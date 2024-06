Sin medias tintas

¡“Otro tache” pa´ Rectora!

Sigue incendio de yunques

Fallan contra el del Verde

Destapan parte de gabinete

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Otro tache” pa´ Rectora!…La que ha seguido reprobando en materia de negociación es la rectora de la Unison, María Rita Plancarte Martínez, y para prueba está que los que ahora se manifestaron son los jubilados y pensionados agremiados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), para que les cumplan los acuerdos pactados. ¡De ese pelo!

A ese grado está la enésima exhibida contra Plancarte Martínez, quien no sólo ha sentido lo duro, sino también lo tupido, durante lo que ha sido su turbulento rectorado, y todo por los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido, como en esta ocasión en que una vez más se lo restregaran protestando ante Rectoría, y además bloqueando el transitado cruce del bulevar Luis Encinas y Rosales, provocando un caos vehicular.

Y todo porque a la clásica, o como ya se le ha vuelto una mala costumbre, simplemente se ha “montado en su macho”, al rechazar destinar $2 millones de pesos para la otorgación de la prestación de despensa para la planta laboral activa, y los trabajadores ya retirados, aun y cuando fuera una de las negociociones a las que llegaron el pasado 14 de mayo, para levantar la huelga que le estallara el Steus. ¿Cómo ven?

Sin embargo, y por lo que se ve, una vez más María Rita está fallando a su palabra empeñada, que a todas luces dicen que no vale nada, como lo denunciara, Francisco Javier Ruiz López, uno de los voceros de los inconformes, al revelar que a la hora de la hora les salieron con que a Chuchita la bol$earon, al comunicarles que si saben contar, “pos” que no cuenten con ese beneficio, porque no se los harían efectivo. ¡Palos!

Para el caso es que Ruiz López ventilara que: “La universidad se niega porque no quiere reconocer a los jubilados dentro de esa prestación con los $2 millones de pesos. Y está creando otra cláusula, la 85 bis, en donde solo se verían beneficiados los trabajadores activos y los que se jubilen dentro de tres años”, por lo que de esa forma los estarían dejando por fuera, y es por lo que se “levantaran en armas”. ¡Pácatelas!

Ante lo que ya le mandaran a decir a Plancarte, que son 600 los afectados por esa decisión que tomara por su enaguas, y de manera unilateral, y es por lo que ya están saliendo a las calles para exigirle que respete lo acordado, y se les entregue ese monto económico, al señalar que: “Queremos que no se elimine, que no se violente lo que ya teníamos pactado en los acuerdos con el sindicato y las autoridades universitarias”.

Pero lo que es la “máxima autoridad” universitaria ¡bien gracias!, porque nomás ha hecho como que la Virgen le habla, a partir de la política de cerrazón que ha fomentado, y es por lo que en el presente 2024 le estallaron dos huelgas, pero al parecer ni así ha aprendido la lección, y aseguran que ni aprenderá, por aquello que de que chango viejo no aprende maroma nueva, además de que la sensibilidad no se da en maceta.

Aunque ya en el trascurso del día afloró que doña María finalmente “dio su brazo a tocer”, al aceptar ese compromiso que había hecho, como lo anunciara la representante de los manifestantes, Laura Yeomans Córdova, junto con la lideresa del Steus, Lourdes Rojas Armenta, de lo que se intuye que todo era cuestión de que “le apretaran las tuercas”, por la mala fama que ya tiene de ser una incumplida, y lo que le sigue. ¡Zaz!

Sigue incendio de yunques…Y la que es una ardiente historia que se continúa repitiendo es la de los recurrentes incendios de los yunques que operan en Hermosillo, sin que hasta ahora se haya implementado alguna estrategia preventiva para evitarlos por parte del Municipio, y para evidencia está que el pasado miércoles se quemara otro ubicado en la colonia La ladrillera, al Norte de la ciudad. ¡De ese vuelo!

Pues alrededor de las 9:00 horas de la mañana el fuego envolvió ese depósito de chatarra, localizado en las calles Santa Inés y San Cristóbal, consumiendo al menos diez automóviles, y provocando el desalojo de una decena de personas, por el peligro que había de que las llamas se extendieran a las viviendad contiguas, sin embargo, y a pesar de los pesares, o de esa emergencia, no se reportaron personas lesionadas. ¡Vóitelas!

Casi por nada es por lo que también tuviera que intervenir la Policía Municipal, para resguardar y acordonar la zona, a fin de cerrar el tránsito de vehículos para que los bomberos realizaran las maniobras de sofocación, porque llegó a tal punto la magnitud de ese siniestro, que las columnas de humo podían verse desde varios puntos de la Capital, y sin que todavía se determinara la causa del mismo. ¡Así el hermetismo!

