Hablando Franco

Matan a exconvicto al salir del Cereso de Ciudad Obregón

De plano, los delincuentes no le tienen miedo a nada o están muy seguros de quien los protege, porque no cualquiera se atreve a arrebatarle la vida a una persona en el exterior de un centro penitenciario en donde se supone abunda la seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia.

Pues, aunque no lo crea, eso ocurrió la tarde de este martes en Ciudad Obregón, a plena tarde y sin ningún temor.

Según se dijo el ahora occiso, de quien no se conoce identidad, acababa de salir del citado Centro de Reinserción Social, de Ciudad Obregón, y se disponía a abordar un automóvil que llamó por aplicación, sin embargo, no se imaginaba que lo iban a estar “cazando” los sicarios.

El hombre ante los primeros disparos intentó resguardarse de nuevo en el Cereso, sin embargo, no lo logró y quedó sin vida a las puertas del penal que lo albergó los últimos días de su vida…

Es increíble el grado de impunidad que tiene la delincuencia y lo rebasadas que están las autoridades, aunque se empeñan en cerrar los ojos y afirmar, como si fuera mantra, que todo está bien, que los números de homicidios van a la baja.

Lo peor que ahora hasta en Hermosillo se empezó a calentar la plaza y el mes de junio estuvo bastante sangriento y julio empezó de la misma manera con dos personas asesinadas y eso que la actuación de los agentes municipales ha sido efectiva y rápida.

Toño Astiazarán resulta con más votos en reconteo de paquetes

Quien andaba con sonrisa de oreja a oreja luego de su productiva gira de trabajo por China y de la graduación universitaria de su hijo, es el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, a quien la sonrisa se le amplió aún más ante los resultados del conteo de votos que le concedieron mayor ventaja a la que estaba anotada en actas y por la que recibió constancia como alcalde.

En el reconteo de paquetes electorales que pidió Morena, les salió el tiro por la culata, ya que los números no favorecieron a su candidata y por el contrario, le dieron más votos a Toño Astiazarán, así que ya sabrán porque trae esa enorme sonrisa, a pesar del “jet lag”.

Lamentablemente la soberbia que está mostrando Morena al no querer aceptar resultados, denota que no quieren la democracia, sino que ésta solo existe cuando ganan ellos y cuando les es adverso el resultado es fraude, no asimilan que la gente todavía tiene criterio y puede discernir por quien votar.

Y si de por si se batalla para elegir a funcionarios de casilla, ahora que están cuestionando su trabajo, pues más se dificultará en los próximos procesos el contar con ellos, o tal vez ese sea el objetivo y tener a su gente contando votos, como ocurría en los tiempos del viejo PRI al que cada vez son más parecidos.

Abrazo afectuoso a Katy Amavizca ante la pérdida de su padre

Antes de cerrar este espacio deseo enviar un enorme abrazo a nuestra amiga y colega, Katy Amavizca y a toda su familia ante la irreparable pérdida de su señor padre, a quien deseo que alcance la luz perpetua y a su familia que logren pronta resignación.

