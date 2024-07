Listos canales para temporada de lluvias

Redacción Entorno Informativo

Son 96 canales atendidos por personal de Servicios Públicos Municipales y CIDUE en los que se ha trabajado en la limpieza

Con el objetivo de evitar inundaciones o desbordamientos, el Ayuntamiento de Hermosillo está preparado para las próximas lluvias con la limpieza de los 96 canales a su cargo, arroyos y parrillas pluviales del municipio.

De los 96 canales, 40 canales corresponden la limpieza y mantenimiento a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y 56 a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE.

Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales apuntó que además dan mantenimiento a 240 parrillas pluviales, de las cuales, 12 son prioritarias por la cantidad de basura que se acumula en la temporada de lluvias.

Por su parte, Astarté Corro Ruiz, Coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, precisó que la dependencia a su cargo limpia y da mantenimiento a 49.4 kilómetros, tanto de arroyos como de canales.

El director de Servicios Públicos Municipales apunto que de los 40 canales que están a su cargo se han retirado alrededor de 10 mil toneladas de diversos desperdicios no domésticos como colchones, tazas sanitarias, llantas, entre otros.

Corrro Ruiz reveló que han retirado objetos como llantas, refrigeradores, muebles, escombro y toda clase de desechos de gran volumen que bien pudieran disponerse sin problema durante las jornadas de descacharre que el Gobierno Municipal realiza en colonias o bien en los puntos de acopio de desperdicios no domésticos que operan en la ciudad.

“Reitero a la ciudadanía que nos ayuden con este tema de la limpieza de canales, los invitamos a acercarse y estar pendiente de las redes sociales, tanto de CIDUE como de Servicios Públicos, para que puedan conocer un poco más de los puntos de recolección y de las colonias donde habrá descacharres”, abundó.

Pavlovich Escalante llamó a la ciudadanía a depositar la basura en los contendores y no a la vía pública, para evitar que sea arrastrada por el agua de lluvia y esta se acumule en las alcantarillas pluviales que provoca se tapen y provocan inundaciones en las calles.

Asimismo, con base al Reglamento Municipal las personas que tengan un árbol en la baqueta de su hogar deben podarlo y depositar los desperdicios en alguno de los centros de acopio permanentes.

Las personas de la tercera edad que no puedan cumplir con esta disposición legal pueden llamar a la línea de Atención Ciudadana 072 y solicitar el servicio.