Aun así, y hasta que tuvo lugar esa quemazón, es que “se dieron cuenta” que ese negocio de “deshuesadero” es de un alto riesgo, por encontrarse en una zona residencial, como lo ventilara el Jefe del Departamento de Bomberos capitalino, Juan Francisco Matty Ortega, pero según esto no lo habían visto los inspectores de las diferentes instancias reguladoras, a menos que “$e hayan hecho de la vi$ta gorda”, que es lo más probable.

No obstante, que de entrada una de las primeras “quemadas” sería la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, por ser la instancia que les expide los permisos para la operación, aun cuando es más que obvio que estaban funcionando de una manera irregular, ante lo que se deduce que lo más seguro es que no cuente con los mismos. ¿Qué no?

Fallan contra el del Verde…Ahora sí que vuelve a comprobarse aquello de que, ¡Caras vemos, violentadores no sabemos!, al trascender que al que acaban de sentenciar a 2 años y 8 meses de prisión por violencia política de género, es al comisionado nacional en Sonora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Augusto López Ramírez, con lo que se demostró la clase de “fichita” es. ¡Ñácas!

Eso luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes dictara esa condena contra el también ex diputado y ex cabecilla del PVEM en ese Estado hidrocalido, por ese delito perpetrado en perjuicio de Gabriela Saraí Ornelas Álvarez, quien fuera candidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, durante el proceso electoral 2020-2021, y a la que agraviara de esa forma. ¡Tómala!

En lo que es una senteciada emitida por el Poder Judicial de esa Entidad, como parte de un procedimiento abreviado, mismo que incluye varias medidas punitivas y reparadoras, ya que además el político tildado de misógino deberá reparar el daño mediante un pago de $62,400 pesos; aunado a que se le impuso la obligación de ofrecer una disculpa pública, tanto en audiencia, como a través de las redes sociales de mayor impacto.

Con todo y eso López Ramírez solicitó sustituir la pena de encarcelamiento, por la realización de trabajo comunitario, o de servicio a la comunidad, para no ir a parar tras la rejas, en lo que es una petición que el Juez de control autorizó, para lo cual le estableció un plazo en su “calidad” de condenado, a fin de que compruebe el pleno cumplimiento de todos los puntos establecidos en ese fallo, con el que sí que ya quedó “fichado”.

O séase que con eso dan cuenta que se está confirmando el tipo de perfil que se machuca Sergio Augusto, por como “le hiciera la vida de cuadritos” a Gabriela Saraí, al hacerla “pasar las de Caín”, como lo comprueba esa reasolución que se da en el contexto de un delito electoral, específicamente en la modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¡Ni más ni menos!

Destapan parte de gabinete…Aun y cuando ya eran unos nombramientos muy anunciados, o filtrados, finalmente se confirmaron las designaciones de Marcelo Ebrard, como secretario de Economía; y Juan Ramón de la Fuente en la secretaría de Relaciones Exteriores; entre las primeras seis nominaciones para integrar el gabinete presidencial 2024-2030 de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¡Órale!

Ya que el resto de los destapados son Julio Berdegue, en Agricultura y Desarrollo Rural; así como Alicia Bárcena, en la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ernestina Godoy, en la consejería jurídica de la Presidencia; y Rosaura Ruiz como secretaria de Humanidades, Tecnología e Innovación, que es de nueva creación, por lo que en esa primera tanda fueron tres hombres, e igual nímero de mujeres. ¡Qué tal!

Y eso es nomás “para abrir boca”, luego de que Sheinbaum Pardo anunciara que el próximo jueves dará a conocer a otra media docena de los que la acompañaran en su gobierno, a partir del 1 de octubre del presente 2024, ante lo que se concluye que así los estará designando a cuenta gotas, para de alguna manera mantener “viva” la intriga, de quienes serán los que obtendrán un “hue$o” a esos niveles. ¡Mínimo!

Sin dejar de lado el que son posiciones que ya no significan lo que representaban en el pasado, por ser funcionarios que ya no figuran, al públicamente ya no tener voz ni voto, porque no hablan por si solos, al ya no dar declaraciones sobre sus funciones y dependencias, sino que ahora se los llevan a las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, para que ahí informen y les preguenten, por lo que así están controlados.

Es por eso que a tres meses de que termine el actual sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, ni siquiera se conocen los nombres de los titulares de las diferentes secretarias, por haber pasado de noche, al no “darles juego”, por todo concentrarse en la figura presidencial, pero por encima de lo anterior, vaya que para nada “le hacen el fuchi” a un puesto de esos, aunque ahora sólo sean unos firma papeles. ¿Qué no?

Tan es así de la expectativa que hay, para ver la posibilidad de que pudiera “colarse” algún sonorense en ese gabinetazo federal, y que le serviera de picaporte al Estado. ¿Será?

