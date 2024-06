Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Violencia llega hasta los funcionarios municipales de Cajeme

La violencia que aqueja a Cajeme llegó hasta los funcionarios municipales y este martes el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantatillado y Saneamiento, conocido como Oomapas, Luis Miguel Castro Acosta, fue acribillado cuando se desplazaba en una camioneta, mientras que su chofer quedó herido.

Y usted seguramente se preguntará ¿qué dijeron las autoridades estatales y municipales sobre este hecho? Pues que se estaba investigando, en el caso de las primeras, mientras que el edil, Javier Lamarque, solo envió un escueto comentario en redes sociales, lamentando el hecho y enviando el pésame a la familia.

¿Por qué el ataque contra el funcionario?, ¿quiénes fueron los atacantes? Pues quien sabe, la cuestión es: ¿van a afirmar, como han dicho de la mayoría de las víctimas de hechos sangrientos, que andaba en malos pasos?, seguramente no, lo más probable es que lo atribuyan a una confusión.

La verdad no tengo elementos para desconfiar de su decir, ya que no tengo ni idea de quien era el funcionario fallecido, pero es evidente que no se mide igual a “Juan Pueblo” que a un funcionario municipal, aunque en todos los casos es igual de lamentable, porque cualquier vida que se pierda, es trágico, sin importar de quién se trate.

Sonora entre los estados con peores convenios o contratos laborales en el país

Los dirigentes sindicales, de cualquier organización, festinan en cada oportunidad, que encabezan el número de contratos que usted guste y mande, además, se vanaglorian de que lograron tal o cual prestación de trabajo, pues con sorpresa nos encontramos que Sonora es la segunda entidad que peores convenios laborales tiene en el país ¿cómo la ve?

Y estas cifras no son de una organización “X”, sino del Inegi, que en su reciente sobre Relaciones Laborales 2023, nos colocó en ese “honroso” segundo lugar nacional en tener los contratos y convenios laborales más perjudiciales para los trabajadores, solo superados por Querétaro.

Además, en el “top five”, también se encuentran en tercer sitio Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, esto es, la mayoría estados del norte, con vocación industrial y empresarial… esto denota que así como los líderes sindicales han fallado en conseguir mejoras para los trabajadores, los patrones pues también destacan por “gandallas”.

Asimismo, la autoridad laboral también queda a deber ya que de dos mil 211 conflictos laborales que llegaron a tribunales en 2023, ninguno se resolvió con oportunidad, lo que provoca que el trabajar en ocasiones acepte un mal trato para evitar un buen pleito, ya que queda en un estado de indefensión al no tener de dónde obtener ingresos.

Necesario que universidades tengan “filtros” para admisión de alumnado

Desde que tengo uso de razón en las universidades se realizan exámenes de admisión a fin de buscar los mejores perfiles y sobre todo detectar jóvenes con interés de prepararse y lograr una eficiencia terminal y evitar los “fósiles” que quieren durar 10 o 14 años para titularse, “sin raspar muebles” ni referirme al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sabemos que en ocasiones algún o alguna estudiante puede retrasarse porque trabaja o por motivos de salud, pero hay otros que no se aplican y solo van engrosando el rezago de alumnos y quitando espacios a quienes si quieren estudiar.

Por eso me parece que es desgastante el exigir un espacio pese a que no pasaron un examen, que denota que no tienen los suficientes conocimientos o habilidades necesarias para estar en este caso la Universidad de Sonora, que debe tener ciertos estándares para evitar convertirse en escuelas “patito”.

Por cierto, me extrañó la participación del Sindicato de Trabajadores Académicos en la manifestación que hicieron los alumnos que no lograron un lugar, porque son los primeros que se quejan con grupos de gran cantidad de alumnos y si lo que pretenden es que se contrate más maestros, pues que les pidan a sus amigos diputados y diputadas que les amplíe el presupuesto a la casa de estudios, porque la cobija de plano no da para tanto.

