas cruzadas de búsquedas que les significan un riesgo constante, lo que en su caso se acreciente por lo controvertido del perfil con el que cuenta, y que siempre la hace estar en el “ojo del huracán”, y es por esos de las interrogantes que ahora hay. ¡Tómala!

Y es que luego de haber movilizado a todo mundo, y ser localizada por personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), como lo reportó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por lo que en un primer momento su seguridad estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada estatal, como lo revelara, Jesús Becerra, Coordinador Operativo de Protección Civil de esa Entidad, que son los que operaron su rescate y atención.

Es por lo que Becerra precisara que: “Se encuentra bien de salud, tiene una descompensación metabólica por un ayuno prolongado, una deshidratación leve, la vamos a llevar a centro médico para valoración (…) está estable, estaba en una recámara sin ningún signo de alguna otra situación (…)”, sin embargo, y a como pasaron las cosas, la duda que seguirá quedando, es si realmente la “levantaron” y violentaron. ¿Qué no?

¡Exhibe tacto el del STJE!…Quien está demostrando tacto es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña, al exhibir prudencia al ser abordado con referencia a la propuesta que hay de una reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno federal, señalando que en Sonora todavía no se ha revisado a fondo, al estar a la espera de que “corra la bola”, o los tiempos para eso. ¡De ese vuelo!

Ciertamente que apenas y hace bien Acuña Griego, el ir con tiento en cuanto a esa pretensión reformista que hoy en día está de moda, por la polémica y controversia que se ha generado a su alrededor, y es por lo que aclara que lo que es hasta ahora, la estructura del Poder Judicial en Sonora no ha entrado en un análisis de ese tema, con el que proponen someter a votación el nombramiento de los jueces y magistrados. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que el también magistrado confesara con honestidad que: “No, realmente tenemos un trabajo enorme dentro del Poder Judicial, y las reuniones que hemos tenido han sido para tener conversatorios, diálogos con los miembros del Poder Judicial, pero diálogos de capacitación. Este problema no lo hemos tratado, por eso me notan a mí un poquito ambiguo”. ¡Así el dato!

Para el caso es que dijera que el organismo que representa no está llevando a cabo ninguna consulta sobre esa reformada, en tanto que, con relación a la cuestión de la elección por voto de los magistrados y jueces, señaló que es de la opinión de que debe revisarse esa situación con congruencia, y ponderarse para resolverlo, por lo que a ese grado es que denotara vagancia, para no meterse en “camisa de once varas”. ¡Mínimo!

Mientras que por otro lado la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya adelantó que el pueblo respalda esa reformitis, para que quienes integran ese sector sean elegidos en las urnas, aun y cuando reconoció que la mitad de los encuestados el pasado fin de semana manifestaron desconocer esa proposición; a parte de que también se ha criticado que el partido de Morena participe en esos sondeos, con lo que se estaría partidizando.

“No le falta” a La Sauceda…Ahora sí que parece increíble que pase el tiempo, y los que nomás no se ponen de acuerdo son los del colectivo ambientalista Ciudadanía Activa y los operadores del Gobierno estatal, para concretar la tan retrasada reconstrucción del abandonado parque de La Sauceda, y vuelva a ser lo que antes fuera, un área de esparcimiento y “pulmón” de la Capital hermosillense. ¡Ni más ni menos!

Pues lo que es el pasado “San Lunes”, encabezados por uno de los líderes de esa organización ciudadana, como es Francisco Salcido, tomaron y bloquearon el acceso del lado Poniente de ese centro recreativo, para evitar el ingreso de los trabajadores que están realizando las obras de rehabilitación, por el presunto daño que le están causando a los árboles nativos, después de que ellos han estado forestando. ¡Palos!

Ya que en base a lo denunciado por Salcido, asegura que la empresa responsable de las obras ya afectó más de un centenar de ese tipo de arbolitos que habían plantado, como parte de un plan para diseñar un bosque hundido, a un costado del sector del Teatro al Aire Libre, y es por lo que están advirtiendo que: “Acordamos clausurar hasta que no se llegue a un acuerdo con el Gobierno del Estado, para que se respete esa área”.

De ahí que en el punto en que formaran una valla humana para impedir el paso apuntillara: “Que hagan cualquier trabajo de impacto, pero sin impactar el área verde. Se está trabajando en el área del Teatro al Aire Libre, donde tumbaron casi totalmente el anterior teatro para ampliarlo, ahí no tenemos problema, el problema es que se metan al área verde”, y más porque ventiló que desconocían esa fase. ¡A ese grado!

Al decir que: “Nos preocupa porque esta etapa que están trabajando la desconocemos completamente y lo que nos enseñaron el día 15 de mayo pasado cuando inició la obra, desconocíamos ese proyecto cuando acordamos que elaboraremos juntos esa recuperación como bosque urbano de La Sauceda”, por lo que así está el mensaje y tache para el de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Godofredo Gardner Anaya.

Advertencia por chocolates…Vaya que hoy en día ya no se sabe ni que se está tomando, ante tantos medicamentos falsos que ya están circulando, como contra los que ahora está alertando la Comisión Federal para la protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al advertir que en esta ocasión detectaron tres lotes “piratas” de la medicina llamada Lumigan (bimatoprost), para el tratamiento del glaucoma. ¡Órale!

Razón por la cual es que la Cofepris ya está recomendando el no adquirir esas fórmulas que no fueron fabricadas por la compañía Abbvie Farmacéuticos, y que son las que aparecen con el número F65507, con fecha de caducidad del 11 de diciembre del 2022; así como el F65511, con día de vencimiento del 1 de marzo del 2023; y el lote F65516, que vence el 10 de junio del 2023. ¿Cómo ven?

Aunque al respecto donde quiera se cuecen habas con toda clase de productos, al aflorar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos -FDA, por sus siglas en inglés- ya igual alertó sobre el consumo de ciertos chocolates y gomitas de la marca Diamond Shruumz, por como al consumir los primeros en barras se ha identificado que causan convulsiones, y hasta hospitalizaciones.

A ese extremo están una serie de padecimientos graves que han reportado en al menos ocho Estados de la Unión Americana, entre ellos el vecino Arizona, relacionados con ese chocolate, conos y gomas, motivo por el cual es que hasta los Centros de Envenenamiento del “otro lado”, por el estilo ya iniciaron una indagación para determinar la causa de esas enfermedades, que “de la nada” han afectado a muchas personas.

Aun así, y mientras eso pasa, para el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, simplemente no pasa nada, por no explicarse de otra forma el que no “le eche aguas” a los sonorenses sobre esas alertadas que ya se lanzaran, tanto desde “Guachilandia”, como de “Gringolandia”, para que se prevengan, y no adquieran esas medicinas, como tampoco esos chuchulucos, cuyos últimos causan hasta taquicardia. ¡Pácatelas!

