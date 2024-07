Se consolida Andrés Muñoz con los Marineros

Agencias

El relevista mexicano, consideran que debió ser llamado al clásico de mitad de temporada.

El lanzador mexicano de los Marinero de Seattle, Andres Munoz, sigue demostrando con buenas actuaciones que es uno de los grandes ausentes en la selección de All-Star de la Liga Americana.

El miércoles por la noche en Petco Park, Muñoz selló su décimo quinto salvamento de la temporada al sacar los últimos cuatro outs que preservaron la ventaja de su equipo. Es su sexto salvamento con al menos cuatro outs, liderando Grandes Ligas en dicho rubro.

“Definitivamente debería ser un All-Star”, dijo el manager de los Marineros de Seattle, Scott Servais, ante los medios desde San Diego. “Es una ancla de nuestro equipo, un jugador que ha marcado la diferencia para nosotros”, agregó.

El estratega mandó llamar a Muñoz antes de lo anticipado para cerrar la octava con dos outs, ponchando a Jurickson Profar y saliendo del lío con dos corredores en base que heredó de Ryne Stanek.

Ya en la novena, se encontró en un lío de su autoría al caminar tanto a Jake Cronenworth y Manny Machado. Después de eso, el mexicano encontró su ritmo y la zona de strike para asegurar el triunfo de Mariners 2-0 ante los sandieguinos

Seattle solamente cuenta con un jugador en la nómina del Juego de Estrellas en el lanzador, Logan Gilbert, quien está programado para ser el pitcher abridor de su equipo el domingo en su visita a Angelinos. Lo que significa, que no podría lanzar el martes en Arlington. La única manera para que Muñoz se incorporara aún al clásico de mitad de temporada, sería vía reemplazo.

“Yo todo se lo dejo a Dios. Si Dios quiere que vaya para allá, voy, si no, me quedo aquí, no pasa nada”, compartió Muñoz en entrevista desde Petco Park.

“Muy contento con el soporte que he tenido del equipo, han estado conmigo desde que me dijeron que no iba a ir (al Juego de Estrellas) y me han dado esperanza de que se abra un espacio ahí”, agregó el oriundo de Los Mochis, Sinaloa.

Los lanzadores de relevo de la Liga Americana en el All-Star son Emmanuel Clase de Guardians, Mason Miller de Oakland, Kirby Yates de Rangers y Clay Holmes de Yankees

El lanzador derecho sinaloense tiene 15 salvamentos de 17 posibles y ostenta marcas de 1.45 ERA, 1.02 WHIP y 45 ponches por 16 bases por bola en 37.1 entradas

Estoy contento con los resultados. Pienso que todo esto es más que nada del trabajo que se hizo en la temporada baja. Y la verdad que muy contento con cómo ha pasado todo. Hemos tenido nuestros momentos difíciles, pero lo importante es salir de esos momentos difíciles”, compartió Muñoz sobre su estelar desempeño individual en la actual campaña.

Visitar a la franquicia de Padres de San Diego siempre es especial para el joven de 25 años, pues es el equipo que lo debutó en la gran carpa en 2019.

“Me trae muchos recuerdos buenos (visitar a los Padres). Ellos fueron los que me desarrollaron, los que me dieron la oportunidad principalmente. Contento de poder volver aquí y recordar esos momentos felices”, expresó.

Los Mariners hicieron un viaje corto en autobús hacia Anaheim, California, para iniciar una serie de cuatro juegos ante Angels este jueves, previo al Juego de Estrellas

