Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

+ ¡Va para largo el Mercado!

+ Aplicará un multón Aguah

+ Una buena de comisionado

+ “No abona” la Contraloría

¡Va para largo el Mercado!…Y la que nomás no se ve para cuando vaya quedar es la retrasada remodelación del Mercado Municipal No 1 de la Capital hermosillense, según se deduce de la presentación que ayer hiciera el titular del Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública (Cecop), David Mendoza, en torno a los avances que registra, y que apenas es del 45%, es decir, menos de la mitad. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que es una rehabilitada que iniciaran en enero del presente año, con una inversión estimada en $60 millones de pesos, por lo que ya van siete meses de trabajos, y todavía no se ve nada claro, en cuanto a la transformación de ese inmueble, localizado en el primer cuadro de la Ciudad del Sol, pero aun así el de la Cecop asegura que esa obra va en tiempo y forma, y que proyectan terminarla en noviembre.

Casi por nada es que el mismo Mendoza Ruiz de entrada ya justificara que: “Nos hemos encontrado con un Mercado abandonado, es una rehabilitación mayor que se está haciendo. Por eso el proyecto nos llevó un año de intervención y, prácticamente, el procedimiento de la mano de los locatarios nos llevó otros seis o siete meses”, y es por lo que a la fecha todavía no se le aprecia un verdadero cambio. ¡De ese pelo!

Con todo y que manejara que las labores se han enfocado en el reforzamiento de la estructura, así como la modificación del techo, y la restauración de las fachadas y muros, además del piso de concreto, y las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, por lo que todavía se aprecia como si estuviera en obra negra, y es que en algunas áreas todavía cuenta con las grietas que dieran lugar al rescate de ese antiguo edificio.

Sin embargo, y por encima de lo ventilado por el funcionario estatal, lo que se presta para dudar de sus dichos, es que ni siquiera pudieran revela el dato, tocante a las cuadrillas que están trabajando en esa reconstrucción, por dizque no contar con la información, aun y cuando en el marco del recorrido que encabezara en pleno “juebebes”, se detectó que eran muy pocos, y eso podría explicar el evidente atraso.

Aunado a que Mendoza y compañía también manifestaran desconocer si contará con sistema de refrigeración, ante los calorones que aquí hacen, pretextando que eso se analizaría más adelante, cuando se supone que para eso hay un diseño ejecutivo en el que se contempla todo eso, y que por lo huecos que están dejando en las orillas de la parte alta de esa edificación, se intuye que no lo equiparán con “refrís”. ¿Cómo ven?

Y más porque en los perfiles del megatecho volado que le colocaron, igualmente los dejaron al descubierto, como para que tenga una ventilación natural, o más bien con el aire caliente que ingresará del exterior, por lo que tal vez le adaptarán abanicos de techo, en lo que es un aspecto que aun está por verse, porque “no han dado color” al respecto, y es por eso de las dudas que hay, y que no se han aclarado. ¡De ese tamaño!

No obstante, y como dijera Santo Tomás, ¡Hasta no ver, no creer!, por lo que ahora sí que, al tiempo, para checar sí es cierto que concluirán ese centro de mercaderes, o 70 locales, para finales del presente 2024, porque si va a estar como las diferentes calles que han abierto en ese mismo céntrico sector para renovarlas, “pos” ya estuvo que también irá pa´ largo, porque no terminan un tramo, cuando ya destrozan otro. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aplicará un multón Aguah…Ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, a partir de la advertencia que lanzara el director general de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, de que multarán hasta con $60 mil pesos a quienes sorprendan manguereando, o en su caso haciendo una regazón en la banqueta, calle, o lavando el carro, para evitar el desperdicio de ese escaso vital líquido. ¡De ese vuelo!

Toda vez que en esos términos está el llamado que Renato le está haciendo a la ciudadanía, para que cuide ese elemento hídrico, sobre todo en la actual temporada de verano, que es cuando más aumenta la demanda de ese servicio acuático por las altas temperaturas, y que es el periodo en el que no se dan abasto por la falta de lluvias, de ahí que casi casi tienen que “hacer milagros” para garantizar el suministro. ¡Mínimo!

No en balde es por lo que apuntillara que: “Es increíble que, con estos calores y las dos presas secas, y que la gente siga regando con la manguera. Vamos a tener que empezar a multar muy fuerte, porque definitivamente no entendemos los ciudadanos, estamos tirando el agua”, y sí que le sobra razón para implementar ese tipo de medidas, por como muchos de los usuarios nomás “no entienden por las buenas”. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando Ulloa Valdez aclarara que: “En realidad vamos y amonestamos primero. Hablan al Centro de Atención Telefónica y de Información (CATI) al 073, y nos dicen la dirección donde están tirando agua con la manguera, y vamos y visitamos a hacer conciencia con el usuario”, como una forma de llamarle la atención, pero ya en caso de reincidir, entonces sí procederán a aplicarles ese multón. ¡Tómala!

