Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un logro del Gobernador…Y el que ahora sí que se “lanzó al agua” con uno de los grandes proyectos de su sexenio es el gobernador, Alfonso Durazo, como es con el relanzamiento del modernizado Puerto de Guaymas, al poner en marcha el plan piloto para el traslado en barco de vehículos de la Planta Ford de Hermosillo, con destino a Lázaro Cárdenas, Michoacán y de ahí a Sudamérica para su venta. ¡Órale!

Tan es así que en pleno martes, con todo y que dicen que no te cases ni te embareques, Durazo Montaño inauguró el primer envio de autos por mar, que en esta ocasión llegarán a San Antonio, Chile, y es por lo que lo calificara como un día especial e histórico, y no sólo para esa ciudad porteña, sino también para todo el Estado, porque está en vías de convertirse en la locomotora de la economía de Sonora. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por lo que a la par el Ejecutivo Estatal destacara, que con ese embarque se marcará un antes y un después en la economía local, y en general de toda la Entidad, por ser un proyecto ya hecho realidad que optimizará operaciones, y reducirá costos logísticos, al ser el inicio de la atracción de inversiones que hoy tienen como punto de llegada a América del Sur, pero que pronto serían Europa y Asia. ¡Mínimo!

Para el caso es que el “Gober” detallara, que es uno de los principales compromisos que hizo al inicio de su administración, para lograr que “Hawaymas” tuviera un puerto de altura, por lo que con ese fin en septiembre del 2022 se empezó su modernización, e incluso en junio del 2023 hasta visitó el puerto de Amberes, para diseñar una alianza estratégica de comercio logístico, y de lo que ya se comenzaron a ver los resultados.

Como lo prueba el que ya se enviaran las primeras camionetas Bronco y pick up Maverick, de los que se proyecta la exportación de mil 400 unidadesen en el presente 2024, y 14 mil en 2025, y lo que desde ya está siendo visto como una oportunidad para promover nuevas relaciones comerciales que detonen la economía estatal a nivel mundial, por la relevancia que tiene ese emporio automotriz, que es de los más importantes.

Y para quien dude de lo anterior para muestra está que el director de Manufactura de la Ford, Ricardo Anaya Benítez, señalara que con ese nuevo sistema de transportación se ahorrarán tiempo, lo que los hará más competitivos y les permitirá contribuir con el cuidado al medio ambiente, porque hasta ahora esos traslados los hacían por la ruta carretera al puerto michoacano, para de ahí ser embarcados. ¡De ese tamaño!

Sin embargo, y en base a lo adelantado por Ricardo, de aquí´pal real lo harán por la vía marítima saliendo de Guaymas, lo que les permitirá hacerselos llegar de una manera más rápida a sus consumidores, con lo que Durazo Montaño está logrando algo que no se había conseguido en los 38 años que tiene operando esa ensambladora en la Capital hermosillense, por lo que de esa magnitud y trascendencia es el acierto. ¡Qué tal!

Eso explica el porque hasta los presidentes de las cámaras empresariales “hicieron olas” a favor de ese avance logrado, al de entrada considerar que se traducirá en una atracción de más inversionistas, así como empleos y un desarrollo económico para la región sonorense, por estar dadas las condiciones para eso y más, porque además se complementará con la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua que está por terminarse.

Hacen la diferencia en PT… Si por la víspera se saca el día, donde está visto que no todo está perdido en el ejido como es en el mal afamado Partido del Trabajo (PT) estatal, a partir del perfil exhibido por el regidor con licencia del Ayuntamiento de Hermosillo y hoy diputado electo por el distrito 12, René García Rojo, en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún. ¿Cómo ven?

Toda vez que René dio muestras de ser un cuadro que en apariencia se salva del descredito que por siempre ha tenido ese instituto político, al que de lo que menos se le señala es de por siempre ser un partidito satélite y “palero”, que se “alínea” a los intereses de partido que esté en el poder gubernamental, como ahora dicen que lo hace al estar bajo el cobijo de Morena, y por eso esta vez se ufanan de que el PT también es la 4T. ¡Ajá!

No obstante, que lo que resulta más contradictorio es que García Rojo haya surgido de las filas morenistas, para de ahí pasarse a las petistas, muy seguramente que pensando que ahí tendría más oportunidades de acceder a un “hue$o”, por ser menos entre los que hay que repartirlos, y sí que le ha funcionado, por como ha escalado posiciones, hasta hoy en día convertirse en legislador más jóven, al contar con 29 años de edad.

Ya que la impresión que causa es la de ser un nóvel político que no está muy maleado, que no se sabe si sea por su juventud, con todo y que se ha movido entre puro “tiburón” petista, pero muy probablemente lo que le ha ayudado para no “torcer el rabo”, como sí lo han hecho otros, es que proviene de la ciudadanía, y de la operatividad altruista y social, pero de la real, no de la simulada, o de esa que sólo hacen en campaña.

