Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Le sale cola” a La Lola…Dan cuenta que a la que finalmente “le salió cola” es La Lola del Río, la perdedora y amachada candidata a la alcaldía de “Hornosillo” por Morena, luego de que en el recuento de votos que se hiciera, todavía salieron más a favor del contendiente ganador, como es el reelecto alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, como resultado de la impugnación que presentaran por supuestas irregularidades.

Porque de acuerdo a lo revelado por el presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Vladimir Gómez Anduro, que es la instancia que ordenara esa recontada, después de esa contabilidad que se hiciera en 378 casillas durante un periodo de más de 30 horas, lo que es Astiazarán Gutiérrez no sólo conservó la ventaja, sino que además la incrementó, pero aun así del Río Sánchez insiste en hablar de fraude. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y a pesar de los “patalellos” de María Dolores, los números no mienten, ya que esa nueva suma habría cerrado en 155 mil 418 sufragios para “El Toño” Astiazarán, al agregársele unos 318 más que habían sido considerados como nulos, con lo que ahora hay una diferencia de 21 mil 549, con relación a los 133 mil 869 de la también llamada “Lola Tandeos”, con todo y que saliera con que eso no es lo importante. ¡Ajá!

No obstante, y una vez concluido ese proceso, el también magistrado Gómez Anduro aclaró el punto, de que habrá de hacerse un análisis adicional de cada uno de esos paquetes electorales impugnados, para determinar si son fundados, o no los señalamientos de anomalías, para en un lapso de una semana, o semana y media, declarar en definitiva la validez de la victoria obtenida por Astiazarán el pasado 2 de junio. ¡Órale!

Y es que, aunque a Francisco Antonio ya le habían entregado la constancia de Presidente Municipal Electo, con lo que ganó la reelección por tres años más en el cargo, aún así le están poniendo peros los morenos, pero en especial del Río, quien dicen que no se resigna a reconocer su derrota, y el que los hermosillenses no la quisieron de nuevo como Munícipe, después de los tandeos de agua que aplicara en el trienio 2003-2006.

Es por eso que a decir del titular del TEE, todavía tendrá que correr ese tiempo, de un promedio de 15 días, para que termine de dictarse una resolución, y se confirme el gane de Antonio, quien por su parte ya mandó a decir que la elección quedó atrás, y es tiempo de trabajar unidos, en contraste con la actitud de cerrazón que ha mostrado La Lola del Río, y que es por lo que manejan que ya se ha quedado sola. ¡Tómala!

Si se analiza que hasta ahora no ha habido pronunciamientos en su favor de los cuadros más importantes de los morenistas, como tampoco de los diputados locales y federales que la ganaron en Hermosillo, lo que evidencia una falta de respaldo, y no es para menos, por hablarse que con todo mundo se peleó al interior, según esto porque no la apoyaron, cuando todos con la pura marca tuvieron para ganarla. ¿Qué no?

Casi por nada es que “El Toño” remarcara, a través de las redes sociales, que: “Lo dijimos siempre: Que se cuente las veces que sea necesario, para que quede claro que “la H suena más fuerte que nunca”. Hoy se refrenda el triunfo de “la H”, de todas y todos los hermosillenses. Incluso con más votos que antes”. ¡Palos!

“Patina” el de la Codeso…Y el que dio muestras de ser un auténtico “pescado enjabonado” es el Coordinador Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso), Diego Alberto Avilés Quintanar, y de lo cual ayer dejó constancia en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, por como en todo momento se salió por la tangente, ante los cuestionamientos que le hicieron.

Eso aunado a que Avilés Quintanar diera la impresión de “no traer el pulso”, y muchos menos la información de los diferentes proyectos que están creando y promoviendo por medio del Codeso, en el que cabe aclarar que todavía está como presidente, aunque ahora honorario, Francisco Acuña Méndez, por como en todo momento sus respuestas fueran muy voladas, o sin un sustento, o argumentos que convencieran. ¡Zaz!

Como lo denota el que con respecto al Plan Sonora de Energías Sostenibles tampoco aportara nada nuevo, a pesar de que es visto como “la joya de la corona” de es dependencia, por aquello de que es a la que le toca todo lo que tiene que ver con la ejecución y el seguimiento, pero una y otra vez Diego Alberto “se barrió” con el cuento de que los proyectos que hay sobre ese esquema de desarrollo son del orden federal. ¿Será?

Y por el estilo “se lavó las manos”, cuando ahora sí que le pusieron sobre la mesa el tema de la transparencia, y específicamente en lo relacionado con el tan llevado y traído Tren Fantasma”, por las nuevas vías que se construyen entre Ímuris y Nogales, al sostener que en esa área descentralizada desconocen lo tocante a los millonarios contratos que se han asignado, así como en el aspecto de la afectación ambiental. ¡Vóitelas!