Pero a pesar de los pesares aceptó que es un tipo de reporte que no es muy común, derivado de que la gente que detecta a esa clase de derrochadores no los denuncia para evitar problemas con el vecino, y por ello ya también se están apoyando en los recorridos preventivos que hace la Patrulla Verde, para “agarrarlos infragantis” en el momento en que estén con el chorro, o la llave abierta a todo lo que da. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una buena de comisionado…Contra todo lo esperado, pero del que ya puede decirse algo positivo a su favor, es del director de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, como es el que acaba de reunirse con representantes del Servicio México Forense del condado de Pima, así como del Consulado de México en Tucson, Arizona. ¡Órale!

Al trascender que la idea de ese encuentro de Díaz Ballesteros con esas autoridades arizonenses, es la de eficientar la colaboración en el intercambio de información, con la mira puesta en rastrear a todas aquellas gentes que estén en condición de desaparecidas, a la par de generar las condiciones para que exista la opción de las identificaciones forenses, que en la mayoría de las veces es necesaria en esos casos. ¡Así el dato!

Es por lo que como parte de ese acercamiento Javier Ignacio ponderara el compromiso de trabajar coordinadamente con todas las instituciones asociadas a esa cada vez más recurrente problemática, como es la de buscar a los individuos que estén perdidos, así como auxiliar a las víctimas indirectas, a fin de instrumentar las acciones que se requieran, y obtener los mejores resultados posibles en pro de los afectados. ¡Es la idea!

De ahí que concluyan que a ese grado están cerrando filas en ese ámbito, como es en el plano internacional, en aras de intercambiar experiencias para localizar a quienes pareciera que “se los tragó la tierra”, y más en lo que es el desierto de la frontera entre ambos países, además de reforzarse las bases de datos de las Entidades que están uniendo esfuerzos, lo que de alguna manera aumentará las probabilidades dar con su paradero.

Más menos así está ese acierto binacional, y en el que no deberían de descartar el incluir a los diferentes colectivos de búsqueda que hay, para que le abonarán al trabajo de campo, o a las rastreadas que realizan, y en las que casi casi ya son unas especialistas, por la forma en que se abocan a las mismas, después de que anónimamente les “dan el pitazo”, de dónde pudiera haber cadáveres clandestinamente enterrados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“No abona” la Contraloría…Aun y cuando la intención es buena, pero ahora sí que con las denominadas Brigadas de Integridad que aplica la Contraloría estatal, que irregularidades pueden encontrar que ya no se conozcan, como ahora con la inspección que en esta ocasión le hicieran a los camiones urbanos, y los centros de credencialización del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes). ¡Esa es la impresión!

Porque si bien la idea es la de atender las solicitudes ciudadanas, para verificar los trámites y servicios prestados por el Gobierno del Estado, en el ánimo de coadyuvar en el mejoramiento de los mismos, como lo ha revelado el Contralor, Guillermo Noriega Esparza, lo cierto es que en la práctica no se llega a nada, al no resolverse las anomalías más importantes que hay, como por ejemplo las de esa actividad transporteril.

Y para prueba está el que en esas intervenciones entrevistaran a los usuarios de los ruleteros, al igual que a los choferes, además de revisarse lo del encendido de aire acondicionado, y el estado de las unidades, pero eso a la postre no remedia el que a los primeros se les siga dando un mal trato por parte de los segundos, o séase, los operadores; y el que continúe habiendo de esos camioncitos sin aparatos de refrigeración. ¿Qué no?

E igual los tiempos de espera han seguido de mal en “píor”, ante el déficit que hay de esos vehículos para el traslado de pasaje, y puras de esas deficiencias que no es necesario ni verificarlas, por como las diferentes organizaciones como la Unión de Usuarios de Hermosillo, y los Vigilantes del Transporte, una y otra vez se las han denunciado al “pintado” encargado del Imtes, Carlos Sosa Castañeda, y sin que solucione nada.

Es por eso que, en sectores tan problemáticos como ese, no se vea el que tengan una verdadera importancia esas jornadas que llevan a cabo “El Memo” Noriega y sus inspectores, con todas y la buena voluntad que pueda tener, por ser fallas más de fondo, y de fondo$, que requieren de una harta “lana” para poder arreglarlas. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X