Clausura predio usado como basurero clandestino; Ayuntamiento de Hermosillo

Existen denuncias ciudadanas y multas previas por parte de la Patrulla Verde por mal manejo de residuos

Redacción Entorno Informativo

En atención a diversas denuncias ciudadanas del Norponiente de la ciudad personal del Ayuntamiento de Hermosillo clausuró un basurero clandestino, informó Florencio Díaz Armenta.

El Secretario del Ayuntamiento detalló que el predio ubicado en la calle María Dolores Duarte y bulevar Lázaro Cárdenas, de la colonia Luis Donaldo Colosio era utilizado como vertedero por una Recicladora adjunta en la misma propiedad.

Después de varias notificaciones y multas aplicadas por la Patrulla Verde, previo al operativo, para con ello darle al usuario garantía de audiencia y ante la falta de interés de regularizar la situación e infringir varios puntos del Reglamento Municipal, se procedió a la clausura del predio.

“Este basurero clandestino está establecido en donde está una recicladora, es un establecimiento que recibe basura y otros materiales y en lugar de darle el tratamiento correcto lo que hace es sacar los metales que les sirven y dejan tirada la basura, finalmente eso termina siendo un incendio o algún problema” detalló.

Díaz Armenta recalcó que los propietarios del predio tienen que acercarse con las autoridades municipales para presentar la solicitud de regularización ya que no cuentan con licencia de funcionamiento, no cuentan con uso de suelo pertinente para su actividad, no cuenta con dictamen de seguridad de Protección Civil e infringieron el reglamento municipal de ecología por acumular basura en el predio y en la vía pública.

“Basándonos en nuestros reglamentos municipales, cualquier establecimiento comercial o que se dedica alguna actividad comercial o actividad productiva, debe contar con una licencia de funcionamiento por parte de Inspección y Vigilancia y para que demos esa licencia debe contar con el permiso de suelo por parte de Cidue, debe contar con el dictamen de Protección Civil y tiene que tener el permiso de ecología, todos esto es necesario para demos el permiso y no cuenta con ninguno” especificó.

Tras la notificación de clausura realizada ayer 25 de junio, se procedió a implementar el operativo en donde participaron: Inspección y Vigilancia, Desarrollo urbano, Instituto de Ecología, Protección Civil y Seguridad Pública.

Cabe señalar que por el momento se pusieron sellos de clausura y si se llegarán a romper o violar alguno de ellos, se procederá a la detención inmediata y la presentación de los responsables a la Fiscalía General del Estado, FGJE, para las acciones legales correspondientes.

Comparte esto: Facebook

X