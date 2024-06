Sin medias tintas

¡Litigan por electrocutado!

“Les echa la Federal” CFE

Viene a menos La Sauceda

Hasta veterinarios “patito”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Litigan por electrocutado!… Se está volviendo a demostrar que ante cualquier percance los gringos luego luego se van por la vía legal para buscar una indemnización, como en esta ocasión lo está haciendo, Lizette Zambrano, al presentar una demanda contra el lujoso hotel Sonoran Sea Resort, un complejo de condominios de Puerto Peñasco, por la muerte de su esposo electrocutado en un jacuzzi de las albercas.

Y es que la hora viuda, originaria del Paso, Texas, ya interpuso una querella que involucra a la empresa de viajes High Desert Travel, y al proveedor de propiedades vacacionales Casago International, por negligencia y omisión, después de que el martes 11 del presente mes de junio, su marido, Jorge Guillén, de 43 años, ingresó a bañarse y recibió una descarga eléctrica, cuando vacacionaban con sus familias en Rocky Point.

Por ese motivo Zambrano ahora exige ser indemnizada con un millón de dólares, unos $20 millones de pesos, al sostener que tales compañías, con sede en Arizona, son las responsables del cableado eléctrico defectuoso que provocó el deceso de Guillén, aunado a que el personal de esa hostería no informó a los huéspedes sobre los riesgos que había en ese sector, además de que no reaccionaron con rapidez. ¡Así la indolencia!

Lo anterior según las versiones de testigos que intentaron ayudar a Jorge y Lizette, porque reportan que pasaron alrededor de 10 minutos antes de que los empleados acudieran a tratar de rescatarlos, por lo que para cuando sacaron a la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras que a ella la trasladaron de emergencia en helicóptero a Phoenix, donde el pasado viernes ya fue dada de alta, y ahora está demandando. ¡Palos!

En lo que es un litigio en el que algo deberá de ayudar la investigación que realiza la Fiscalía Estatal, para determinar la causa de la falla eléctrica en ese jacuzzi, y que acabó con la vida de Guillén, quien estaba por graduarse en el Western Technical College, en el que estudiaba mantenimiento en sistemas de refrigeración; en tanto que Zambrano es profesora de Primaria en Texas, y quien ahora busca una compensación monetaria.

Mientras que no se sabe si fue casualidad, pero al siguiente día de ese trágico suceso falleció de un paro cardiaco el director general de Sonoran Star Resort, Fernando Xavier Anaya Millán, lo que dio pie a toda clase de especulaciones, ya que la noticia de su deceso tomó por sorpresa a todo mundo, y en especial al sector empresarial turístico, por ser un perfil relativamente joven, y es por eso de los asegunes que hay.

Más menos así está la consecuencia de esa evidente negligencia, y en una época que de mucha afluencia de turistas, y que de acuerdo a las últimas noticias han seguido llegado a Peñasco, aun y cuando de parte de “Desprotección” Civil Estatal, a cargo de Armando Sánchez, no se ha visto que implementen algún plan de inspección de esos hoteles, para checar en qué condiciones se encuentran en ese tipo de instalaciones.

“Les echa la Federal” CFE…Ahora sí que aunque parezca increíble, pero es cierta la práctica de hostigamiento en la que está incurriendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la hora de cobrarle los adeudos de “luz” a los usuarios, al estarlos citando a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), para lo cual les están haciendo llegar las notificaciones con los agentes de la Policía Federal Ministerial.

Razón por la que el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, casi casi dijera ¡Pa´que tanto!, por ese exceso en el que están cayendo al llevar a cabo esas cobranzas, cuando son elementos policíacos a los que mejor deberían de canalizar para reforzar la vigilancia en las zonas más inseguras y violentas, en vez de traerlos de cobradores, por lo que ya nomás falta que los envíen en moto. ¿Qué no?

Luego entonces a partir de esos acalambramientos es por lo que “El Nacho” Peinado ya les está solicitando a los de la CFE, de la que es director general el tachado de insesible dinosario ex priísta, Manuel Barlett Díaz, el que cambien esa notificadas contra los clientes demandados, para que “no les vaya a pegar” un infarto, por como reportan que llegan a sus casas, que pareciera que fueran a “levantarlos”. ¡De ese pelo!

Seña de ello es que Peinado Luna apuntillara y propusiera: “Que se llegue a un acuerdo, a través de una mediación a través de un convenio, y estoy seguro de que esto podría suceder. Pero los usuarios, al ver los citatorios y que llegue la Policía Federal Investigadora a dejártelo, pues, los alarma y les priva del sueño, los altera en su salud, entonces impacta negativamente en la salud de la persona”. ¡Cuando menos!

