Deja choque carambola solo daños en el bulevar López Portillo

En la colisión múltiple participaron cinco unidades, tres de las cuales resultaron con fuertes daños en la carrocería

Daños materiales de consideración fue el resultado de un choque tipo carambola registrado la tarde de este jueves en un transitado crucero.

El choque múltiple, en el que participaron al menos cinco vehículos se registró en el bulevar José López Portillo, entre las calles De la Reforma y Guadalupe Victoria, en la colonia Ley 57.

Fue alrededor de las 16:30 horas cuando se informó a través de la línea de emergencia 911 sobre el encontronazo por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y no se requirió la presencia de Cruz Roja, ya que los participantes resultaron solo con golpes leves.

Tres de los cinco vehículos participantes resultaron con severos daños en la carrocería entre ellos un Nissan, línea March, color blanco, así como un pick up, color blanco tipo estaquitas con caja de la empresa Fester, así como un pick up marca Ford, línea Lobo color azul, además de que participó otro pick up y un sedán color blanco.

Los elementos de Tránsito procedieron a tomar nota del percance y elaboraron el informe policial homologado a fin de que la autoridad ministerial determine la responsabilidad correspondiente.

