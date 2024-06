Logra Taekwondo otra medalla para Sonora en la penúltima jornada nacional

El ganador de la presea de tercer puesto fue Luis Francisco Lacarra con lo que la delegación sonorense suma ocho preseas en esa disciplina

Redacción Entorno Informativo

En la séptima y penúltima jornada del taekwondo en los Nacionales Conade 2024, con sede en Guadalajara, Jalisco, Sonora consiguió una presea de bronce.

La medalla de tercer puesto la obtuvo Luis Francisco Lacarra en la categoría Juvenil Menor, dentro de la división de 48 kilogramos, después de que sostuvo tres combates, de los cuales ganó los dos primeros, pero después cayó en la semifinal.

El sonorense compartió el metal broncíneo al lado del mexiquense Alexander Juren; la presea del máximo color se la llevó el chiapaneco Juan Emmanuel Abarca pues derrotó en la final a Santiago Aguilar, de Michoacán, quien tuvo que conformarse con la de plata.

También vieron acción en las competencias de este miércoles: Juan José Gracia (Juvenil Menor), Ashley Dannaé Domínguez Salazar (Juvenil Menor), Diego Alí Camargo Llánez (Juvenil Superior Sub 20), Carmen Cota (Juvenil Superior Sub 20) y Jesús Francisco Tesiteco Estrada (Juvenil Superior Sub 20).

En lo que va del certamen nacional de taekwondo, Sonora posee ocho medallas, dos de plata y seis bronces; las competencias en la Perla Tapatía se reanudarán este jueves en el último día de acciones, con competencias en la Juvenil Menor y Juvenil Superior.

Comparte esto: Facebook

X