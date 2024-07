Ivar Sisniega respalda a Lozano para seguir frente al Tri

Agencias

Buscarán reforzar el cuerpo técnico con asesores que ayuden a preparar los partidos para evitar malos resultados

Al igual que lo hizo Duilio Davino, Ivar Sisniega aseguró que se contempla la continuidad de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana, pero buscarán reforzar su cuerpo técnico con asesores que le ayuden a preparar los partidos para evitar malos resultados.

“No estamos contemplando cambio de cuerpo técnico, se ha hablado y probablemente estaremos buscando reforzar el cuerpo técnico. Es algo que ya hemos manejado abiertamente, pero no estamos pensando en cambiar el cuerpo técnico hay muchos temas positivos en la actuación del equipo, se hace un análisis profundo de la Selección Mexicana y hay cosas positivas e indudablemente hay temas a mejorar”, expresó Sisniega, consultor del presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Sisniega llegó a la ciudad de Toluca, junto con un grupo de jugadores de la Selección Mexicana luego de la eliminación de la Copa América en Fase de Grupos, en la cual se cumplió el objetivo de darle oportunidad a jugadores diferentes a los del proceso anterior.

“Algunos tuvieron participación en Qatar la mayoría no, de lo que se trataba es que los jugadores que no estaban teniendo esos minutos los tuvieran, que se pudieran probar. Es un tema que voy a dejar que Duilio Davino y Jaime Lozano hablen más sobre el rendimiento individual de los jugadores, yo creo que se lograron algunos de los objetivos planteados para la Copa América, no el resultado porque todos queríamos un mejor resultado”, explicó.

Sisniega adelantó que presentará un informe para la junta de dueños que se celebrará este miércoles en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol donde los directivos discutirán y aprobarán reformas al futbol mexicano.

“Haremos un informe a la junta de dueños, hablaremos de los detalles y los pormenores de la actuación de la Selección y también vamos a plantear de manera muy precisa el plan que tenemos de aquí al 2026, los detalles y los partidos que se están proyectando, el cómo queremos hacer crecer al grupo y darle el apoyo que se requiere”, expresó.

“También se requiere el apoyo de ellos requerimos que los clubes nos sigan apoyando y mantener una buena comunicación buscando mejoría con los jugadores aunque no estén con la selección”, externó