Al extremo que ventilara, que ya varios hermosillenses han acudido a la Unión de Usuarios preocupados por ese procedimiento, al ser citados para su primera audiencia ante la FGR, por lo que a su juicio: “Simplemente y llanamente la Comisión está utilizando esta vía para cohesionar a los usuarios, presionarlos. Estoy seguro de que el Juez de control va a establecer un mecanismo de reconsideración”, y que es lo que esperan. ¡Ya mero!

Viene a menos La Sauceda…Por si quedaban dudas de como el abandonado parque de La Sauceda ha venido a menos, ahí tienen lo ahora anunciado esta semana por Laura Saldaña, una proyectista de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), de que en el proyecto de rehabilitación que harán no están contemplados los juegos acuáticos, con lo que desaparecerán la principal atracción que era el Aquafantástico.

Porque de acuerdo a la justificación que expusiera Saldaña, sí que “se sacaron de la manga” el que cancelarán esa área acuática, dizque por las condiciones de escasez de agua que hay, lo que hace imposible el destinar el vital líquido para actividades recreativas dentro de ese centro de diversión, pero según esto lo compensarían con fuentes de agua, y la reactivación de unos chapoteaderos para niños, lo que estaría por verse. ¡Tómala!

De tal forma que ese “el nivel” de importancia que le están dando a la retardada y tan esperada restauración de ese ex “pulmón” de la Ciudad del Sol, como lo refleja el que hayan mandado a Laura a hacer ese anuncio, cuando en teoría debería haberlo hecho el fantasmal titular de la Sidur, Godofredo Gardner Anaya, por ser quien con más conocimiento de causa podría haber despejado todas las dudas que hay, ¡Pero que va!

Empezando por la protesta que hicieran el lunes anterior los del colectivo ambientalista Ciudadanía Activa, con Francisco Salcido a la cabeza, quienes bloquearon el acceso a ese complejo y paralizaron las obras que están en marcha, por el presunto daño que le están causando a los árboles nativos, después de que ellos han estado forestando, y sin que les respondieran a ese público reclamo que están haciendo. ¡De ese vuelo!

A lo mejor y por eso Godofredo mandó a sus subalternos, es decir, para “sacarle al bulto”, o a esas quejas, entre las que también se incluye el que la encargada de despacho del Cedes, Karen Durazo, anunciara que ya no podrá pescarse en el humedal contiguo a ese punto, por ser una laguna natural protegida, al margen de que hasta hoy en día sí se permitía, por lo que así estarán esos cambios, como parte de esa reconstrucción. ¡Zaz!

Hasta veterinarios “patito”…Y en una falsedades, no cabe duda que hoy en día ya se está viendo de todo, y para prueba está el ahora vincularan a proceso a un tal, Víctor “N”, por hacerse pasar por médico veterinario, lo que quedó al descubierto luego de que se le investigara tras la muerte de una gata que operó y posteriormente falleció, como consecuencia de que incurrió en una mala práctica médica. ¡Vóitelas!

No el balde es por lo que al falso doctor de animales, ya se le está enjuiciando como probable responsable de la comisión del delito de usurpación de funciones públicas o profesionales, por ejercer una profesión para la que no está facultando, lo que ya raya en el fraude, pero que además atenta contra la vida de esas especies, por lo que no se descarta que haya matado a muchas más, antes de ser evidenciado y denunciado. ¡De ese tamaño!

Ya que de acuerdo a lo confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se indica que la resolución judicial de encarcelamiento se derivó de diversos actos de investigación llevados a cabo en respuesta a la querella interpuesta por Ruth Dinora “N.”, por el deceso de su gatita carey de nombre, “Mona”, luego una intervención quirúrgica de castración que le practicara el acusado el pasado 19 de abril. ¡Glúp!

Eso porque después de hacerle la cirugía en un consultorio, ubicado en la colonia Jesús García, a los días empezó a deteriorarse el estado de salud del felino, por lo que previo a que muriera lo llevó a tres clínicas diferentes, en las que coincidieron en que su condición se debía a una septicemia generalizada en el abdomen, que provocó una peritonitis, a raíz de un procedimiento veterinario mal hecho, y a la falta de asepsia. ¡Ups!

Por lo que, ante esas evidencias confirmadas por la FGJE, es por lo que el pasado 13 de junio elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procedieron a la detención de Víctor “N.”, de 52 años de edad, para después catear su consultorio “hechizo”, en el que se aseguró instrumental médico, medicamentos y otros indicios, por lo que ya se imaginarán cuántos más no habrá igual de fraudulentos.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X