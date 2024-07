Innova estudiante de doctorado de Unison en envases ecológicos para preservar alimentos

Redacción Entorno Informativo

Se pretende que el recipiente ayude a prolongar el tiempo de conservación de los productos

En busca de más tiempo de conservación de alimentos, a la vez de cuidar el medio ambiente, María Fernanda González Osuna, estudiante del Doctorado en Ciencias de Alimentos, presentó su proyecto “Envases activos elaborados a partir de biopolímeros para la conservación de alimentos: una alternativa eco-amigable”.

Asesorada por Carmen Lizette Del Toro Sánchez, académica del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, presentaron detalles de esta investigación a invitación de Rogelio Ramos en su programa “A tiempo con la ciencia”.

González Osuna precisó que su proyecto surgió de observar la pérdida de variedad de los alimentos, los más frecuentes, frutas, verduras y carnes, por lo que se han realizado diversos estudios en busca de alternativas para poder transportarlos.

Otro motivo, como buena sonorense, dijo, es la preferencia en este estado por la carne roja.

“La carne asada es algo muy tradicional, me tocó investigar sobre las cuestiones que causan el deterioro y buscar una alternativa para alargar la vida útil y mejorar las condiciones de almacenamiento”, precisó.

Aclararon que el envase tiene el contacto directo con el alimento, su empaque sería las cajas en que se transporta, por lo que como alternativas proponen envases no plásticos derivados del petróleo, que además de no contaminar no afectarán a la salud del consumidor.

“Películas, se forma un estilo como plástico para cubrir el alimento y buscamos que tengan compuestos más orgánicos, biodegradables y que a parte se puedan consumir, que no causen daño, sean digeribles, económicas y ecológicas; o recubrimientos, preparado de compuestos en el que se baña el alimento”

“El envase puede llegar a contaminarse, por toxinas cruzadas, por alguna fuga y se introducen microorganismos; generalmente es por el alimento cuando ya se está echando a perder, está produciendo estos bichitos que al final si lo consumimos así nos va a hacer daño”, detalló la académica.

González Osuna detalló que los envases que buscan pueden alargar la vida de anaquel por contener compuestos que brindan un extra, porque los envases lo que hacen es proteger al alimento, contenerlo y transportarlo.

Por su parte, del Toro Sánchez detalló que el envase activo ayuda a atender una necesidad de ese alimento a través de la composición, le da una propiedad extra; puede ser que impida crecimiento de bichos al inyectarles compuestos que ayuden a inhibirlos.

Sobre los Biopolímeros puntualizaron que son una cadena donde los eslabones son estructuras de la misma forma, de origen natural y de fuentes renovables, lo que disminuye el impacto en el medio ambiente, tiene una aplicación ecológica y pueden reintegrarse al medio ambiente.

Los resultados de esta investigación se han presentado en dos congresos internacionales: en el XV Congreso Internacional sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los Alimentos en la Industria y Servicios de Alimentación en 2022 y el II Congreso Internacional en Ciencias Alimentarias y Biotecnología en 2023; además se publicó el primer artículo científico referente a este trabajo en 2023 y, próximamente, se publicará un artículo de revisión referente al tema de estudio.

