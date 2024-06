Sin medias tintas

Otra mala nota de Rectora

Por Martín Romo (El Verdugo)

Otra mala nota de Rectora…Y la que ha seguido sin dar una, por como con todo “se le hace bolas el engrudo” es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, y para prueba está el que ahora ayer un grupo de aspirantes a ingresar en esa institución que fueron rechazados en el pasado proceso de selección se manifestaron ante el edificio de Rectoría para exigir un espacio. ¡De ese pelo!

En lo que es una enésima protesta contra doña María Rita y sus malas compañías, en la que también participaron los padres de familia de dichos alumnos, así como maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Steus), con su líder Cuauhtémoc González a la cabeza, por lo que con micrófono en mano demandaron no ser excluidos de la oportunidad de estudiar.

Pero como siempre sucede, resulta y resalta que hasta que no se rebelaron emitieron un comunicado para explicar el cómo se llevó a cabo ese esquema de admisión para el ciclo 2024 -2025, pero además aclarando que en el presente mes de junio se concretó una ampliación de 1,040 espacios de nuevo ingreso, que sumados a la oferta inicial de 9,230, llegarían a un total de 10,270 lugares. ¡Así la reculada!

Si se toma en cuenta que es algo que Plancarte Martínez y sus fallidos operadores no habían ventilado, hasta que no se les sublevaron, tocante a esa alternativa que consideran que se están “sacando de la manga”, porque de lo contrario es de suponerse que la habrían anunciado antes, y no después de la nueva exhibida que “les pegaron”, y no precisamente por estar haciendo las cosas bien, y de manera transparente. ¡Tómala!

Porque es de entenderse que el Alma Mater tiene una capacidad para admitir a cierto número de preparatorianos que buscan convertirse en búhos universitarios, pero el mello del asunto radica en que a todas luces no son muy claros, en cuanto a los procedimientos y las opciones que les ofrecen, a partir de los exámenes a los que los someten, y es por lo que al final se siente desplazados, y no es para menos. ¿Qué no?

Y más después que sobre la marcha salieran con el cuento, o argumento, de que para que se ocupen la totalidad de los pupitres disponibles, y los nuevos grupos que se abran, se harán corrimientos adicionales de las listas de los que aspiran a ser parte de la Máxima Casa de Estudios, a la que sí que nomás no le ha faltado durante el turbulento rectorado de Plancarte, por como se ha “cocido aparte”, por sus reiteradas fallas.

Tan es así es por lo que ayer mismo mandaran a las corre ve y diles de Servicios Escolares y Planeación y Evaluación, Gema Karina Ibarra Torúa y Karla Mercedes López Montes, para que trataran de calmar a los que no fueron aceptados, con el pretexto de que hoy será el último día de inscripción, y ya mañana se haría esa susodicha corrida de las listas, para checar cuántos más podrían entrar, que no se cree que sean “munchos”.

Luego entonces habrá que ver en qué termina esa nueva protesta estudiantil, ahora por una aparente falta de programación y previsión, como antes ocurriera con las becas que sin previo aviso les cancelara el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y también con lo que tiene que ver con los consejos estudiantiles, y puras de esas, al grado de que incluso los del Steus ya se han sumado, y no es para menos.

Aseguran a la Animal Kits…En el que sí que habrá un antes y un después es en el operar de las veterinarias, derivado del comentado caso de la perrita llamada Channel, después de que el pasado sábado muriera por una presunta negligencia al ser atendida en la clínica Animal Kits, ubicada en la colonia Santa Fe, ya que su dueño se las dejó para una limpieza dental, pero al regresar por ella se la entregaron muerta. ¡Zaz!

Razón por la cual es que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya iniciara una investigación, través de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, ante la denuncia presentada por el propitario de la mascota fallecida, Gilberto Garzón Munguía, ya que simplemente le salieron con que ya no había “despertado” de la anestesia. ¡De ese vuelo!

Aunque por si eso fuera poco, Garzón Munguía relató que la dueña de ese negocio todavía le pidió que se tranquilizara, dizque porque sólo era una perra, ya que en un principio no le permitían verla, ante lo que le contestó que para él era como su hija, además de culparlo de lo sucedido, por la carta de responsiva que les había firmado, por lo que si bien hay un riesgo en esa clase de tratamientos, no es la forma de justificarlos.

Así que ante ese prepotente e insensible actuar, es de extrañar la postura asumida por el Colegio de Médicos Veterinarios, al externar su solidaridad con los regenteadores de Animal Kits, así como con el director general de ese changarro, Arturo Oriol Salgado Bojórquez, cuando esos fatídicos hechos demuestran todo lo contrario, con todo y que ya mandaran a decir que no procedieron negligentemente, y ni modo que lo acepten.