Lo anterior a pesar de que no se ha escapado a ser manipulado por la “línea” partidista, que llegada la ocasión le dieran en su función de edil, o “rugidor”, a la hora en que la han “jugado” de oposición, para oponerse proyectos municipales que han resultado un éxito y de beneficio para los ciudadanos, por lo que habrá que ver ahora de a cómo le va en el “Congrueso” del Estado, donde se espera que no sólo levante el dedo. ¿Será?

En lo que por cierto es un Poder Legislativo en el que les “dejarán muy bajita la vara”, por la saliente legislatura estar catalogada como una de las improductivas, y lo que le sigue. ¡Eso se dice!

¡Ocultan hechos violentos!…Vaya que los que insisten en “tapar el sol con un dedo”, en torno a la violencia existente son los operadores de la Mesa Estatal de Seguridad, y para evidencia está el que una vez más quisieran ocultar un acontecimiento violento ocurrido el pasado martes en el Café 200, ubicado en el tramo carretero Sonoyta-Caborca, al que dan cuenta que ingresara un grupo de sicarios y dispararon.

Pues como siempre sucede, en un primer momento negaron el suceso, pero ya después ante los videos que circularan en redes sociales, no les quedó de otra más que reconocerlo, pero manejándolo como un choque armado entre el crimen organizado, pero sin mencionar que tuvo lugar en el citado restaurante, con un saldo de dos heridos, y un hombre desaparecido, que ayer fue encontrado, después de que huyera hacia el monte.

Así que quienes vivieron para contarlo son José David “N.”, de 40 años, y Jesús Alejandro “N.”, de 18 años, que estaban a bordo de un tráiler en esa área de descanso, al tocarles varios balazos, por lo que fueron atendidos en un hospital caborquense; mientras que a Jesús David lo hallaron sano y salvo, luego de que corriera al escuchar la tracatera, cuando estaba en el comedero en cuestión junto a sus hermanas. ¡Vóitelas!

Y es que los afectados habían hecho escala en ese paradero, como es el caso de Jesús David, que venían en un auto particular procedentes de Mazatlán, Sinaloa, con miras a llegar a Puerto Peñasco por cuestiones familiares, pero a la hora de la hora quedaron en medio del aludido tiroteo, no se sabe si porque el negocio baleado no quiso “pagar la cuota”, y es por lo que cuando menos lo dejaron con los vidrios rotos. ¡Tómala!

Pero con todo y eso las instancias de “Seguridad” aglutinadas en la por algo ya llamada “Mesa que más Aplaude”, intentaron minimizar y rechazar ese atentado en ese changarro de alimentos, a través de la Fiscalía Estatal, cuyo titular es Gustavo Salas Chávez, y es por lo que cada tienen menos credibilidad, y con sobrada razón, por como burdamente pretendieran tapar una obvia realidad que ya les está explotando en la cara.

Abonan a la discapacidad…Quien sigue mostrando sensibilidad es la primera dama municipal, Patricia Ruibal, ahora con el anuncio del lanzamiento de la convocatoria 2024 del programa Desafío Incluyente, para personas emprendedoras con discapacidad, o quienes las asisten, en aras de incorporarlas en un modelo de formación y acompañamiento que mejore sus vidas, vía el fortalecimiento de sus empresas.

Para lo cual es que Ruibal Zaragoza resaltara que: “Esta segunda edición del Desafío Incluyente retoma el compromiso que tenemos como sociedad y como Gobierno Municipal de aportar un granito de arena para la transformación de la realidad de más de 40 mil personas y sus familias que viven en Hermosillo con alguna discapacidad”, por lo que de esa forma estarán atendiendo a ese sector poblacional vulnerable. ¡De ese vuelo!

Con ese fin ahora el jurado estará integrado por empresarios que elegirá a 10 finalistas, de entre los cuales resultarán los ganadores del primero al quinto lugar, con premios económicos de $30, mil, $20, $15 mil, $10 mil y 5 mil pesos, respectivamente; así que para mayores detalles y obtener el formato de inscripción, pueden acudir a las oficinas de Comudis de la colonia Marsella; o en la página www.desafioincluyentehmo.com

Aunque aseguran que lo más motivante es el que los finalistas serán tanto cinco personas cuidadoras, como igual número con capacidades diferentes, quienes participarán en un esquema de “People Choice”, en el que la gente podrá votar por sus negocios por medio de las redes sociales, lo que les representara la posibilidad de ganar atractivos premios en especie con valor total de 150 mil pesos. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que todos serán ganadores, porque quienes se inscriban recibirán cinco módulos de capacitación empresarial sobre temas como Modelo de Negocio, Investigación de Mercado, Marketing, Viabilidad Financiera, Foto de Producto y Habilidades de Presentación, con 3 horas diarias, de lunes a viernes, durante una semana, en sedes de fácil acceso, y con presencia de traductores al lenguaje de señas mexicanas.

Más menos así está esa estrategia de apoyo coordinada por el DIF capitalino, y que se hace más que necesaria, porque según el INEGI en la Ciudad del Sol actualmente ya hay 41 mil 409 personas con algún tipo de discapacidad, de las que el 47% es motora, 13% auditiva, 15% visual, y un 25% intelectual. ¡Así el dato!

