Reconocen en Las Villas apoyo de Toño Astiazarán

La obra beneficia de manera directa a 35 alumnos del Centro Estatal de Atención Múltiple Estatal y que los jóvenes le darán uso para llevar a cabo sus actividades físicas- recreativas

Autoridades del Centro de Atención Múltiple Estatal, CAME 25, padres de familia y vecinos de la colonia Las Villas reconocen a Antonio Astiazarán Gutiérrez, el apoyo y gestiones realizadas para la realización de la obra que beneficio a 35 alumnos de manera directa.

El Presidente Municipal recibió de manos de la directora del plantel de capacitación para personas con alguna discapacidad, el reconocimiento como símbolo de agradecimiento a las gestiones que realizó para que las mejoras en la cancha deportiva que se encuentra adjunto al CAME fueran una realidad y los alumnos lleven a cabo sus actividades física- deportivas de manera segura.

“Lo prometido es deuda ya les debía yo esta visita, pero sobre todo me da mucho gusto que sea en el marco del cumplimiento de una lucha entre vecinos, vecinas, maestros, maestras pero sobre todo nuestros niños, niñas, jóvenes que hoy se verán beneficiados con un espacio en donde podamos trabajar muy duro a favor de deporte, a favor de la inclusión pero sobre todo hacerlo con seguridad que es lo que se buscó desde un principio” manifestó tras recibir el distintivo.

Astiazarán Gutiérrez aprovechó el emotivo momento para reconocer la labor que realizan, pero sobre todo el nivel de compromiso que tienen con la inclusión y rescate a los espacios deportivos.

“Yo vengo a darles las gracias a ustedes vecinos por ser solidarios con esta gran causa a ustedes maestras a comprometerse con la educación especial e inclusión con nuestro niños, niñas, jóvenes a ustedes por supuesto a los padres de familia por lo mucho que hacen por sus hijos y por esta gran comunidad a ustedes también como representantes muy activos de lo que es el cuidado y el mantenimiento de nuestros espacios púbicos” expresó.

Durante el acto protocolario la directora del plantel, Leticia Lamas Chávez, recordó que acudió a una reunión del Presidente Municipal con los vecinos de ese sector e hizo la petición directa a Toño Astiazarán, para que personal del Ayuntamiento de Hermosillo instalará una malla para cubrir el perímetro de la cancha además de la apertura y colocación de una puerta que conectará la escuela con la cancha deportiva.

“Cuando veníamos a la reunión pedimos un espacio digno para que realicen sus actividades físicas, es la primera vez que me toca hacer una gestión y que en tan poco tiempo nos hayan resuelto, muchas gracias señor Presidente Municipal” indicó.

Estuvieron presentes Florencio Díaz Armenta, Secretario de Ayuntamiento; Leticia Lamas Chávez, directora del plantel; Paola Mazón Armenta, directora De Educación Especial y Preescolar Estatal; Martha Rosas, integrante del Comité Creces, Alejandro Islas Galarza, presidente del Comité de Creces; Julián Ochoa, comisionado de Obras en Colonia las Villas y Elvira Briones Bañuelos, presidenta del Consejo de Participación Social CAME 25.

