Lamenta IMCA daños a escultura e inicia restauración en la Plaza Hidalgo

La escultura “El vendedor de pitayas” es la figura que más daños ha sufrido en el corredor turístico desde que se instaló en 2021

Personal del Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA, junto a Darío Sotelo, autor de la escultura “El vendedor de pitayas” supervisaron los daños que recibió esa escultura en la cual se valora las acciones necesarias para su restauración.

La directora de IMCA Marianna González Gastélum, llamó a la comunidad hermosillense a cuidar y conservar las esculturas que integran la “Ruta escultórica”.

Luego de los reportes que recibió la dependencia de daños a la figura “El vendedor de pitayas” ubicada en la Plaza Hidalgo, personal del IMCA en compañía del autor de la obra, Darío Sotelo, inspeccionaron el lugar.

Marianna González Gastélum detalló que intentaron quitarle la cabeza a dicha escultura para lo que utilizaron herramientas inadecuadas que provocaron daños de consideración.

Ante ello, explicó, el escultor autor de la obra, optó por retirar la cabeza e iniciar con el proceso de valoración del grabado.

“Intentaron quitarle la cabeza y como no pudieron, esta quedó suspendida por lo que se optó por retirarla y resguárdala, la escultura está envuelta en plástico, en esto momentos el autor está valorando la situación para empezar con la restauración” especificó.

La directora del IMCA dijo que las seis piezas que conforman la ruta cultural están elaboradas huecas y en un material que no tiene valor para evitar que sean vandalizadas, sin embargo esto no ha sido posible por lo que hizo un llamado a cuidarlas y disfrutarlas.

“Hacemos un llamado a la comunidad, a las y los hermosillenses para que cuidemos estas esculturas y aprendamos a convivir con ellas en los espacios públicos… nosotros como institución y Ayuntamiento estamos obligados a salvaguardarlas y repararlas en caso de ser necesario, pero hay una responsabilidad compartida con la ciudadanía para hacer buen uso de los espacios públicos” exhortó.

La titular de la dependencia explicó que la figura de “El paletero” y “La niña con palomas” también han sufrido daños, sin embargo, hasta el momento no ha sido grave.