Aunque a tal punto se vio de simplista en sus respuestas el desconocido de Avilés, que, en lo referente a ese daño ecológico lo justificó diciendo que con esa obra se le hará un gran beneficio al planeta, porque el “tren…zudo” ya no paralizará los carros a su paso por la frontera nogalense, con lo que se evitará la contaminación por humo, y así por el estilo estuvo cada contestación, que están como para enmarcarlas.

Así tuvo lugar esa exposición de Diego, con la que dicen que no le aportó mucho que digamos a la Codeso, de la que de por sí es muy poco lo que se sabe, con lo que por algo sigue imperando el desconocimiento en cuanto a su operar, y no es para menos, por esa clase de funcionarios que casi hablan “en chino”. ¡Mínimo!

¡Hay duda en homicidio!…A querer y no, pero en torno al que continúan quedando muchas dudas, es con referencia al sonado y comentado asesinato del ex director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, Luis Miguel Castro, luego de que el pasado 25 de junio fuera víctima de un supuesto asalto carretero, junto a su familia, en la carretera Federal México 15, a la altura de Bácum.

Con todo y que ya vincularan a proceso a un tal, Romeo Joaquín, a quien le imputan el haber privado de la vida a Castro Acosta, como lo revelara la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia en las personas y homicidio calificado, aun y cuando en un principio se dijera que había dos detenidos, pero ahora sólo encerraron a uno. ¡Así el dato!

Pues en base a la investigación que se hiciera, presuntamente el ahora procesado, en compañía de un copartícipe, le cortaron circulación a la lujosa Expedition en la que viajaba Luis Miguel y su esposa, además de sus hijos, a quienes despojaron de dinero en efectivo, teléfonos y documentos, para después ahí mismo matarlo a balazos, en lo que es un atraco que no deja de estar por demás raro, por eso ser poco común.

Ya que antes no se tenía conocimiento de una asaltada de esa naturaleza, y además contra un funcionario municipal, y que es por lo que las especulaciones no se hicieran esperar, por la finta del hoy dizque asesino, que no aparenta el llegar a esos extremos, de sobre la rúa cerrarle el paso a otro vehículo, para bajar a los ocupantes, robarlos, y en lugar de huir optar por asesinar a uno de ellos. ¡Así los asegunes que hay!

Aun así, y por encima de esas interrogantes en el aire, la Fiscalía Estatal ya imputó Romeo Joaquín por esa fatídica asaltada en despoblado, aunado a que ya buscan a su cómplice, pero sin dar a conocer la identidad del mismo, lo pone de manifiesto el hermetismo con el que han manejado la muerte de Castro. ¡Pácatelas!

Bloqueos por “apagones”…Vaya que los que ya están llegando a los bloqueos son los reiterados “apagones” de “luz”, y para prueba está el que ahora los habitantes del ejido “Alejandro Carrillo Marcor” cerraran el tráfico en la carretera a Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 48, para protestar por esas fallas que los han dejado sin energía eléctrica, y de paso sin la disponibilidad de agua. ¡De ese vuelo!

Ciertamente que no es para menos que esos desesperados ejidatarios pararan el tránsito vehicular en esa vía asfáltica, por como empezaran la semana “sudando la gota gorda”, de ahí que no les quedara “díotra”, más que recurrir a esa medida de presión para que voltearan a verlos y los atendieran los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque de lo contrario ahí estuvieran todavía “deshingratándose”. ¿Cómo ven?

Por esa razón es que por más de media hora no hubiera circulación en esa zona, como consecuencia de esa manifestación, lo que provocó que se formaran largas filas de vehículos, y es por lo que los conductores buscaron otras rutas alternas, pero es la única forma en acudieron a tratar de solucionarles esa sofocante problemática que han enfrentado, y que se ha agudizado con las altas temperaturas de casi 50 grados.

Pero lo que es hasta ahora la CFE todavía no había hecho pública la posible causa de esos “cortes” de “corriente” que han estado enfrentando, y que ya se han vuelto muy constantes, a diferencia de los que llevan a cabo de manera programada, y previo aviso, como el que hoy harán en el fraccionamiento Mallorca, de 05:00 a las 07:00 horas, para amentar la capacidad de conducción en ese sector del Sur de la Ciudad del Sol.

Ante lo que se deduce que, como resultado de esas emergencias ciudadanas debería de haber una coordinación estrecha entre la “Comisión”, y el de la Unidad de “Desprotección” Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez, en aras de definir y aplicar una estrategia de acción y atención, antes de que las cosas pasen a mayores. ¡Cuando menos!

