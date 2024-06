Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Deficiencias en hospitales afecta operatividad de Cruz Roja

Este domingo, lamentablemente los accidentes estuvieron a la orden del día y se evidenció las deficiencias que sigue imperando en los hospitales que ocasiona que la Cruz Roja se quede sin unidades en servicio, porque no pueden salir de los nosocomios sin sus camillas.

Como informamos en las páginas de Entorno Informativo, durante el domingo se registró un fatal accidente en la carretera a Bahía de Kino, en donde además de la víctima fatal hubo tres personas lesionadas graves, quienes requirieron el traslado a hospitales de esta capital.

Horas después hubo otro percance, también rumbo a la Costa de Hermosillo, pero este en la carretera 26 al surponiente de Hermosillo, en donde el hombre que salió proyectado de un automóvil tuvo que esperar cerca de 40 minutos por una unidad de Cruz Roja.

Los bomberos que fueron los primeros respondientes, pedían desesperados a través de su frecuencia la llegada de la ambulancia de Cruz Roja o de una particular, sin embargo, en el C5 no autorizaban a la ambulancia privada y sin esa autorización no podía salir, aunque se contaba con disponibilidad, suponemos que se trata de una cuestión de pesos y centavos.

Finalmente, llegó la ambulancia y trasladó al lesionado, quien tenía fracturas y requería de cierto equipo de inmovilización, con el que no disponían los bomberos para hacer el traslado, y ojalá que haya sobrevivido.

En verdad es desesperante que la falta de equipo en los hospitales de este servicio de salud que por más que alardean estamos a años luz de estar cerca del sistema de salud de Dinamarca, con el que sueña el presidente López Obrador…

Ojalá tuviéramos un sistema digno y eficiente, pero sobre todo en este fin de sexenio, en el IMSS no se tienen citas, no hay medicamentos ni para diabéticos ni para enfermos del corazón y quien sabe cómo nos vaya a ir en los próximos meses con este sistema colapsado.

Realiza gobernador Alfonso Durazo cambios en su gabinete estatal

Pues los ya muy anunciados cambios en la secretaría de Educación y Cultura, se concretaron y en lugar de Aarón Grageda Bustamante el gobernador Alfonso Durazo nombró a Froylán Gámez Gamboa, quien de ser director del Isssteson y candidato perdedor por el PT al Senado recibió un buen premio de consolación.

También una joven y recalcitrante Morenista como es Lizeth Vásquez Ochoa fue designada como directora del Sistema DIF Sonora, mientras que Luis Osuna Cota, rindió protesta como director del Isssteson.

Además, también el gobernador Alfonso Durazo en su cuenta de Twitter dio a conocer la incorporación del exsecretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, como coordinador de Asesores, algo raro después de ocupar la Secretaría de Gobierno, pero como dicen por ahí, es un error estar fuera del presupuesto, así que cualquier hueso es bueno.

Por cierto, dicen que Aarón Grageda se iría como rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), a fin de que adquiera experiencia para que quede como sustituto de Rita Plancarte una vez que termine su periodo en la Universidad de Sonora (Unison), aunque hay mucha diferencia entre una y otra institución… Veremos…

México sigue con mala nota en el índice de corrupción internacional

Con todo y que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ante cada acto de corrupción que ha surgido en su administración afirma que “no somos iguales” y defiende “la probidad” de sus funcionarios, por cuarto año consecutivo México obtuvo una mala nota en percepción de corrupción.

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2023 se colocó en el puesto 126 de un total de 180 países enlistados.

Muy atrás de su admirado Dinamarca que está en primer sitio seguido de Finlandia, Nueva Zelandia y Noruega, incluso, debajo de Argentina que se colocó en el lugar 98, Brasil en el puesto 104 y Perú en el 121… Ahí nomás para que vea como andamos…