Es por eso de las expectativas que hay, para conocer en qué termina ese proceso legal, por las muchas aristas que tiene esa supuesta indolencia, y es que de entrada ya circuló una necropsia que aseguran que se le hizo a la canina de la raza pomerania, y en la que se asienta que la causa de su deceso es una caída, y no un mal manejo anestésico, en lo que es algo que aún está por confirmarse por parte de la autoridades investigadoras.

Por lo pronto trascendió que la veterinaria demandada ya ayer fue asegurada como parte de las indagaciones, a fin de evitar que cualquier instrumento, objeto o producto relacionado con el hecho pueda ser alterado, destruido o desaparezca, garantizando así un procesamiento óptimo de la escena, aunado a que ya cuentan con dictamen que especifica las causas por las que murió, y que ya se integró a la carpeta investigativa. ¡Palos!

Se va a la China el Alcalde…Quien vaya que la ha continuado buscando por todos lados, y ahora hasta del otro lado del charco”, es el Presidente Municipal Antonio “Toño” Astiazarán, y para muestra está el que ahorita anda de gira por China, donde se reunió con el embajador de México en ese País, para abordar el tema de atracción de inversión, además de fortalecer los lazos con intercambios de todo tipo. ¡Órale!

A ese punto es que Astiazarán Gutiérrez, ahora sí que “se fue a la China”, pero en el buen sentido de la palabra, no en el que ustedes están malpensando, con la intención de explorar alternativas más innovadoras en materia de agua y electromovilidad, por esa Nación asiática estar a la vanguardia en esas áreas, además de promover posibles convenios estudiantiles y de prácticas profesionales. ¡Mínimo!

En lo que es una viaje sorpresa del cual “El Toño” Astiazarán informara por medio de sus redes sociales, como parte de una misión comercial para atraer inversiones y reunirse con los directivos de algunas de las más grandes empresas a nivel mundial, para entre otras cosas conocer las mejores oportunidades que hay en el ámbito del transporte público y utilitario no contaminante. Ni más ni menos!

Eso además de conocer más de tecnologías para eficientar el uso acuático, la energía solar y los avances en materia de seguridad, entre otras, ya que de acuerdo a la visión del “Presimun” aliancista, Hermosillo necesita mantenerse vigente y adoptar las mejores prácticas, y en ese territorio de los habitantes de los ojos de rayita son uno de los líderes en esos rubros tecnológicos, por tener un enfoque sustentable. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que a Astiazarán se le viera muy entusiasmado a bordo de un camión en Beijing, grabando un video cuando se trasladaba a una reunión con los empresarios la compañía Baic Global, que es una de las mayores fabricantes de vehículos eléctricos; y ya ayer hizo lo propio con la de Enterprises Water Group, que es de las de punta en reciclaje de recursos hídricos y protección al medio ambiente. ¡Qué tal!

Final feliz de un “levantón”…Contra todo lo esperado, el que tuvo un final feliz es el “levantón” del que fuera objeto el pasado domingo en el ejido La Victoria, Javier Ricardo, de 43 años de edad, al encontrarlo vivo, después de que a la fuerza se lo llevara un comando armado, aunque como era de esperarse, no proporcionaron mayores detalles sobre las condiciones en que lo hallaron ni en dónde. ¡Vóitelas!

Pues la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía del Estado nomás se limitaron a publicar la ficha de búsqueda con la leyenda de “localizado con vida”, después de ser privado de la libertad por sujetos armados que primero llegaron a su casa, donde estaba su hija, quien se resguardó en un baño, y de ahí le llamó a sus padres, que estaban en San Pedro El Saucito, y al acudir en su auxilio lo interceptaron. ¡Glúp!

Ya que aunque la esposa del secuestrado intentó perseguir a sus plagiarios en el Jeep en que se trasladaba junto con él, éstos le dispararon a las llantas, por lo que ya no pudo continuar la persecución, sin que se supiera de su paradero, hasta el lunes, o un día después, en que lo reportaron sano y salvo, pero sin que nadie diera mayores explicaciones, por lo que así estuvo el hermetismo alrededor de su aparición. ¡Así de extraño!

De ahí que no se sabe si en parte influyó el bloqueo carretero que la tarde del “San Lunes” hicieron familiares y amigos del raptado, en el entronque de la carretera Internacional y la rúa que conduce a esa comunidad rural de Hermosillo, para demandarle celeridad a las instancias de seguridad, y pedirle a sus captores que lo devolvieran, por según esto ser una persona íntegra, y suponer que su rapto se debió a una confusión.

